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莎倫娜號翻新升級4大亮點必體驗

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

歌詩達郵輪莎倫娜號華麗蛻變，以閃亮新姿迎接夏日航程；此次改裝從公共空間、視覺設計、餐飲體驗到艙房設備全面升級，打造更時尚舒適的海上度假氛圍。

▲▼啟示,七逗旅遊網,莎倫娜號,日本。（圖／啟示）

▲泳池區透過玻璃天幕，引入藍天與日光。（圖／歌詩達郵輪）

亮點１：公共空間升級
阿波羅酒吧與泳池甲板　打造更熱鬧的海上社交場

走進船上公共空間，最先感受到明亮活潑的社交氛圍。重新設計的阿波羅大酒吧，將沙發、扶手椅與地毯，都換上了繽紛的撞色設計，整體風格更像時下流行的Lounge Bar。泳池甲板同樣煥然一新，以簡潔幾何圖案與俐落色彩點綴，配合玻璃天幕引入藍天與日光，空間更加清爽俐落；新加入的Street Food小食攤與小酒吧，隨時都能來點輕食與飲品。此區日夜都有活動，夜間派對尤其不能錯過。

▲▼啟示,七逗旅遊網,莎倫娜號,日本。（圖／啟示）

▲3D列印發光雲朵，懸掛於萬神殿大堂，隨音樂與燈條變幻色彩。（圖／歌詩達郵輪）

亮點２：光影科技登場
萬神殿大堂3D發光雲朵　帶來沉浸式視覺體驗

翻新後最引人注目的亮點，莫過於萬神殿的全新光影設計。這座挑高十層的大堂空間，加入了懸掛在空中的3D列印發光雲朵，隨著音樂節奏與RGB燈條變幻色彩，再搭配大型螢幕與數位投影，營造出沉浸式的光影效果。白天彷彿置身藍天白雲之下，夜晚則轉換成動感十足的派對氛圍，讓整個大廳從典雅華麗，變成帶點摩登科幻感的夢幻空間。

▲▼啟示,七逗旅遊網,莎倫娜號,日本。（圖／啟示）

▲米其林星級主廚聯手打造島嶼特色餐廳全新菜單（圖／歌詩達郵輪）

亮點３：餐飲全面升級
米其林星級主廚進駐　打造海上美食饗宴

對許多人來說，吃美食也是搭郵輪的一大享受。翻新後的莎倫娜號引進歌詩達郵輪引以為傲的島嶼特色餐廳，菜單由三位國際米其林星級主廚共同設計，每道料理都融入不同航線的文化風味，讓人透過味蕾感受世界。

▲▼啟示,七逗旅遊網,莎倫娜號,日本。（圖／啟示）

▲在莎倫娜號，也能吃到日式料理。（圖／歌詩達郵輪）

船上也增設了Sushino壽司吧與Pizzeria Pummid’Oro義式披薩店，現做壽司與香氣四溢的披薩，總能吸引人潮排隊品嚐。此外，主餐廳瑟瑞斯則捨棄了厚重的木質感，改用明亮的湖水綠、藍色調與現代幾何地毯，用餐氣氛更加明亮輕鬆。

▲▼啟示,七逗旅遊網,莎倫娜號,日本。（圖／啟示）

▲吃披薩之前，先找擎天神阿特拉斯與巨型番茄拍照打卡。（圖／歌詩達郵輪）

亮點４：艙房舒適進化
衛浴與設計全面更新　海上住宿更清爽自在

除了娛樂與美食，莎倫娜號的住宿空間也同步升級。許多艙房將原本的浴簾改為玻璃拉門設計，不僅讓空間看起來更寬敞，也提升整體的清潔與舒適度。艙房配色也從偏暖的橘黃色系，轉為清爽簡約的現代風格。尊享套房也更新了家具與材質，整體質感更加精緻優雅，即使在海上也能享受如度假飯店般的舒適氛圍。

▲▼啟示,七逗旅遊網,莎倫娜號,日本。（圖／啟示）

▲海上優雅居所，義式質感美學。（圖／歌詩達郵輪）

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

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關鍵字： 啟示 七逗旅遊網 莎倫娜號 日本

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