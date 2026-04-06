跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！開箱東京隱藏版貴州料理

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

貴州料理即便在台灣都不算是常見的中菜，然而在日本東京卻造成了一股旋風，就連五郎也忍不住在心裡狂喊「咚咚咚」。JR新小岩站商圈的「貴州火鍋」登場於《孤獨的美食家》第九季第7話，和在台灣吃的貴州料理真不是同一回事，很油、很香，鹹、辣都比想像中低。

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位置

▲貴州火鍋位於JR新小岩站。

出了南口直行前方的熱鬧的「ルミエール」約莫五、六分鐘就能到，算是五郎吃過餐廳中相對比較好找的。直走後碰到「松島通」左轉，便能在有一點鬧中取靜的巷子前看到「貴州火鍋」的招牌，門口停了許多熟客的自行車。

環境

裡面剛好有公司在辦聚餐，滿滿都是人，本以為沒位子了。幸好，店家知道我是台灣人後，硬是找了一個檯前的位子給我，還不斷跟我道歉，可能怕位子不好，或是太吵鬧。店裡比一般居酒屋來的寬敞一些，飄散著像是熱炒店複雜卻引人口水直流的香氣。

▲▼五郎和作者久住先生的簽名，這家的簽名板特別大，我問了中國人老闆，他笑著說這樣比較清楚。

說它是貴州火鍋店，但其實也賣很多貴州料理，甚至是一點川菜的影子，後來才知老闆、老闆娘都是貴州人，也在川菜餐廳服務過。除了料理外，這裡也賣貴州招牌茅台和一些貴州料理常用的辣椒、香料、調味料等。

餐點

▲▼五郎組合：納豆火鍋、豬肉納豆、三種前菜。

前菜

貴州料理一言蔽之就是「發酵」，和這幾年盛行的中西餐不謀而合。這道是發酵後混著辣油的豆腐前菜，有一點像お通し的概念。才一口我就被這鹹香油辣的味道搞得忍不住點了一杯大的生啤。

納豆火鍋

▲附的肉片超香，因為很合胃口，直接吃了3／4盤，其實肉單吃也行。

說實話湯有一點鹹

但同時又有一點勾舌的酸和辣，和很特別的香料氣息，丟入菜盤剛好可以中和過重的調味，但丟加味的肉盤進去又變鹹了。

▲肉盤主要是五花肉，單吃很鹹，卻同時有油香，涮鍋煮過後恰到好處，而且變得更涮嘴。

回鍋肉豆腐

▲鹹油帶點豆腐發酵後的微微酸，火喉、鍋氣十足，是下飯、下酒良物。

酸菜竹筍肉絲

味道和回鍋肉有一點像，也有一點像客家小炒，高麗菜像前者，肉絲像後者，味道端以越吃越清淡的台灣人而言，都有越吃越油鹹的味道，搭配生啤就對了。

貴州火鍋

地址：東京都葛飾区新小岩1-43-1 第2東ビル 2F A室

營業時間：17：00－22：00／假日11：00－14：30、17：00－22：00（周三休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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