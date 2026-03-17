杜拜巧克力爆紅原因曝！張員瑛帶動風潮　千層蛋糕新品代購瘋搶

▲85度Ｃ推出「杜拜巧克力Q餅」。（圖／品牌提供）

記者黃士原／台北報導

台灣近來掀起一股「杜拜巧克力」甜點風潮，不少烘焙與蛋糕品牌紛紛推出相關商品，Lady M推出「杜拜巧克力千層蛋糕」引發瘋搶，原價300元的蛋糕更被炒作到1500元。杜拜巧克力到底是什麼點心？為什麼近期突然在台灣成為熱門話題？以下就介紹這個爆紅商品。

杜拜巧克力是什麼？

杜拜巧克力並非一個品牌，而是一種甜點配方，據了解是發源於中東，由杜拜精品甜點「Fix Dessert Chocolatier」推出，創辦人哈穆達（Sarah Hamouda）在懷孕期間，因想吃兼具熟悉感與新鮮感的甜點，嘗試把濃郁開心果醬與中東常見的卡達伊夫酥絲包入巧克力中，創作出層次感十足的巧克力片，意外受到顧客喜愛，逐漸在當地打開知名度。

杜拜巧克力躍上國際舞台

真正讓杜拜巧克力火紅並躍上國際舞台的關鍵，則是TikTok網紅瑪麗亞．維赫拉（Maria Vehera）的分享試吃影片（2023年年底），她形容這款巧克力像是把甜點與藝術結合，影片累積破億觀看次數，也帶動大量網紅仿效開箱，讓杜拜巧克力逐漸風靡全球。

▲杜拜巧克力Q餅。（圖／品牌提供）

張員瑛引爆韓國風潮

韓國人氣女團IVE成員張員瑛擁有「帶貨女王」稱號，她之前分享「杜拜巧克力Q餅」後，馬上在韓國引爆熱潮，各家業者紛紛推出相關商品。這款甜點內餡保留開心果醬與卡達伊夫酥絲，外皮改為軟Q麻糬，濃郁卻不厚重，甜感層層堆疊卻毫不膩口。

台灣業者搶推商品

今年初，台灣業者看準這波杜拜巧克力商機，紛紛推出各種商品，像是炸雞店NENE CHICKEN、85℃都開賣「杜拜巧克力Q餅」，手搖飲品牌也推出各種相關口味飲料，真正引爆這波熱潮則是Lady M推出的限時限量「杜拜巧克力千層蛋糕」，不但引發瘋搶，還發生推擠、受傷，網上代排、代購與轉售貼文不斷，一片原價300元的蛋糕更被炒作到1500元。Lady M後來緊急祭出每人兩片限購令，原訂到4月底的活動也提前至3月31日結束。

▲LADY M杜拜巧克力千層蛋糕。（圖／LADY M提供）

黃牛代購亂象

行銷專家唐源駿表示，Lady M本身就屬於高客單價的高端路線，這次推出極具話題性的「杜拜巧克力」，本質上就是在操作「稀有感」，但這類商品的受眾多半是具備消費能力的族群，他們通常「不可能親自去排隊」。因此，這種需求與供給的落差，就給了中間商的操作空間。

至於3月15日出現的驚人奔跑推擠情況，其背後驅動力正是「暴利」。唐源駿透露，由於Lady M蛋糕一片難求，代購或黃牛轉手的利潤甚至能達到原始價格的4、5倍，也導致現場排隊的人潮中，其實混雜了大量的代購、黃牛，甚至是受雇而來的「排隊部隊」。

Lady M推高杜拜巧克力風潮

美食家高琹雯（Liz）日前就曾上傳一部影片來談杜拜巧克力，她認為在韓國爆紅的杜拜巧克力Q餅風潮會吹到台灣，她提到，台灣就是一個喜愛QQ的國度（例如地瓜球、麻糬、肉圓），對於爆餡也沒有抵抗力，而且台灣與韓國流行趨勢具有高度同步性，杜拜巧克力Q餅後勢可期。

不過，杜拜巧克力Q餅近期在台灣並未火紅，反而是Lady M杜拜巧克力千層蛋糕因搶購而登上新聞版面，高琹雯認為這應該歸功於Lady M的品牌力，而且這款蛋糕口感較為清爽、不死甜，因此吸引許多人搶著嚐鮮。不過，當這波限量商品結束販售，她認為這股搶排的風潮應該會稍微退燒，畢竟在Lady M之前就有許多相關商品推出，並未出現搶購人潮。