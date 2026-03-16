大安森林公園繡球花滿開！花手水、竹編裝置藏故事　還有巨型恐龍

▲大安森林公園「2026台北杜鵑花季」展至3月底，其中又以繡球花人氣最高。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

2026邁入10周年的「台北杜鵑花季」，5年前引進繡球花作為陪襯，想不到意外爆紅，目前花況已滿開。同時本屆首度打造木船「拾花號」、竹編裝置，還運用飄落的花瓣營造日本寺廟中的花手水。靠近兒童小舞台旁則矗立暴龍、腕龍及澳洲傘蜥蜴，把大安森林公園營造成侏儸紀公園。

▲▼7種品系、約2,000盆洋繡球鋪陳杜鵑花心心周邊。（圖／記者彭懷玉攝）



▲粉紫色系「弗洛利亞」。（圖／記者彭懷玉攝）



台北人期待的杜鵑花季再度展開，「2026台北杜鵑花季」將持續至3月31日，目前園內2000盆洋繡球達最佳觀賞期，除往年粉紫色系「弗倫緹娜」、「弗洛利亞」、藍紫色系「藍繡」等5種品系外，今年純白色「Ice Boy」與粉嫩「Cold Rose」首度亮相，點綴杜鵑花心心周圍展區，是人潮最多的區域。

▲▼杜鵑花心心周圍是人潮最多的區域；今年還多了繡球花手水裝置。（圖／記者彭懷玉攝）



而今年還多了繡球花手水裝置，大安森林公園之友基金會指出，往年常有掉落的杜鵑及繡球花瓣，卻仍保有觀賞價值，今年便參考日本寺廟中的花手水概念，讓自然落下的花瓣，能以不同風貌展現於遊客的觀賞動線中。

▲▼公園杜鵑花目前已達盛花期，在好天氣加持下，預估周末將迎來最佳賞花期。（圖／記者彭懷玉攝）



至於台北市市花-杜鵑花，目前公園已達盛花期，道路則花開3成。基金會表示，在好天氣加持下，預估周末將進入最佳賞花期，雖說今年杜鵑開花狀況不如往年，但中央走道靠近杜鵑花心心的兩側、公園9號門小山坡也還是有花帶，若想觀賞特殊品種的杜鵑，也可以到公園兒童小舞台旁的今年主題「拾花號」花屋，淡紫色系的烏來杜鵑、粉色及火紅的桃改場桃園1號、桃園2號杜鵑，一旁便是公園處首度打造的木船，可以走進其中留影。

▲公園兒童小舞台旁的「拾花號」木船，隔壁花屋展示特殊品種的杜鵑。（圖／記者彭懷玉攝）



除了繡球與杜鵑花，今年公園處以時間、回憶為主題發想，於公園內進行花藝布置。其中捷運5號出口的竹編裝置，是致敬西班牙著名畫家薩爾瓦多·達利畫作中融化的時鐘，將時間代入，藉此銘記生命的回響，竹編物則以扭曲摺皺、高低起伏呼應情感結構，並搭配杜鵑叢環繞及黑卵石、跳石律動，讓民眾走出捷運站便有驚喜；靠近公園兒童小舞台旁則由巨型暴龍、腕龍及澳洲傘蜥蜴坐鎮，其中2隻在士林官邸菊展時曾現身，搭配古老裸子植物，宛如帶領遊客走入侏儸紀公園。

▲捷運5號出口的竹編裝置，是致敬西班牙著名畫家薩爾瓦多·達利畫作中的融化的時鐘。（圖／記者彭懷玉攝）

▲靠近公園兒童小舞台旁則由巨型暴龍、腕龍及澳洲傘蜥蜴坐鎮。（圖／記者彭懷玉攝）



同時，杜鵑花季一大盛事「台北花伴野餐」將於3月28日至29日登場。觀傳局補充，3月28日上午10點至4月6日下午6點，民眾可在公園賞花的同時捕捉寶可夢，活動期間每天上午10點至下午6點，園區將展出6公尺高的寶可夢氣球，並安排皮卡丘與伊布見面會，親子族、粉絲可別錯過。