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屏東「竹田頓物驛」3/21開幕　住進榻榻米別墅、吃鐵道客家菜

▲位於屏東縣竹田車站旁的「竹田頓物驛」將於3月21日啟用。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府把台鐵舊有一、二號倉庫活化成「竹田頓物驛」，將於3月21日正式啟用。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

屏東即將迎來鐵道文化新地標！位於屏東縣竹田車站旁的「竹田頓物驛」將於3月21日啟用，屏東縣政府把台鐵舊有一、二號倉庫重新活化，改造為「竹田大客廳」的多功能展演空間、客家風格餐廳、背包客旅宿區和日式榻榻米獨棟別墅，點亮慢城新氣象。

▲位於屏東縣竹田車站旁的「竹田頓物驛」將於3月21日啟用。（圖／屏東縣政府提供）

▲一號倉庫1樓規劃為多功能展演空間，打造如「竹田大客廳」的公共場域，橘紅色旋轉樓梯為老舊建築帶來新氣象。

縣府客家事務處表示，為延續竹田深厚的鐵道歷史與木構建築風貌，透過空間活化再利用，賦予老倉庫新生命。其中，一號倉庫1樓規劃為多功能展演空間，可舉辦講座、藝文展覽及中型表演活動，並引進在地伴手禮品牌與獨立書店，打造如「竹田大客廳」的公共場域，讓旅客走進竹田頓物驛，即可一次掌握在地文化與特色。

一號倉庫2樓則設置60席的風格餐廳，由專業主廚團隊推出「客家風味日式套餐」，選用屏東在地農產與當季食材入菜，呈現客家九品封肉、檸檬椒鹽鯖魚、麻奶客家豚等料理。現場同步推出特色「竹田鐵道弁當」，讓旅人在列車進站聲中品味六堆風土滋味，展現細膩的慢食文化。

▲位於屏東縣竹田車站旁的「竹田頓物驛」將於3月21日啟用。（圖／屏東縣政府提供）

▲「竹田頓物驛」就位於屏東縣竹田車站旁。

客務處指出，竹田為全台少數獲國際認證的慢城之一，為鼓勵旅客放慢步調、深度旅遊，二號倉庫規劃40床背包客旅宿空間，採膠囊旅館與榻榻米設計，並設有獨立衛浴及交誼區，適合背包客、自行車旅人及年輕族群入住，也期望帶動周邊觀光發展，成為串聯六堆的重要節點。

▲位於屏東縣竹田車站旁的「竹田頓物驛」將於3月21日啟用。（圖／屏東縣政府提供）

▲獨棟「日式榻榻米別墅」前方配置專屬庭院，也備有獨立衛浴可盥洗。

最受矚目的亮點之一，則為由木造建築整修而成的「日式榻榻米獨棟別墅」，以沉浸式日式風格打造，設有專屬庭院與獨立衛浴。旅客入住後，可在綠意與鐵道景觀交織的空間中放鬆身心，感受光影流轉與環境氛圍，體驗難得的鐵道慢旅時光。

▲位於屏東縣竹田車站旁的「竹田頓物驛」將於3月21日啟用。（圖／屏東縣政府提供）

▲「竹田頓物驛」訂於3月21日啟用，出口處將規劃假日文創市集。

此外，倉庫區面向車站出口處將規劃假日文創市集，結合在地小農、手作品牌與特色選品，並搭配小型演出及DIY體驗活動，營造「慢逛、慢食、慢體驗」的旅遊氛圍。

關鍵字： 屏東旅遊 竹田車站 竹田頓物驛

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