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台中東勢林場3/21免費入園賞螢　42年來首次「成人省250元」

▲▼台中東勢林場遊樂區。（圖／翻攝東勢林場遊樂區臉書專頁）

▲台中東勢林場遊樂區宣布，3月21日上午8點至下午5點全民「免費入園」。（圖／翻攝東勢林場遊樂區臉書專頁）

記者彭懷玉／綜合報導

螢火蟲季即將到來，位於台中的東勢林場遊樂區宣布，3月21日上午8點至下午5點全民「免費入園」，成人現省250元、學生省200元，這也是自民國73年開園以來首次全面開放免票。

林場表示，此次活動結合螢火蟲季開鑼與水土保持成果展，以「賞螢護山林‧森林稅樂園」為主題，由台中市政府地方稅務局與農業部農村發展及水土保持署台中分署共同舉辦。當天將安排水保走讀、陶笛與音樂演出，以及下午2點至4點的開鑼儀式，現場還有太鼓表演、舞蹈、拍貼、植物拓印與闖關活動等互動體驗。

▲▼台中東勢林場遊樂區。（圖／翻攝東勢林場遊樂區臉書專頁）

▲東勢林場遊樂區也提供住宿。（圖／翻攝東勢林場遊樂區臉書專頁）

東勢林場遊樂區位於台中東勢區東北方，海拔約500至700公尺，北臨大安溪、西接四角林溪。園區早年以伐木為主，近年轉型為結合生態旅遊與森林遊憩的休閒園區，並在2013年取得環境教育設施場所認證。

園區生態資源豐富，每年春夏可見大量螢火蟲，也棲息著鍬形蟲、蝴蝶、甲蟲及多種兩棲類生物。園內設有森林浴步道、賞螢步道與「森之道」空橋步道，全長約700公尺，步行約10分鐘即可抵達忘憂池，民眾能輕鬆體驗森林帶來的療癒。

林場提醒，免費入園預期吸引大量遊客，當天可能出現車流壅塞，建議民眾提早出發並依照現場人員引導停車，共同維持交通與遊憩秩序。

關鍵字： 台中旅遊 東勢林場遊樂區 免費入園 免門票

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