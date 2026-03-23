義式奇幻航旅　莎倫娜號３動你心

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

歌詩達郵輪莎倫娜號，用義大利的靈魂，重新定義海上的浪漫。從踏上甲板的那一刻起，彷彿展開一趟華麗的歐洲假期，無論是視覺、味蕾還是娛樂體驗，都讓人沉浸其中，無比動心。

▲萬神殿大堂融合神話與流行元素，潮感升級。（圖／歌詩達郵輪）

１視覺體驗 走入眾神領地◆沉浸歐式美學

歌詩達莎倫娜號以古羅馬神話為靈感，整艘郵輪採用鮮明色調、幾何圖案與線條，搭配互動燈光等元素, 塑造當代空間美感。走進挑高氣派的「萬神殿」大堂，四周環繞大型螢幕，天幕懸掛發光3D列印雲朵裝置，加上強勁音樂結合光影投影，營造出沉浸式古典意象，帶來極致視聽體驗。

船上各處也可見邱比特、阿波羅等神祇裝飾與神話壁畫，從餐廳到走廊，處處充滿戲劇感與藝術感。對於喜歡歐式風情的人來說，船上華麗、金碧輝煌的視覺效果，簡直就是最好的背景舞台，一不小心就讓人照片拍到手軟、記憶卡爆滿。

▲湖水綠色調的餐椅，搭配藝術感圖騰花紋的地毯，讓瑟瑞斯餐廳煥然一新。（圖／歌詩達郵輪）

２味蕾體驗 舌尖上的美味◆跨國界的盛宴

除了視覺享受，在歌詩達莎倫娜號，更能體驗一趟味蕾旅行。作為義大利品牌的郵輪，餐飲自然是重頭戲。船上的免費餐廳提供多樣化料理，除了豐富的國際自助餐，還能品嚐到經典義式料理與現烤披薩，讓人一邊看海、一邊享受悠閒的用餐時光。

▲一日小船長、一日小公主體驗，孩子滿載歡樂回憶。（圖／歌詩達郵輪）

若想追求更高層次的味覺饗宴，船上亦提供多間特色付費餐廳，從充滿精緻東方韻味的Sushino壽司吧，到由星級主廚親自操刀設計菜單的島嶼特色餐廳，每一道料理都是一場關於食材與創意的深度對話，讓用餐時光成為航程中最期待的儀式感。

▲溫熱的馬賽克躺椅，讓身心徹底放鬆。（圖／歌詩達郵輪）

３娛樂體驗 全家人的樂園◆共享獨處皆宜

為了讓每位旅客都能找到專屬的快樂，歌詩達莎倫娜號精心規劃多元的娛樂設施。大人可以前往享譽盛名的Samsara SPA，在寬廣的水療空間消解疲勞；年輕爸媽也可趁著孩子在「思高俱樂部」參與由專人帶領的趣味活動時，享受久違的二人世界。

▲露天甲板滑水道，清涼刺激又好玩。（圖／歌詩達郵輪）

如果偏好戶外活動，甲板上的滑水道與多座游泳池是笑聲不斷的戲水熱點，特別是設有滑動玻璃屋頂的泳池，不分晴雨，都能盡情暢游。此外，入夜後的大劇院內，天天上演國際級表演，每一晚都有不同的驚喜。

▲世界級大型歌舞秀，重現競技場舞台。（圖／歌詩達郵輪）

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

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詳見：

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