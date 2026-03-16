ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北首推「TWICE主題房」免費參觀　還有大型應援牆

▲福泰飯店集團自創品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」開幕,嵨開安旅開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福泰飯店集團自創品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」今年一月新開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

韓國人氣女團TWICE將於3月20日至22日在台北大巨蛋開唱，台灣觀光創新協會攜手新開幕的嵨開安旅HOTEL UKETAMO，自19日起打造期間限定「TWICE主題房」，並免費開放粉絲預約參觀，為台北掀起追星話題。

協會表示，這是台灣首次因應韓團演唱會推出飯店主題房應援活動，希望讓粉絲除了欣賞演出，也能在城市中留下與偶像相關的打卡回憶。飯店門口同步設置大型應援牆，結合精心布置的主題房空間，打造沉浸式拍照體驗，預計成為粉絲朝聖新熱點。

▲福泰飯店集團自創品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」即日起正式開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲因館內有住客，為兼顧參觀體驗與現場秩序，同時維護飯店旅客的權益，請粉絲配合相關規範，共同維持良好活動品質。（圖／記者彭懷玉攝）

協會指出，本次TWICE主題房參觀活動採實名制線上預約，將從今（16日）晚間10點起開放報名，每場次30分鐘、名額10人，額滿為止；完成預約並到場的粉絲，還可獲得粉絲贊助的紀念小禮。但因館內有其他住客，為兼顧參觀體驗與現場秩序，請粉絲配合相關規範，共同維持良好活動品質。

▲福泰飯店集團自創品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」開幕,嵨開安旅開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲嵨開安旅將自19日起打造期間限定「TWICE 主題房」。（示意圖／記者彭懷玉攝）

此外，台北市配合演唱會也啟動「ONCE CITY MAP」城市應援活動，華山1914文化創意產業園區即日起至23日設置期間限定POP-UP快閃店，松山文創園區則於3月20日至22日設立巡迴周邊店，兩地皆推出限定商品與大型裝置拍照區。

城市交通也融入應援元素，包括台北捷運板南線主題車廂及貓空纜車專屬車廂，今（16日）至4月15日開放搭乘體驗；3月20日至22日更在國父紀念館站推出閘門嗶卡聲，由TWICE成員親自錄製，打造少見的城市沉浸式K-POP應援。

關鍵字： 台北市旅遊 TWICE TWICE主題房

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

Highlight登櫻花季開唱〈Fiction〉〈shock〉嗨翻

推薦閱讀

台中松露控必存這6家美食清單！

台中松露控必存這6家美食清單！

先喝道「懷舊青梅系列」加入客家麻粿　3/18上市當天買1送1

先喝道「懷舊青梅系列」加入客家麻粿　3/18上市當天買1送1

省250元　台中東勢林場3／21免門票

省250元　台中東勢林場3／21免門票

天吉屋台南三井店連6天買一送一

天吉屋台南三井店連6天買一送一

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

排灣族手紋文化守護者李碧玉辭世　享耆壽98歲

排灣族手紋文化守護者李碧玉辭世　享耆壽98歲

台北首推「TWICE主題房」免費參觀

台北首推「TWICE主題房」免費參觀

大安超Chill天井餐酒館！

大安超Chill天井餐酒館！

JR西日本觀光列車「Hana Akari」全新路線解鎖

JR西日本觀光列車「Hana Akari」全新路線解鎖

釜山包車輕旅　吃玩逛買一次滿足

釜山包車輕旅　吃玩逛買一次滿足

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

民國67年開業至今！北投眷村味牛肉麵

赴韓旅遊注意！行李若被扣「黃色大鎖」別慌

北投市場低調蚵嗲攤！50元含鮮肉海菜

釜山包車輕旅　吃玩逛買一次滿足

五星阿麗莎！北越下龍灣奢華船遊

超值遊峇里　親子共譜海洋奇緣

美到3月底！南投2000坪紫粉山丘超夢幻

2026台北「3-5月」展覽快閃懶人包！

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

連假直飛紐西蘭「極光改運」

熱門行程

最新新聞更多

台中松露控必存這6家美食清單！

先喝道「懷舊青梅系列」加入客家麻粿　3/18上市當天買1送1

省250元　台中東勢林場3／21免門票

天吉屋台南三井店連6天買一送一

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

排灣族手紋文化守護者李碧玉辭世　享耆壽98歲

台北首推「TWICE主題房」免費參觀

大安超Chill天井餐酒館！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366