台北首推「TWICE主題房」免費參觀　還有大型應援牆

▲福泰飯店集團自創品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」今年一月新開幕。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

韓國人氣女團TWICE將於3月20日至22日在台北大巨蛋開唱，台灣觀光創新協會攜手新開幕的嵨開安旅HOTEL UKETAMO，自19日起打造期間限定「TWICE主題房」，並免費開放粉絲預約參觀，為台北掀起追星話題。

協會表示，這是台灣首次因應韓團演唱會推出飯店主題房應援活動，希望讓粉絲除了欣賞演出，也能在城市中留下與偶像相關的打卡回憶。飯店門口同步設置大型應援牆，結合精心布置的主題房空間，打造沉浸式拍照體驗，預計成為粉絲朝聖新熱點。

▲因館內有住客，為兼顧參觀體驗與現場秩序，同時維護飯店旅客的權益，請粉絲配合相關規範，共同維持良好活動品質。（圖／記者彭懷玉攝）



協會指出，本次TWICE主題房參觀活動採實名制線上預約，將從今（16日）晚間10點起開放報名，每場次30分鐘、名額10人，額滿為止；完成預約並到場的粉絲，還可獲得粉絲贊助的紀念小禮。但因館內有其他住客，為兼顧參觀體驗與現場秩序，請粉絲配合相關規範，共同維持良好活動品質。

▲嵨開安旅將自19日起打造期間限定「TWICE 主題房」。（示意圖／記者彭懷玉攝）



此外，台北市配合演唱會也啟動「ONCE CITY MAP」城市應援活動，華山1914文化創意產業園區即日起至23日設置期間限定POP-UP快閃店，松山文創園區則於3月20日至22日設立巡迴周邊店，兩地皆推出限定商品與大型裝置拍照區。

城市交通也融入應援元素，包括台北捷運板南線主題車廂及貓空纜車專屬車廂，今（16日）至4月15日開放搭乘體驗；3月20日至22日更在國父紀念館站推出閘門嗶卡聲，由TWICE成員親自錄製，打造少見的城市沉浸式K-POP應援。