凱撒10據點「住1送1晚」3999元起　朋趣露營車1泊4食雙人6888元

▲凱撒飯店連鎖即日起至4月30日推出餐飲住房優惠活動。（圖／凱撒飯店連鎖提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

搶攻春季出遊商機，凱撒飯店連鎖與天成飯店集團接連推出優惠，其中凱撒主打「買一送一」雙城住房最吸睛，最低3,999元起就能一次玩兩地；天成則鎖定豪華露營市場，平日雙人入住露營車6,888元享一泊四食，滿足不同族群旅遊需求。

▲旅客只要入住北部指定飯店一晚，就加贈南部或東部飯店住宿券，相當於買一晚送一晚。



凱撒飯店連鎖整合旗下10間飯店，即日起至4月30日推出餐飲住房活動，其中「好宿成雙 雙城之旅」專案，主打「住北送南」概念。旅客只要入住北部指定飯店一晚，就加贈南部或東部飯店住宿券，相當於買一晚送一晚，將單一旅程延伸為雙城玩法，住宿效期可至6月30日。

▲專案價格依飯店與房型不同，最低3,999元起可入住。



專案價格依飯店與房型不同，3,999元可入住台北凱達精緻客房，或台北趣淘漫旅探索客房一晚，並加贈醋香麻拌粉與氣泡蜂蜜酒好食組乙份；4,999元可入住台北凱撒精緻客房一晚並含自助式早餐，或選擇板橋凱撒豪華客房一晚，享早餐買一送一及行政酒廊使用權；5,999元則可入住台北新板希爾頓酒店或阿樹國際旅店、內湖凱旋酒店三擇一。

業者指出，以上方案均贈「南部三館度假通用券」一張，旅客可依出遊行程入住台南趣淘漫旅或台東趣淘漫旅住宿一晚，若選擇國境之南度假，入住墾丁凱撒則需另加價1,000元。

▲天成逸旅-朋趣豪華露營即日起至6月30日推出「春日好時-奢露假期」。（圖／天成飯店集團提供，下同）



另一方面，朋趣豪華露營則主打一泊四食度假體驗，即日起至6月30日推出「春日好時-奢露假期」，平日雙人入住6,888元，栗比號、雲端號、曙光號、天馬號等不分車型皆適用，包含下午茶、晚間火烤兩吃、宵夜與自助早餐。

▲平日雙人入住6,888元，栗比號、雲端號、曙光號、天馬號等不分車型皆適用。



園區提供旋轉木馬、摩天輪、迷你高爾夫等設施可無限次使用，並預計於4月開放戲水池與滑水道，增添夏季亮點。業者指出，專案鎖定周一至周四平日，每日限量5帳，適合想避開人潮、享受高CP值假期的旅客。