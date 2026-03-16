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先喝道「懷舊青梅系列」加入客家麻粿　3/18上市當天買1送1

▲▼「先喝道」攜手客家電視台年度戲劇《都市開基祖》展開聯名活動。（圖／先喝道提供）

▲先喝道攜手客家電視台年度戲劇《都市開基祖》展開聯名活動。（圖／先喝道提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「先喝道」與客家電視台戲劇《都市開基祖》聯名，推出2款懷舊青梅飲品，3月18日開賣當天再享青梅四季春買1送1。

▲▼「先喝道」攜手客家電視台年度戲劇《都市開基祖》展開聯名活動。（圖／先喝道提供）

▲▼青梅四季春（上）、鹹酸甜麻粿（下）。

▲▼「先喝道」攜手客家電視台年度戲劇《都市開基祖》展開聯名活動。（圖／先喝道提供）

電視劇《都市開基祖》是以1996年台灣捷運建設年代為背景，此次聯名推出2款懷舊新品，「青梅四季春」選用四季春茶王為基底搭配青梅醬，大杯50元；「鹹酸甜麻粿（青梅口味）」加入客家傳統點心元素製成的「麻粿」，搭配青梅醬、四季春茶，大杯65元。

3月18日聯名活動開跑，當天「青梅四季春」買1送1，每人限購3組，限門市或「你訂」現場自取，各門市售完為止。

▲▼「KUNG FU TEA功夫茶」推出全新無咖啡因「金穀蕎麥系列」。（圖／KUNG FU TEA功夫茶提供）

▲功夫茶推出全新無咖啡因「金穀蕎麥系列」。（圖／KUNG FU TEA功夫茶提供，下同）

另外，「KUNG FU TEA功夫茶」即日起推出全新無咖啡因「金穀蕎麥系列」，以烘焙蕎麥為主打造5款飲品，包括純茶「金穀蕎麥茶（售價45元）」；加入奶精及鮮奶的「金穀蕎麥奶茶（售價65元）」、「金穀蕎麥鮮奶（售價70元）」；還有「蕎麥奶蓋茶」及「蕎麥奶蓋綠茶」，把蕎麥製成細緻奶蓋分別搭配蕎麥茶和翠玉綠茶底，皆為75元。

3月20日前「金穀蕎麥茶」買1送1，每人限購2組；3月21日至31日「金穀蕎麥鮮奶」、「金穀蕎麥奶茶」每杯現折10元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 先喝道 都市開基祖 聯名 KUNG FU TEA功夫茶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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