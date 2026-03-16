ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

吃日本和牛+龍蝦活鮑2000元有找　法式鐵板燒插旗北車商圈

▲樂葵法式鐵板燒春季菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲龍蝦．香草．白蘭地鮮蝦醬．貝比生菜．特級初榨橄欖油。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

新天地餐飲集團旗下「樂葵法式鐵板燒（Le Goût）」再展店，台北第2家門市「承德店」今日開幕，1650元+10%即可享用到日本和牛、龍蝦、活鮑及時令海鮮。

▲樂葵法式鐵板燒春季菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲南非活鮑魚．天鵝絨醬．松露波特醬。（圖／記者黃士原攝）

樂葵是新天地跨足鐵板燒市場的新品牌，主打使用龍蝦、日本A5和牛、南非活鮑等高級食材，搭配法式經典醬汁來提味，以春季菜單為例，運用了馬斯卡彭醬、香檳奶油醬、青豆蛋黃醬、天鵝絨醬、松露波特醬、白蘭地鮮蝦醬、紅酒肉醬，來搭配龍蝦、比目魚、春筍、活鮑魚與炒飯。

▲樂葵法式鐵板燒春季菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲日本A5和牛。（圖／記者黃士原攝）

▲樂葵法式鐵板燒春季菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲飛魚卵炒飯．和牛紅酒肉醬。（圖／記者黃士原攝）

承德店緊鄰台北車站，坐擁高鐵、台鐵、捷運、機場捷運及轉運站客運的「五鐵共構」優勢，餐廳天花板流暢弧形透光頂棚設計，如同雲朵般輕盈，搭配「變革藍綠」的高級座椅，營造巴黎時裝周高級工作室（Atelier）般的時尚氛圍。

▲上海鄉村「承德本家」3/8開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，創立超過40年的江浙餐廳「上海鄉村」，全新旗艦門市「承德本家」日前開幕，就在樂葵法式鐵板燒承德店的對面，定位為品牌全新旗艦店，百坪空間融入摩登東方美學。

承德本家推出多道限定代表菜色，包括以台灣烏魚子與黑蒜融合的「熟成黑金烏魚卷」、果香細膩的「果韻蜜棗嫩排骨」、酒香層次分明的「鳳翼醉香封」，以及蟹香濃郁的「流金軟蟹綠野派對」。湯品則有加入杜松子香氣的「海風杜松燉老鴨」、位上呈現的「煙雨江南月」。

▲入口即化的「烤方」。（圖／記者黃士原攝）

承德本家也保留多道經典菜色，像是以12小時慢火燉煮呈現濃油赤醬、入口即化的「烤方」。「蟹黃豆腐」是深受老饕推崇的招牌菜，選用新鮮蟹肉與蟹黃手工拆取，細火熬製成濃郁鮮香的蟹黃醬，與外酥內嫩的芙蓉蛋豆腐交融。

關鍵字： 美食雲 鐵板燒 樂葵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【睏嘎並軌】貓咪睡到跌下床...醒來尷尬裝沒事XD

推薦閱讀

吃日本和牛+龍蝦活鮑2000元有找

吃日本和牛+龍蝦活鮑2000元有找

達美樂推平日限定「80元個人披薩」　肯德基4款激省餐99元起

達美樂推平日限定「80元個人披薩」　肯德基4款激省餐99元起

柏林「薩克森豪森集中營」深度導覽！

柏林「薩克森豪森集中營」深度導覽！

復活1年「阿英海產粥」再度熄燈

復活1年「阿英海產粥」再度熄燈

新北「逛150攤MBTI市集」還能賞光雕

新北「逛150攤MBTI市集」還能賞光雕

媽逛好市多拆「未結帳商品」餵兒遭阻惹議　業者：建議先買熟食

媽逛好市多拆「未結帳商品」餵兒遭阻惹議　業者：建議先買熟食

全聯平價便當推新口味「脆筍雞肉飯」　加飲料12元

全聯平價便當推新口味「脆筍雞肉飯」　加飲料12元

躲進山林享受隱世假期！南投電梯Villa

躲進山林享受隱世假期！南投電梯Villa

台北杜鵑花季「繡球花區」擠滿人潮

台北杜鵑花季「繡球花區」擠滿人潮

Mister Donut聯名「伊藤久右衛門」推9款甜甜圈　限時買6送2

Mister Donut聯名「伊藤久右衛門」推9款甜甜圈　限時買6送2

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

民國67年開業至今！北投眷村味牛肉麵

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

福勝亭「截圖優惠」3款雙人餐335元

赴韓旅遊注意！行李若被扣「黃色大鎖」別慌

2026台北「3-5月」展覽快閃懶人包！

北投市場低調蚵嗲攤！50元含鮮肉海菜

復活1年「阿英海產粥」再度熄燈

台北杜鵑花季「繡球花區」擠滿人潮

美到3月底！南投2000坪紫粉山丘超夢幻

Mister Donut聯名「伊藤久右衛門」推9款甜甜圈　限時買6送2

熱門行程

最新新聞更多

吃日本和牛+龍蝦活鮑2000元有找

達美樂推平日限定「80元個人披薩」　肯德基4款激省餐99元起

柏林「薩克森豪森集中營」深度導覽！

復活1年「阿英海產粥」再度熄燈

新北「逛150攤MBTI市集」還能賞光雕

媽逛好市多拆「未結帳商品」餵兒遭阻惹議　業者：建議先買熟食

全聯平價便當推新口味「脆筍雞肉飯」　加飲料12元

躲進山林享受隱世假期！南投電梯Villa

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366