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Mister Donut聯名「伊藤久右衛門」推9款甜甜圈　限時買6送2

▲▼Mister Donut二度攜手京都宇治抹茶品牌「伊藤久右衛門」推出11款聯名品項。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut攜手京都宇治抹茶品牌「伊藤久右衛門」推出11款聯名產品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mister Donut再次聯名「伊藤久右衛門」推出9款甜甜圈及2款飲品，明天上市，限時10天甜甜圈買5送1及買6送2優惠，現做飲品第2杯5折。

▲▼Mister Donut二度攜手京都宇治抹茶品牌「伊藤久右衛門」推出11款聯名品項。（圖／記者蕭筠攝）

▲雙茶蜜柚歐菲香組有抹茶、焙茶口味。

聯名甜甜圈共有9款，其中「抹茶波波隆尼」與「焙茶波波隆尼」選用波波隆尼圈體，分別注入抹茶及焙茶鮮奶油，外層再裹上抹茶及焙茶可可沾醬，售價79元。

首度推出迷你造型的「雙茶蜜柚歐菲香組」，包括抹茶歐菲香包蜜柚卡士達內餡並沾抹茶可可醬，還有焙茶歐菲香裹焙茶可可醬並撒豆香粉，售價55元。

▲▼Mister Donut二度攜手京都宇治抹茶品牌「伊藤久右衛門」推出11款聯名品項。（圖／記者蕭筠攝）

▲抹茶紅豆糰子派。

▲▼Mister Donut二度攜手京都宇治抹茶品牌「伊藤久右衛門」推出11款聯名品項。（圖／記者蕭筠攝）

▲蜜抹茶波堤（左）、柚子抹茶波堤（右）。

「抹茶紅豆糰子派」以酥鬆派皮結合抹茶、紅豆，內藏整顆日式糰子，售價69元；「蜜抹茶波堤」半邊裹抹茶可可醬再沾抹茶糖蜜，售價55元；「蜜抹茶糰子」擠上以伊藤久右衛門抹茶粉特調的抹茶糖蜜，售價60元；「柚子抹茶波堤」沾柚子醬裹抹茶可可醬，再撒奶油風味脆片，售價59元。另有回歸款「生抹茶波堤」59元、「雙層抹茶波堤」52元。以上期間限定，售完為止。

▲▼Mister Donut二度攜手京都宇治抹茶品牌「伊藤久右衛門」推出11款聯名品項。（圖／記者蕭筠攝）

▲同時推出2款抹茶飲品。

同時推出2款全新現做飲品，「輕椰抹茶」以抹茶粉加入椰子水，售價80元；「抹茶歐蕾」選用瑞穗鮮乳搭配抹茶，售價99元。

業者在3月17日至26日新品上市期間，推出甜甜圈買5送1、買6送2共2大優惠，須含指定商品，以價低者為贈品；現做飲品全品項第2杯5折，以價低者折抵，售完為止。

▲▼亞尼克「厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲」回歸。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克「厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲」回歸。（圖／亞尼克提供）

另外，亞尼克厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲重新上市並成為常態商品，每日限量200條。厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲以單一產區豆種「71%厄瓜多爾黑巧克力」製成，於特黑泡芙蛋糕外層淋上杏仁黑巧克力並點綴金粉，再捲入北海道奶霜、厄瓜多爾黑巧克力慕斯內餡，每條699元，全台每日限量200條，同時改為常態販售。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut 亞尼克

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