墾丁「珊瑚碎形」純白酒店開箱！13.6坪海景房、大啖澳洲和牛火鍋

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者陳莉玟

旅行最迷人的地方，不在於抵達，而是與不同時空的自己重逢。闊別 23 年，我帶著過往的記憶片段再次踏上墾丁，在後壁湖畔遇見了甫開幕的「風華渡假酒店」。這座以「珊瑚碎形」為靈感的純白建築，在南國的光影推移間展現出迷人的律動感。從 13.6 坪的海景陽台領略銀色月光海，到「老丸家 EX」極致鍋物對食材本質的堅持，這不只是一次飯店開箱，更是一場關於生活質感與感官記憶的溫柔沉澱。

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▲建築的流動感將室外美景引入室內，成為旅途中最安穩的休息角落。

▲在微涼的入夜時分，熱騰騰的火鍋是最溫暖的慰藉，美食讓這趟墾丁行更加滿足！

▲在火紅的雲彩襯托下，剪影勾勒出此刻的寧靜，關山的落日依舊動人心弦。

▲這趟的發現之一是從飯店驅車不到十分鐘，就能騎上馬匹換個高度感受墾丁。

▲湛藍天空下的流暢線條，在金黃沙灘上勾勒出律動感。

▲陽光篩過椰影，落在質樸的竹件上，南台灣初夏前夕的躁動，在這一刻被微風撫平，轉化為一種安定的節奏。

在後壁湖遇見一座正在生長的「純白珊瑚」

二月初來到墾丁，南國的太陽已有些許熱度，但落山風依然強勁。這次開箱的是今年 2 月 1 日正式開幕的風華渡假酒店墾丁館。當車子駛進後壁湖區域，目光很難不被這棟圓形建築充滿節奏感的白色立面所吸引。

▲透過路旁的紅框凸透鏡，原本宏偉的圓形建築被縮放進一個圓裡，這份意外的「框景」，讓白色立面的律動感在湛藍背景下顯得更加生動。

▲站在客房陽台，視線隨著流線向上延伸，看見白色立面與天際線交會的純粹張力。

這座飯店的設計靈感源自「珊瑚碎形」（Fractal）。所謂「碎形」，是自然界中常見的幾何法則，核心概念在於「局部與整體具有相似的特徵」。就像我們觀察一棵樹的枝椏或一片蕨類，無論放大或縮小，其結構邏輯始終如一。

建築師以此為語彙，將原本生硬的建築牆面拆解成流線且錯落的層次。在湛藍的天空背景下，整棟白色建築顯得既輕盈又具生命力。比起傳統飯店常見的對稱規矩，這種設計讓光影有了更多發揮的空間。隨著陽光在不同時段的推移，落在這些不規則的白色葉片上，產生的陰影轉折，彷彿是海面下緩緩擺動的珊瑚姿態，讓建築與環境產生了自然的對話。

▲飯店入口處，粗獷的紅色質地與細緻的白色流線相互輝映。

▲白色立面在藍天下整齊排列，呈現出如「珊瑚碎形」般的幾何韻律。

▲走在建築的陰影下，更能體會光影在空間中留下的刻痕。

▲一樓大廳的圓弧家具與圓形建築主體產生了美妙的呼應。

▲純白牆面以俐落的線條切開天際，將後壁湖的海景框成一幅獨一無二的畫。

值得一提的是飯店內的透明無邊際泳池，雖然二月的風勢讓人不宜下水，但我意外在池畔找到了一個非常奇幻的拍攝視角。透過透明的池壁，水面的波紋、藍天與遠方的山稜線交織在一起，形成一種超現實的層次感！

▲不需要身處水中，也能感受這份清透的湛藍。

▲泳池宛如一面巨大的鏡子，將南國的雲朵與藍天悉數收納。

▲坐在透明池畔，任由視線穿梭在水面的粼粼波光與遠方的山稜線間。

13.6 坪起的寬敞與寧靜

走進飯店內部，圓形的結構不僅在外觀引人注目，也創造出一種遠離塵囂的安定感。環狀的動線規劃，讓人在室內移動時，視覺始終能保持一種流動的節奏。此外，圓形建築 3 樓的中心區域在每晚會規劃沉浸式投影，讓人彷彿置身於深邃的海底世界。

▲走進圓形建築內部，環狀動線讓視覺始終保持流動感。

▲每到夜晚，三樓中心區域便轉化為深邃的海底世界，光影在白牆與地面上流轉，讓人彷彿置身於靜謐的水下。

▲在虛實交錯的光影前駐足，看著天燈在數位夜空緩緩升起。

豪華海景陽台雙人房

房內空間達 13.6 坪，因為使用了大量白色石材並搭配南國豐沛的採光，視覺感受更顯寬廣明亮。我特別喜歡陽台上的那張躺椅，二月的落山風雖然強勁，但入夜後若風勢稍歇，獨自坐在陽台上，竟有機會見到極美的月光海。銀色的光帶在後壁湖的海面上延伸，那種靜謐與震撼，是只有親自留宿在此才能領略的風景。若預算許可，海景房型確實是值得考慮的選擇。

▲入夜後風勢稍歇，看著銀色光帶在後壁湖海面上延展開來，那種靜謐與震撼是只有親自留宿在此才能領略的風景。

▲待在陽台看海、聽風、沈思，旅行中的「無所事事」，往往是為了讓心靈重新開機。

▲從 Bose Soundbar 的沉浸音效到席夢思床墊的細膩支撐，硬體細節處處可見用心。

▲選用弧度與深度適中的浴缸，躺入時那份溫柔的包覆感，是洗去旅途疲憊的最好方式。

提升居住品質的硬體細節

飯店在硬體配置上展現了對生活細節的重視，讓待在房裡的時光變得更有質感。除了大尺寸電視，房內更配置了 Bose Soundbar。夜晚在房裡欣賞影片，音響帶來的沉浸感讓放鬆的氛圍更加完整；雙洗手台設計讓兩人同行時互不干擾，而浴缸的弧度與深度設計得恰到好處，是洗去旅途疲憊的最佳角落；床墊選用了席夢思，適中的支撐感確實提供了極佳的睡眠品質；Mini Bar 準備了 TWG 茶包與 HWC 濾掛咖啡，搭配在地特色點心與免費飲品，處處見其用心。

▲冰箱裡的飲品皆能免費享用，從清爽的氣泡飲到在地的茶飲應有盡有。

▲Mini Bar 抽屜裡藏著驚喜。除了精選的 TWG 茶包與 HWC 濾掛咖啡，還搭配了來自旅宿母集團出品的好吃零嘴。

▲雙洗手台的規劃讓兩人同行也不顯侷促。

老丸家 EX 極致鍋物

在微涼的入夜時分，熱騰騰的火鍋總是最溫暖的慰藉。晚餐安排在館內的老丸家 EX 極致鍋物，餐廳採個人套餐搭配半自助式的形式，豐富又能滿足個人口味偏好。

▲在半自助餐檯發現這鍋麻辣燙，吸飽湯汁的豆腐與丸子在紅油中翻滾，光看色澤就足以勾起食慾。

▲從鮮紅辣椒到蔥花蒜泥，繽紛且新鮮的配料在木質餐檯上整齊排列。

▲油脂分佈如大理石紋般的澳洲 M8-9 精品和牛，在滾燙湯頭中輕涮幾秒，即是最佳賞味時刻。

我選擇了「麻辣雙嬌」與「金門高粱酒酸菜」兩款風味迥異的湯頭。麻辣鍋底使用了郫縣燈籠泡椒醬與大紅袍花椒，香氣層次分明；而酸菜鍋則加入了 58% 金門高粱與玉米雞香油，湯頭溫潤且帶著淡淡酒香，用來涮肉或煮海鮮都非常合適。

食材品質更是紮實，無論是油脂豐富的澳洲 M8－9 精品和牛，還是包含北海道生食級干貝、金目海鱸魚、大溪鮮小卷的海鮮盤，新鮮度都令人滿意。值得一提的是取餐檯上的蔬菜挑選得極好，鮮甜脆口。最讓人驚喜的是，餐檯上竟然提供了火鍋店少見的栗子，口感綿密香甜，深得我心。

▲看著 M8－9 和牛細膩的油花在金架上閃耀，開鍋前的期待感已悄然升溫。

▲從北海道生食級干貝到金目海鱸魚，每一口鮮甜都是對這趟南國旅程的溫柔補給。

▲從高品質蔬菜到各式紮實麵食，每一項細節都展現了真材實料的誠意。

▲在火鍋餐檯上遇見栗子，是這趟開箱中暖心的小驚喜。

▲對旅人來說，能自由挑選大量高品質的綠色蔬菜，就是最踏實的幸福。

還有一定要推薦這裡的香菇貢丸與花枝丸，入口質感紮實，每一口都能感受到真材實料。詢問後得知，這些丸類是來自旅宿母集團「嘉楠集團食品」，這種品質確實會讓人想直接宅配回家。隔日的早餐同樣在此享用，現做的三寶蛋餅、煎蘿蔔糕，以及現燙魚片湯，對出門在外的旅人來說，能吃到大量高品質的蔬菜與現作料理，就是最幸福的事。

▲丸類的選用體現了飯店對味覺細節的講究，端出自家集團的高品質食品，讓這場鍋物盛宴的最後留下最飽滿的餘韻。

▲酥香的外皮包覆著紮實配料，這份具有在地生活感的滋味，為國境之南的早晨注入了滿滿活力。

▲現做的香氣與熱氣，是早餐中最具溫度的風景。

▲透過現燙的過程，感受食材的本質，這份簡約而不簡單的早餐體驗，深得我心。

▲坐在明亮的落地窗邊享用早餐，南國的陽光與現做料理共同構築了這份愜意。

超限定的意外娛樂驚喜

這趟開箱還有一項意外驚喜，就是體驗了飯店的隱藏版 KTV 包廂。我向來重視 KTV 的音響設備，實際體驗後，這裡的音效水準出色，歌單更新速度也快，讓人唱得欲罷不能。 全館僅此一間，平日 NT$ 6,000 / 假日 NT$ 7,000（3 小時），若想在南國大展歌喉，建議提早預約。

▲在南國的隱藏包廂裡大展歌喉，復古麥克風架起的是一份隨性與快意。

▲全館「僅此一間」的隱藏版空間，寬敞格局與專業音響配置，為這趟南國開箱之行增添了意想不到的驚喜。

心得

這回開箱風華渡假酒店墾丁館，我不僅看見了一座與自然共生的純白建築，也重新整理了對墾丁的記憶。有些東西會隨時間更迭，但那份對美好生活的追求與對自然的喜愛，始終都在。

▲傍晚的天氣極佳，陽光將海面染成一片燦爛的琥珀。

風華渡假酒店墾丁館

地址：屏東縣恆春鎮大光路65號

電話： 08－8866868

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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