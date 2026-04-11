ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

澎湃山雞翅飯只賣80元！基隆超夯土雞便當　皮Q肉嫩肉質緊實

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼美珠土雞店。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

基隆美食「美珠土雞店」地址在基隆後火車站，是基隆有名的便當店，用餐時間經常大排隊，有許多外地人來外帶便當。菜單除了放山雞便當，也有紅燒肉、豬排飯、排骨飯等便當，也有人會購買整隻的放山雞、土雞、文昌雞和閹雞等，太晚來就買不到山雞腿便當。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲▼美珠土雞店。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲在基隆後火車站附近，周邊有許多基隆美食小吃可以順路安排。

環境
最引人注目的就是門口透明櫥窗內掛滿一隻隻金黃油亮的雞，平日中午用餐時間大排隊。很多基隆在地人都是外帶便當，店內也有幾張簡單桌椅可內用，但環境和味道不是很好，介意的人最好外帶。

▲▼美珠土雞店。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼美珠土雞店。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲前面的人都買好幾個便當外帶，大概排了十分鐘才輪到我，看到一整排雞真的很壯觀。

▲▼美珠土雞店。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼美珠土雞店。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲便當可自選配菜，菜色蠻多選擇的。

▲▼美珠土雞店。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲工作人員都好忙，如果排在前面的人剛好買很多就要等一下，這裡付費僅收現金。

菜單

▲▼美珠土雞店。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲山雞腿飯、三寶飯、招牌肉飯等價位多在80至130元之間，以土雞肉的品質來說非常划算。

▲▼美珠土雞店。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店內牆上還有其他菜單，雞湯也有很多人點，現場還看到很多基隆人來預訂整隻雞，感覺遇到拜拜的日子就會更忙。

餐點

山雞翅飯 80元
便當可選三樣菜，這樣一份便當價格不算貴，配菜也炒得很好吃，難怪生意這麼好！本來想吃山雞腿，但已經賣光。雞翅皮Q肉嫩，味道超香，淋上特製醬汁後更顯鮮甜，連米飯也煮得好吃！

▲▼美珠土雞店。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

心得

▲▼美珠土雞店。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲平日中午用餐時段超多人，吃飽離開時排得更長了！雖然美珠土雞店用餐環境不優，但這便當真的很推薦。

美珠土雞店

地址：基隆市中山區安一路73號
電話：02－24232277
營業時間：09：00－20：30（周一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

樂華夜市無名雞排只賣70口感超厚實　排隊人潮就是最佳招牌
蘆洲399元麻辣鍋吃到飽！5款肉品無限續點＋水果蔬菜自助吧
牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！深藏宜蘭私宅　沒預約吃不到

關鍵字： 美珠土雞店 基隆美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

推薦閱讀

39元就能實現香菜自由、加麵免費！宜蘭30年牛排館限定吃法

39元就能實現香菜自由、加麵免費！宜蘭30年牛排館限定吃法

在地超過半世紀！三重濃稠系麵線口感軟中帶Q　限量大腸必點

在地超過半世紀！三重濃稠系麵線口感軟中帶Q　限量大腸必點

必比登推介三重滷肉飯！老饕吃法必加蒜頭辣椒　鹹甜滷汁超開胃

必比登推介三重滷肉飯！老饕吃法必加蒜頭辣椒　鹹甜滷汁超開胃

在地超過20年宜蘭式早餐！必點香濃麻醬麵＋手工餛飩湯組合

在地超過20年宜蘭式早餐！必點香濃麻醬麵＋手工餛飩湯組合

漢堡王推清爽版犇牛堡！速食店新品　肯德基無骨雞腿免費吃

漢堡王推清爽版犇牛堡！速食店新品　肯德基無骨雞腿免費吃

米其林一星「La Vie」推午間套餐

米其林一星「La Vie」推午間套餐

菲律賓「7大經典特色菜」

菲律賓「7大經典特色菜」

春雨後迎合歡山杜鵑花季

春雨後迎合歡山杜鵑花季

逾30年「韓記老虎麵」4/30熄燈

逾30年「韓記老虎麵」4/30熄燈

沖繩一日美食散策「預約攻略」

沖繩一日美食散策「預約攻略」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

逾30年「韓記老虎麵」4/30熄燈

日韓觀光客排隊搶吃！西門平替版鼎泰豐

竹北「逃過剷平命運」百年客家聚落！

內湖景觀咖啡「價格隨喜、每人限一杯」

点爭鮮30款壽司「買一送一」　3門市每周二、四限定

福勝亭20周年優惠連推11天

統一渡假村「2孩免費住」享房型升等

穿制服免費玩小人國！3個周日限定

基隆低調老牌紅燒排骨羹「必吃滷肉飯」

桃園後慈湖4/22回歸　試營運免費入園

熱門行程

最新新聞更多

漢堡王推清爽版犇牛堡！速食店新品　肯德基無骨雞腿免費吃

米其林一星「La Vie」推午間套餐

菲律賓「7大經典特色菜」

春雨後迎合歡山杜鵑花季

逾30年「韓記老虎麵」4/30熄燈

沖繩一日美食散策「預約攻略」

不只海芋！陽明山3處「紅楓」正美

基隆超澎湃「山雞翅飯」只賣80元！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366