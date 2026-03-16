吃日本和牛+龍蝦活鮑2000元有找　法式鐵板燒插旗北車商圈

▲龍蝦．香草．白蘭地鮮蝦醬．貝比生菜．特級初榨橄欖油。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

新天地餐飲集團旗下「樂葵法式鐵板燒（Le Goût）」再展店，台北第2家門市「承德店」今日開幕，1650元+10%即可享用到日本和牛、龍蝦、活鮑及時令海鮮。

▲南非活鮑魚．天鵝絨醬．松露波特醬。（圖／記者黃士原攝）

樂葵是新天地跨足鐵板燒市場的新品牌，主打使用龍蝦、日本A5和牛、南非活鮑等高級食材，搭配法式經典醬汁來提味，以春季菜單為例，運用了馬斯卡彭醬、香檳奶油醬、青豆蛋黃醬、天鵝絨醬、松露波特醬、白蘭地鮮蝦醬、紅酒肉醬，來搭配龍蝦、比目魚、春筍、活鮑魚與炒飯。

▲日本A5和牛。（圖／記者黃士原攝）

▲飛魚卵炒飯．和牛紅酒肉醬。（圖／記者黃士原攝）

承德店緊鄰台北車站，坐擁高鐵、台鐵、捷運、機場捷運及轉運站客運的「五鐵共構」優勢，餐廳天花板流暢弧形透光頂棚設計，如同雲朵般輕盈，搭配「變革藍綠」的高級座椅，營造巴黎時裝周高級工作室（Atelier）般的時尚氛圍。

▲上海鄉村「承德本家」3/8開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，創立超過40年的江浙餐廳「上海鄉村」，全新旗艦門市「承德本家」日前開幕，就在樂葵法式鐵板燒承德店的對面，定位為品牌全新旗艦店，百坪空間融入摩登東方美學。

承德本家推出多道限定代表菜色，包括以台灣烏魚子與黑蒜融合的「熟成黑金烏魚卷」、果香細膩的「果韻蜜棗嫩排骨」、酒香層次分明的「鳳翼醉香封」，以及蟹香濃郁的「流金軟蟹綠野派對」。湯品則有加入杜松子香氣的「海風杜松燉老鴨」、位上呈現的「煙雨江南月」。

▲入口即化的「烤方」。（圖／記者黃士原攝）

承德本家也保留多道經典菜色，像是以12小時慢火燉煮呈現濃油赤醬、入口即化的「烤方」。「蟹黃豆腐」是深受老饕推崇的招牌菜，選用新鮮蟹肉與蟹黃手工拆取，細火熬製成濃郁鮮香的蟹黃醬，與外酥內嫩的芙蓉蛋豆腐交融。