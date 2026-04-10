苗栗偽出國攝影基地！300元一次解鎖日本村、米蘭教堂、英式豪宅

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

苗栗超強大的拍照秘境「愛麗絲的天空」是高評價婚紗拍攝空間，不僅開放給新人拍婚紗，也對外開放給散客參觀拍照。佔地寬廣、場景超豐富，擁有大型異國城堡、夢幻教堂，還有復古的日本街道，再搭配獨有的自然景觀，山群和花海都是最美背景版。更讚的是，愛麗絲的天空還有全室內的華麗英式攝影棚，提供舒適的更衣造型空間，全方面滿足旅人對攝影的需求。逛累了還可以到咖啡館裡，點杯咖啡休息一下。

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停車資訊

▲開車的朋友，直接導航「愛麗絲的天空」即達，園區備有戶外停車場，開車停車都很方便。

收費資訊

►周一～周五10：00－12：00（平日下午不開放散客）

►周六日＆國定假日10：00－18：30（全天開放散客入園）

►原價收費資訊：300元／2小時（人）

造型區

不僅場景精緻漂亮，還有專屬造型區，有需要的朋友可以租借使用更衣間，婚紗攝影服務會提供獨立的一間化妝間，設施相當完善。

場景介紹

日本村

愛麗絲的天空最新的熱門場景，別緻的日式建築，充滿著濃濃復古風情，可以看到高掛的燈籠、神社、酒瓶和繪馬等元素。日本村看起來好像不大，但俯視欣賞，可以拍出日本街景的延伸感；沿著木造階梯走上日本村的觀景台，換個視角欣賞日本村，景致也格外迷人。

在日本村這裡還有各種美拍場景

有祈願神社、紫藤花海、街屋、酒館和樂器廳堂等，每個場景也都有道具，喜歡的朋友都能自由裝飾，別忘了要記得放回原來的位置。

中式古風場景

日本村旁邊有個中式的復古庭院，富麗堂皇的懷舊建築，別緻且充滿書香氣息，無論是站在百年好合門匾，還是坐在大堂都好看，若是夫妻拍婚紗，這一場景超適合穿古禮服取景。

歐風城堡

來到期待的蘇格蘭莊園，免出國也能一秒飛歐洲！莊嚴帶神秘感的歐式城堡，建築瑰麗美輪美奐，單純拍只城堡就很壯觀，重點是還能走進城堡裡，建築裡還有拱門、階梯和一整片垂落的花景。

米蘭教堂

刻畫生動的異國建築，相片呈現也是很有張力，除了能玩拍米蘭教堂建築之外，也能走進教堂裡參觀，打開窗戶又是另一美景風光。走出窗外露台，還能與旁邊的歐風城堡合影，每個角落都是驚喜！

摩洛哥風情

這一區帶點南洋風情，與歐式城堡感受大不相同，此處色彩繽紛，帶點陽光與熱情，也充滿度假感，這畫面好適合穿花洋裝或是比基尼拍攝。

蘇格蘭遺址

座落在歐風城堡旁的蘇格蘭遺址像是座森林樹屋，四周被魔法籠罩，走進樹屋裡，彷彿會隨著魔法，走進另一個美麗世界。也因為蘇格蘭遺址的神秘帶獨特感，站在拱門前或旁邊的看台區，會覺得相當壯闊宏偉。

長尾教堂

▲城堡群裡還有一座金黃色的長尾教堂，站在城堡的迴旋樓梯上，背景就是整座長尾教堂。

水池湖畔教堂

坐落綠水旁的白色小屋，唯美又靜謐，旅人可以走上碼頭，或是坐在船隻上取景。我當天身著白衣與紅裙來拍，覺得超級搭。

芒草區

愛麗絲的天空不僅僅只是座拍照的攝影基地，美麗的城堡與場景，還能完美的與自然景觀相融合。同時能欣賞遠方的山景、城市風光，再加上園區裡的花草樹木，療癒的芒草區也很迷人。

▲園區裡到處的花花草草，都是攝影構圖的加分點綴。

英式攝影棚

想拍出華麗的視覺感，不要錯過這棟猶如豪宅的拍照點！若想拍照卻遇到雨天，全室內的英式攝影棚可以不擔心日曬雨淋，有兩層樓的拍照空間，每個角落都布置得很華麗，有客廳、書櫃和酒吧，轉個方向還有一間琴房，延伸的樓梯也太唯美。

▲進入英式攝影棚，別忘了要脫鞋子。

▲大片花景的廳堂，還有璀璨到不行的吊燈，被花團包圍的浪漫，隨手按快門都是美圖一幅。

證婚台

被叢林花園包圍的證婚台也超美的，白色的宮殿好夢幻，旁邊還有長椅和捧花，好像來參加森林裡的婚禮，唯美且無違和感。

更多美拍夯點

季節限定白雪木

▲愛麗絲的天空專業攝影基地裡四季各有不同的美，白雪木綻放的季節，雪白一片的景致也很夢幻。

咖啡館

▲若是在園區裡逛累了，也可以在咖啡館裡休息一下。

心得

喜歡夢幻城堡、浪漫花海，還是異國教堂通通能滿足！再加上大自然景觀，以及全室內的質感華麗攝影棚，想要和最愛的家人朋友一起擁有美麗的合影紀念，來一趟苗栗銅鑼愛麗絲的天空，絕對讓你不虛此行。

愛麗絲的天空專業攝影基地

地址：苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村東田洋14－1號

營業時間：平日10：00－12：00（下午不開放散客）／假日10：00－18：30（全天開放散客）／周三休息

電話：03－7987965

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