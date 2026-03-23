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暑假玩日本　莎倫娜號萬元有找

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

今年夏天，來一趟說走就走的海上假期吧！歌詩達郵輪莎倫娜號以嶄新面貌從基隆、高雄雙港出發，帶來多款4天至6天的郵輪假期；航程遍及日韓人氣港城，將海上度假與城市探索結合，一趟旅程就能感受不同的異國文化風情。

▲▼啟示,七逗旅遊網,莎倫娜號,日本。（圖／啟示）

▲古羅馬神話搭配摩登設計風格，莎倫娜號潮有義思。（圖／歌詩達郵輪）

從基隆出發的航程豐富多元，除了沖繩＋石垣島4/5天、沖繩＋宮古島5天之外，還有沖繩4天的選擇，郵輪會在當地港口停靠一晚，想留市區吃玩逛買到幾點，完全由你做主。此外，更推出福岡＋釜山6天，以及佐世保＋麗水6天的航程，可一次造訪日韓雙國雙城，體驗飛機團也做不到的新玩法。

▲▼啟示,七逗旅遊網,莎倫娜號,日本。（圖／啟示）

▲思高兒童游泳池是小朋友的戲水樂園。（圖／歌詩達郵輪）

南部旅客更能直接從高雄港出發，省去北上登船的時間與成本。高雄航線主打沖繩＋石垣島5天與沖繩＋宮古島5天；石垣島擁有清澈海灣與頂級和牛，宮古島則以夢幻藍海與純淨沙灘聞名。白天穿梭島嶼之間，晚上回郵輪用餐、看表演，旅程節奏輕快愜意。對於想利用短假期放鬆身心的人來說，從家門口啟程的海上旅行，也成為越來越受歡迎的度假方式。

▲▼啟示,七逗旅遊網,莎倫娜號,日本。（圖／啟示）

▲從劇院表演到主題之夜，海上娛樂盛宴越晚越嗨。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪莎倫娜號被稱為「眾神之船」，以古羅馬神話為設計靈感，重磅裝潢後煥然一新。萬神殿大堂結合3D雲朵科技與光影特效，打造出科幻劇場般的視覺震撼；阿波羅大酒吧的沙發、扶手椅與地毯都換成了繽紛撞色設計；泳池甲板簡潔的幾何圖案裝飾，營造出時髦的戶外派對氛圍。

▲▼啟示,七逗旅遊網,莎倫娜號,日本。（圖／啟示）

▲在海上，也能吃到現烤的手工義式披薩。（圖／歌詩達郵輪）

船上餐飲也是一大亮點！免費餐廳提供正宗的義式料理、披薩與多樣化的自助餐；特色付費餐廳，像是Sushino壽司吧，或由星級主廚設計的島嶼特色餐廳，適合想要質感用餐的人。休閒設施涵蓋SPA水療、滑水道、劇院，以及專為孩童設計的思高俱樂部，滿足全齡需求。艙房設計則捨棄厚重色調，改採現代簡約風，衛浴升級為玻璃拉門，讓旅程質感從細節處全面進化，整艘郵輪就像一座移動的豪華度假村。

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

●推薦行程：
2026 超值日韓行程 4／5／6日 暑假航次登場

★基隆港出發／高雄港出發
沖繩｜石垣島｜宮古島｜佐世保｜麗水｜鹿兒島

★限定航次【3人同行1人免費】或【4人同行2人免費】

詳見：
歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW
 

關鍵字： 啟示 七逗旅遊網 莎倫娜號 日本

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