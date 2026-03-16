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天吉屋台南三井店明天試營運　連6天買一送一

▲天吉屋。（圖／天吉屋提供）

▲天吉屋台南三井店明天試營運，連6天買一送一。（圖／天吉屋提供）

記者黃士原／台北報導

來自日本新宿的人氣天婦羅丼飯專門店「天吉屋」插旗台南，全台第6家分店進駐MITSUI OUTLET PARK台南二期，明天試營運，3月20日正式開幕，3月17日至3月22日還祭出買一送一優惠。

天吉屋自2013年登台以來，堅持以日本傳授的調油技術、特製炸粉及Q彈越光米飯，呈現道地日式天丼風味。此次進駐台南三井，品牌首次嘗試融入在地食材，獨家研發兩款僅在台南店販售的限定料理。

▲天吉屋。（圖／天吉屋提供）

▲虱目魚天婦羅+冷柴魚湯烏龍麵。（圖／天吉屋提供）

「虱目魚天婦羅+冷柴魚湯烏龍麵」售價460元，將台南最具代表性的虱目魚裹上輕薄麵衣酥炸，搭配白蝦、舞菇、南瓜、糯米椒及茄子等豐盛天婦羅，佐以清爽的冷柴魚湯烏龍麵。「台南風柴香蝦仁天丼」售價420元，蝦仁搭配溫泉蛋、玉米筍、紅椒與糯米椒，鋪在粒粒分明的越光米飯上，再淋上秘傳天丼柴魚醬汁。

▲台南風柴香蝦仁天丼。（圖／天吉屋提供）

▲台南風柴香蝦仁天丼。（圖／天吉屋提供）

為慶祝台南三井店南下展店，3月17日起連6天推出限時限量優惠，購買台南限定料理即贈送價值380元的金賞天丼「天吉丼」兌換券1張（每日限量50份，送完為止）。點購「天幕御膳」或「極嫩炙燒牛天婦羅御膳」，即贈送價值90元的日式手作甜點「抹茶慕斯蜜豆脆片」1份。

▲享鴨推出鴨霸雙龍宴，名字內有龍的顧客，內用套餐就能免費吃龍蝦或七星斑。（圖／王品集團提供）

另外，「享鴨」即日起到4月19日，推出橙香金絲炸龍蝦、烈焰秘醬爆龍蝦及盤龍鮮蔬七星斑3款季節新菜，套餐加購優惠699元起。品牌同時廣發龍選之人召集令，凡用餐顧客名字任一字有龍、蓉、儂等字（字音相同即可），或是龍年出生的人，平日到店內用套餐，就送價值逾千元龍蝦或七星斑。

「莆田」龍蝦料理則供應到4月30日，分別是南洋咖哩龍蝦及橙酒火焰龍蝦，吃盡海陸奢華滋味。前者的椰香與咖哩香氣，襯出龍蝦鮮甜Q彈的口感，後者吸睛度超高，上桌佐以橙酒嗆香搭配火焰秀，最適合拍照打卡炫耀。套餐加購價399元起。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 天吉屋

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