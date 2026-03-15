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赴韓旅遊注意！行李若被扣「黃色大鎖」別慌　達人曝入境SOP

▲▼韓國仁川國際機場，仁川機場，韓國旅遊，南韓旅遊，赴韓旅遊遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國仁川國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者閔文昱／綜合報導

近期計畫前往韓國旅遊的民眾要注意了。旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」近日在臉書分享入境觀察指出，最近韓國機場行李查驗似乎變得較為嚴格，不僅托運行李等待時間變長，同班機甚至出現多個行李箱被海關扣上「黃色大鎖」，提醒旅客出發前務必再檢查行李內容物，以免入境時增加不必要的麻煩。

粉專表示，其實早在今年年初，就陸續聽到韓國入境行李檢查變嚴的消息，但他們今年2月返回韓國時，當時並沒有明顯感受。不過近日有朋友從台灣飛回韓國時，卻明顯察覺情況不同。

行李等待時間變長　同班機多個行李被鎖

該名友人分享，以往入境韓國即使走SES快速通關，通常仍需等待托運行李，但大多約15至20分鐘就能領到；這次卻足足等了約35分鐘，明顯感覺行李出來速度變慢。

更讓人注意的是，她在行李轉盤旁看到同一班機至少有3個行李箱被海關扣上「黃色大鎖」。由於她的行李較早出來，也不排除後續還有其他行李箱被上鎖，只是當時沒有看到。

▲近期韓國入境行李查驗趨嚴，若行李箱被扣上「黃色大鎖」代表需進一步申報或確認，旅客應主動走紅色申報通道配合海關檢查。（圖／翻攝自Facebook／不奇而遇 Steven & Sia）

▲近期韓國入境行李查驗趨嚴，若行李箱被扣上「黃色大鎖」代表需進一步申報或確認，旅客應主動走紅色申報通道配合海關檢查。（圖／翻攝自Facebook／不奇而遇 Steven & Sia）

行李被上鎖不代表違法

對於不少旅客擔心行李被上鎖是否代表違規，粉專也特別提醒，其實「黃色大鎖」並不代表一定違法，而是海關認為行李內容物需要進一步確認或申報。

若旅客遇到這種情況，建議先正常領取行李，接著直接走紅色申報通道，由現場海關人員協助檢查。若確認行李內沒有違禁品，也沒有超過免稅額的物品，通常就會正常放行。

赴韓旅遊行李內容要特別注意

粉專也提醒，近期前往韓國時，行李內容物要比過去更謹慎檢查，尤其是肉類及含肉製品、動植物相關物品、部分藥品，以及超過免稅額的商品，都可能成為海關抽查的重點。

「不奇而遇 Steven & Sia」最後也建議，旅客在出發前先花幾分鐘確認行李內容是否符合韓國入境規定，若不確定物品是否能攜帶，最好事先查詢相關資訊，才能避免在機場被海關要求開箱檢查，影響旅遊心情。

關鍵字： 韓國旅遊 行李查驗 海關規定 黃色大鎖 入境注意

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