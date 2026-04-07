最多可容納24人還有電梯！埔里質感包棟民宿　每房都有專屬陽台

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

南投「青曜苑民宿」是近期網路討論度相當高的包棟民宿，獨立園區規劃，擁有戶外花園空間及專屬烤肉空間，全館採電梯進出，乾濕分離衛浴。最多可容納24人包棟入住，也有少人數雙人房入住方案，不管是親子旅客或是家庭旅遊長輩入住都相當適合，一樓提供寬敞公共空間，客廳、餐廳、自助吧等一應俱全。

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停車場位置

青曜苑民宿規劃有戶外停車場，位置空間相當寬敞，有些位於埔里市區的民宿，還要在鄰近街道尋找停車位，入住青曜苑民宿就不用擔心停車問題。

地點與周邊環境介紹

鄰近埔里城觀光夜市、埔里觀光酒廠、埔里清寶鹹油條總店、Feeling18巧克力工房等埔里熱門景點。從青曜苑民宿開車五至十分鐘，就可以抵達熱鬧的埔里市區，南投埔里美食「菊肉圓」、「埔里清寶鹹油條總店」等都在民宿附近，走路三分鐘也有全家便利商店可以購買飲料宵夜，寧靜與便利俱全。

設備介紹

房間設備有吹風機、分離式冷暖氣機、洗浴用品、乾濕分離衛浴、陽台，公用設施有客廳空間、廚房、冰箱、咖啡機、飲水機、戶外花園、迷你自助吧。限包棟可使用的設施有客廳影視、KTV設備、電動麻將桌、烤肉區。

客廳空間（一樓）

如果跟我一樣初次來到青曜苑民宿、喜歡追求空間美學，那一樓的軟裝規劃，你一定會花上許多時間駐足拍照。具有木工與設計背景的民宿團隊，使用不同的傢俱擺件與室內植栽，將大廳、餐桌、迷你自助吧、廚房等做出完美區隔，看似簡單卻蘊含許多設計巧思。

頂樓客廳

▲青曜苑民宿頂樓也有規劃一處客廳空間，如果是包棟入住人數較多，夜晚可以在頂樓聊天小聚，欣賞戶外星空。

迎賓點心＆咖啡機

▲提供迎賓點心，還有沖泡咖啡茶包等，也有自動咖啡機可以使用。

飲水機

▲響應環保，房間中沒有提供瓶裝礦泉水，一樓有設置飲水機讓旅客使用。

戶外烤肉區

▲目前只開放給包棟住宿使用，大家如果有烤肉需求，可以在官方Line詢問。

房間介紹

規劃有「雙人房」與「四人房」兩種房型，最多可容納24人包棟入住，在訂房時可以選擇是否含早餐方案，這也是在其他埔里民宿中，少見的彈性訂房設計。

雙人房介紹

空間規劃為8坪左右，以雙人入住或是四人入住來說，空間都相當足夠，每間房間都有足夠的窗戶採光，並規劃有落地窗戶外陽台，房間光線自然通透，可以坐在陽台捕捉傍晚夕陽，煮杯咖啡欣賞夜晚星空。

房間格局大致相同，都是方方正正的最佳格局，每間房間都有不同的軟裝風格與漆面搭配，這都是由具軟裝師背景的親子團隊設計規劃，不追求過度裝潢，讓旅客可以在舒適又具美感的房間好好放鬆休息。浴室空間規劃為乾濕分離，洗髮精、沐浴乳等洗浴用品也準備齊全，入住旅客只要攜帶隨身行李即可。

青曜苑201房

青曜苑205房

青曜苑301房

青曜苑305房

四人房介紹

空間相當寬敞，如果是四位旅客入住攜帶大行李箱，也不用擔心空間不足影響行走動線，帶活動力超強的小朋友入住也不過於擁擠。房間擁有足夠採光，L型兩側開窗設計，可以引入充足的自然光線，基本上白天時刻不需要開燈，就足夠明亮。

房間都有規劃戶外陽台

可以坐在戶外享受埔里微風，感受在都市少見的自然寧靜。提供兩張雙人床鋪，還有規劃休息空間，讓旅客可以在舒適的環境中看書休息。每間四人房都有不同的軟裝風格，其中還有一間採通鋪設計，相當適合帶小朋友入住的親子旅客，如果大家是包棟入住，在挑選房間時，真的會陷入選擇障礙。

青曜苑202房

青曜苑203房

青曜苑302房

青曜苑303房

早餐介紹

今天我是獨自到南投埔里住宿，老闆特地幫我準備埔里在地美食飯糰，煮杯熱咖啡慢慢享用，除了現煮咖啡，冰箱中也有豆漿可以飲用，看似簡單卻幸福滿滿。

心得

因為工作安排，入住南投新開幕民宿青曜苑，引人注目的白色建築，擁有寬敞的戶外花園與專屬烤肉區，只要待在民宿就可以悠然散步，享受埔里的自然寧靜，包棟入住可以烤肉聚會，也有電動麻將桌與KTV歡唱。公設齊全，房間舒適，全棟採電梯進出，安全與便利性兼具。

最令我印象深刻的，就是青曜苑的一樓休憩大廳，使用傢俱擺件規劃出不同的使用空間，提供旅客入住使用。每間房間都有不同的軟裝設計與完善規劃，讓來到南投埔里旅行度假的旅客，在青曜苑民宿可以度過平靜又舒適的夜晚。

青曜苑

地址：南投縣埔里鎮大同街93號

電話：0965－211930

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