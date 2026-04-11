澎湃山雞翅飯只賣80元！基隆超夯土雞便當　皮Q肉嫩肉質緊實

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

基隆美食「美珠土雞店」地址在基隆後火車站，是基隆有名的便當店，用餐時間經常大排隊，有許多外地人來外帶便當。菜單除了放山雞便當，也有紅燒肉、豬排飯、排骨飯等便當，也有人會購買整隻的放山雞、土雞、文昌雞和閹雞等，太晚來就買不到山雞腿便當。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲在基隆後火車站附近，周邊有許多基隆美食小吃可以順路安排。

環境

最引人注目的就是門口透明櫥窗內掛滿一隻隻金黃油亮的雞，平日中午用餐時間大排隊。很多基隆在地人都是外帶便當，店內也有幾張簡單桌椅可內用，但環境和味道不是很好，介意的人最好外帶。

▲前面的人都買好幾個便當外帶，大概排了十分鐘才輪到我，看到一整排雞真的很壯觀。

▲便當可自選配菜，菜色蠻多選擇的。

▲工作人員都好忙，如果排在前面的人剛好買很多就要等一下，這裡付費僅收現金。

菜單

▲山雞腿飯、三寶飯、招牌肉飯等價位多在80至130元之間，以土雞肉的品質來說非常划算。

▲店內牆上還有其他菜單，雞湯也有很多人點，現場還看到很多基隆人來預訂整隻雞，感覺遇到拜拜的日子就會更忙。

餐點

山雞翅飯 80元

便當可選三樣菜，這樣一份便當價格不算貴，配菜也炒得很好吃，難怪生意這麼好！本來想吃山雞腿，但已經賣光。雞翅皮Q肉嫩，味道超香，淋上特製醬汁後更顯鮮甜，連米飯也煮得好吃！

心得

▲平日中午用餐時段超多人，吃飽離開時排得更長了！雖然美珠土雞店用餐環境不優，但這便當真的很推薦。

美珠土雞店

地址：基隆市中山區安一路73號

電話：02－24232277

營業時間：09：00－20：30（周一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►樂華夜市無名雞排只賣70口感超厚實 排隊人潮就是最佳招牌

►蘆洲399元麻辣鍋吃到飽！5款肉品無限續點＋水果蔬菜自助吧

►牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！深藏宜蘭私宅 沒預約吃不到

