3款雙人餐特價335元「現省220元」　福勝亭截圖優惠限時登場

▲福勝亭「開運豬排定食套餐」。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

小資族撿便宜的機會來了！3月22日前出示「福勝亭」的官方優惠截圖，3款雙人餐原價555元，全都特價335元，現省220元。

福勝亭原本3月12日推出實體報紙的讀者優惠券，但報社編輯作業疏失，導致未能順利刊登，官方除了道歉外，同時也直接開放「截圖優惠」，3月22日出示截圖，3款雙人餐全都特價335元（原價555元），現省220元。

▲福勝亭「截圖優惠」3款雙人餐335元。（圖／取自福勝亭臉書）

3款雙人餐分別是買開運豬排定食（含涼拌小菜、飲料x2），送和風咖哩雞肉定食；買鮮嫩炸雞柳定食（含涼拌小菜、飲料x2），送和風咖哩雞肉定食；買開運豬排定食（含涼拌小菜、飲料x2），送鮮嫩炸雞柳定食。

▲小福利麻辣鍋4人同行1人免費。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，饗賓餐旅火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」宣布退場，4家分店將陸續結束營運，不過在熄燈前，品牌推出謝幕優惠，4月12日前至全台門市用餐，享用898元以上餐價，即享4人同行1人免費。

「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅旗下火鍋吃到飽品牌，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，經典麻辣湯底糅合26種中藥材，無限供應的肉片包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等8款，另有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片。自助餐檯上還有多種熟食吃到飽，包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點。