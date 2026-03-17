丹丹漢堡「皮蛋瘦肉粥」限時回歸　單點55元、套餐組99元起

▲丹丹漢堡「皮蛋瘦肉粥」限時回歸。（圖／取自丹丹漢堡-橋頭店臉書）

記者黃士原／台北報導

有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡，日前再度推出「皮蛋瘦肉粥」，馬上在網路上引起討論，每碗單點55元，粥品套餐加10元可升級，另有搭配薯條或漢堡的A、B套餐，在地人推薦套餐飲料加7元升級大杯紅茶牛奶。

創立於1984年的丹丹漢堡有「速食南霸天」稱號，最具特色就是中西合併餐點組合，像是漢堡搭配麵線、粥品，炸雞也受到許多人喜愛。日前丹丹漢堡宣布「皮蛋瘦肉粥」再度限時回歸，每碗單點55元，粥品套餐（定食4、12號、早安3號）中的五穀瘦肉粥加10元，可升級皮蛋瘦肉粥。

▲丹丹漢堡「皮蛋瘦肉粥」價格。（圖／取自丹丹漢堡-橋頭店臉書）

丹丹漢堡也推出兩款組合套餐，A餐是皮蛋瘦肉粥+紅醬波浪薯+29元飲料，售價99元（原價128元，現省29元），B餐是皮蛋瘦肉粥+烤醬雞堡+29元飲料，售價115元（原價131元，現省16元）。此外，在地人推薦套餐飲料加7元升級大杯紅茶牛奶，一次喝過癮。

▲套餐飲料加7元升級大杯紅茶牛奶。（圖／取自丹丹漢堡-橋頭店臉書）

丹丹漢堡皮蛋瘦肉粥再度回歸也在社群媒體上引起討論，有人說「好久不見的品項，希望還能像以前一樣好吃」、「身為皮蛋愛好者一定要吃看看」，不過也有人覺得「味道跟原本的五穀瘦肉粥沒什麼太大變化，料多但皮蛋味超淡」、「肉鬆跟海帶把皮蛋的味道都蓋掉了」。

由於皮蛋瘦肉粥並非常駐商品，售完為止，想吃的民眾動作要快。

▲達美樂推出平日限定外帶個人披薩80元優惠。（圖／業者提供）

另外，達美樂推出，周一至周五限定「外帶個人披薩80元」優惠，口味有「瑪格麗特」、「在地食鮮總匯」、「道地美國」、「金鑽夏威夷」及「日式章魚燒」，外帶或在官網外帶輸入「507754」即享優惠，活動只到27日。