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新北春紛節「逛150攤MBTI市集」！吃杜拜巧克力草莓　夜間賞光雕

▲▼新北大都會公園,新北大橋。（圖／記者姜國輝攝）

▲新北大都會公園。（圖／記者姜國輝攝）

記者彭懷玉／綜合報導

新北春紛節將於3月21日至22日在新北大都會公園登場！今年活動注入Y2K青春能量，結合三大主題舞台、戶外音樂與沉浸式體驗，其中全台首創的「MBTI春日市集」囊括150個攤位，包含「方人也鮮奶麻糬研究室」、日系質感「鬧蟬咖啡」、桃園排隊餐車「惡魔天使餐車」等人氣品牌都將到場，甚至吃得到當紅的「杜拜巧克力草莓」。

▲新北春紛節將於3月21日至22日在新北大都會公園登場。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北春紛節亮點之一「春日市集」。（圖／新北市高灘處提供，下同）

活動最大亮點之一「春日市集」。新北市高灘處表示，今年再度邀請有趣餐飲行銷團隊策劃，打造全台首創的「MBTI春日市集」，約150個品牌攤位依八大人格特質分類，讓整座市集化身戶外版「人格探索地圖」。民眾只要在攤位消費滿100元，即可獲得該攤位代表的人格字母，集滿4個字母即可參加「春紛好手氣」抽獎，還能兌換象徵E人或I人的活動胸章，讓逛市集多了互動與趣味。

▲新北春紛節將於3月21日至22日在新北大都會公園登場。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼方人也鮮奶麻糬研究室；桃園排隊餐車惡魔天使餐車薄餅、秋菓草莓大福限定商品「杜拜巧克力草莓」。

▲新北春紛節將於3月21日至22日在新北大都會公園登場。（圖／新北市高灘處提供）

今年市集更匯聚全台多家人氣品牌，包括新北人氣甜點「方人也鮮奶麻糬研究室」、日系質感咖啡「鬧蟬咖啡」、台北話題小吃「饌堂－黑金滷肉飯」、桃園排隊餐車「惡魔天使餐車」、馬來西亞料理「星馬快餐」及「週末炸雞俱樂部」等，能一站式品嘗多元美食。

▲新北春紛節將於3月21日至22日在新北大都會公園登場。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼阿美嬤限定商品「古早味糖釀檸檬汁」；MR.CHIMNEY煙囪先生限定「碎培根香蒜煙囪捲」。

▲新北春紛節將於3月21日至22日在新北大都會公園登場。（圖／新北市高灘處提供）

此外，活動也推出「春日老饕計畫」，由三重名店「Hold食雞」攜手三峽農會打造炸雞品茗饗宴，並依MBTI設計「E人活力組」與「I人暖心組」。另有新北「MR.CHIMNEY煙囪先生」、「CHOCOBear巧克熊環島餐車」，台中「秋菓草莓大福」、「龜豆冰室」，以及台南「阿美嬤古早味紅茶奶」、「搗蛋KOWA喫茶店」等，推出春紛節限定商品，讓民眾用味蕾探索不同風味。

▲新北春紛節將於3月21日至22日在新北大都會公園登場。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼夜幕降臨之際，還能欣賞位於辰光橋的「童話夢境 星戀光影」光雕展。

▲新北春紛節將於3月21日至22日在新北大都會公園登場。（圖／新北市高灘處提供）

除了市集與音樂舞台，夜幕降臨之際，還能欣賞位於辰光橋的「童話夢境 星戀光影」光雕展，期間每晚6點至10點亮燈，浪漫氣氛延續至3月22日。此外，3月22日下午1點至4點，活動現場將免費提供狂犬病疫苗接種與免費犬貓晶片植入服務。

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