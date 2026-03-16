復活1年的「阿英海產粥」再度熄燈　只營業到4/17

▲復活1年的「阿英海產粥」再傳熄燈，只營業到4/17。（圖／取自阿英海產粥臉書）

記者黃士原／台北報導

北市科技大樓捷運站旁的排隊名店「阿英海產粥」，復活1年多再傳熄燈消息，臉書粉專日前公告只營業到4月17日。

「阿英海產粥」的湯頭鮮美獨特，在台大後門經營超過10年，擁有許多忠實客人。不過老闆娘英姐因糖尿病併發症，2024年10月住進加護病房，因此無預警宣布歇業，讓不少老饕震驚又難過。後來小老闆決定接手，當年12月重新營運，並調整菜單與營業時間。

不過，隨著英姐病情好轉，去年11月出院，暫時住在台南有院子的老宅，為了方便照顧，小老闆決定把新北市的老房子賣了，回去台南歸仁陪她，日前公告只營業到4月17日，同時還寫到「有空回歸仁看我們」。

雖然台北阿英海產粥4月17日結束營業，小老闆在回覆網友詢問時提到，回到台南歸仁也會開店，屆時當地民眾也有機會吃到美味的海產粥。

▲花蓮日式老宅麵店「一碗小」宣布將於4月熄燈。（圖／翻攝自「花蓮一碗小」臉書專頁）

另外，位於花蓮市巷弄內的「一碗小」以清燉與紅燒羊肉、牛肉麵聞名，加上能在百年日式老屋中用餐，成為許多人必訪店家。然而，店主於公告中表示，近年來花蓮觀光環境經歷劇烈變動，從疫情到地震，加上交通因素導致來訪花蓮的人潮變少，影響甚鉅。

店主表示，除了外部大環境影響，經營多年的店面設備也面臨需要整理更新的階段，加上個人規劃調整，經過長時間思考後，決定只營業到4月7日。