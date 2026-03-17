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石二鍋37家門市周末營業到凌晨0點　晚上10點後進場送肉盤

▲王品集團石二鍋。(圖／王品集團提供)

▲王品集團石二鍋。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下高人氣平價火鍋「石二鍋」現在深夜也吃得到，全台37家指定門市，假日前夕每周五、六營業到00:00，而且4月11日前，22:00後進店內用消費任一套餐，再送一份上選豬肉或雪花牛肉。

「石二鍋」是王品集團旗下平價火鍋，以同一個鍋、兩種口味，傳承懷舊石頭鍋的先炒再煮，提供消費者「一炒二香三煮四鮮」的用餐體驗，除了招牌爆香石頭鍋外，剝皮辣椒鍋、牛奶鍋也很受歡迎。此外，網友也特別推薦店裡的冬瓜檸檬冰沙，還有人戲稱「被火鍋耽誤的冬瓜檸檬冰沙店」。

日前官方宣布，全台37家指定門市，4月11日前每周五、周六加開宵夜場、營業到00:00，而且只要在22:00後進店內用消費任一套餐，就送上選豬肉或雪花牛肉單點1份。

▲千葉餐飲集團金莎巧克力吃到飽再度回歸。（圖／千葉火鍋提供）

另外，千葉餐飲集團金莎巧克力吃到飽再度回歸，而且是3個品牌同時登場，享千葉火鍋為假日限定，新千葉火鍋平假日都有，而新千葉火鍋則是選擇C餐以上才能享有金莎吃到飽。

千葉火鍋、享千葉、新千葉、極千葉今日起至3月31日共同推出「鰻魚季」，各式創意鰻魚料理包括鰻魚Pizza、鰻魚飯與鰻魚壽司。

關鍵字： 美食雲 石二鍋

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