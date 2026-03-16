姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦　龍年出生同享優惠

▲享鴨推出鴨霸雙龍宴，名字內有龍的顧客，內用套餐就能免費吃龍蝦或七星斑。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下「莆田」、「享鴨」即日起推出以龍蝦為主角的季節新菜，享鴨再加碼集字優惠，4月19日前姓名中有龍、容、儂（同音也可），或龍年出生的人，平日內用消費套餐，就送龍蝦或七星斑料理1份。

「享鴨」即日起到4月19日，推出橙香金絲炸龍蝦、烈焰秘醬爆龍蝦及盤龍鮮蔬七星斑3款季節新菜，套餐加購優惠價699元起。品牌同時廣發龍選之人召集令，凡用餐顧客名字中有龍、蓉、儂等字（字音相同即可），或是龍年出生的人，平日到店內用套餐，就送價值逾千元的龍蝦或七星斑1份。

▲「莆田」龍蝦料理則供應到4月30日，分別是南洋咖哩龍蝦及橙酒火焰龍蝦。（圖／王品集團提供）

「莆田」則推出海陸料理，供應到4月30日，南洋咖哩龍蝦的椰香與咖哩香氣，襯出龍蝦鮮甜Q彈的口感，橙酒火焰龍蝦吸睛度超高，上桌佐以橙酒嗆香搭配火焰秀，最適合拍照打卡炫耀。另有金磚酥皮牛排，外酥內軟、鹹香迷人。以上菜色套餐加購價399元起。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「主餐1+1」優惠。（圖／台北萬豪酒店提供）

另外，礁溪老爺酒店「英雄同名」活動還有2天（3/18截止），凡姓名與中華隊任一球員名字3字相同或同音者，至雲天自助餐廳用餐可享5折優惠、兩字同音享8折。

台北萬豪酒店Garden Kitchen 4月30日推出「主餐1+1」優惠，於平日周一至周五午間餐期，雙人同行一人點選任一主餐，另一位同行貴賓只須點用自助美饌（1280元），即免費獲贈同等價值主餐1份，若以單人主餐價格1580元至2980元計算，最高可省1700元。