ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

天吉屋插旗台南！獨賣虱目魚天婦羅、蝦仁天丼「限時送天吉丼」

▲▼「天吉屋」宣布正式插旗台南，全台第6家分店進駐MITSUI OUTLET PARK台南2期。（圖／天吉屋提供）

▲天吉屋全台第6家分店插旗台南。（圖／天吉屋提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本新宿人氣天婦羅丼飯專門店「天吉屋」插旗台南，全台第6家分店進駐MITSUI OUTLET PARK台南二期，將於3月17日試營運、3月20日開幕，新門市不僅推出2款獨家限定料理，再祭出限時指定商品送「天吉丼」兌換券1張。

▲▼「天吉屋」宣布正式插旗台南，全台第6家分店進駐MITSUI OUTLET PARK台南2期。（圖／天吉屋提供）

▲▼天吉屋台南三井店推出2款門市限定料理。

▲▼「天吉屋」宣布正式插旗台南，全台第6家分店進駐MITSUI OUTLET PARK台南2期。（圖／天吉屋提供）

2款門市限定料理包括「虱目魚天婦羅+冷柴魚湯烏龍麵」，把台南最具代表性的虱目魚裹粉酥炸，同時吃得到虱目魚肉及魚肚，搭配白蝦、舞菇、南瓜、糯米椒及茄子等天婦羅，佐以冷柴魚湯烏龍麵，售價460元；「台南風柴香蝦仁天丼」則使用蝦仁搭配溫泉蛋、玉米筍、紅椒與糯米椒，鋪在越光米飯上，再淋上秘傳天丼柴魚醬汁，售價420元。

為慶祝首度南下展店，17日起至22日期間購買「虱目魚天婦羅+冷柴魚湯烏龍麵」或「台南風柴香蝦仁天丼」，即送「天吉丼」兌換券1張，每日限量50份；點購「天幕御膳」或「極嫩炙燒牛天婦羅御膳」則送「抹茶慕絲蜜豆脆片」1份。

天吉屋台南三井店
地址：台南市歸仁區歸仁大道101號（MITSUI OUTLET PARK台南二期）

▲築地銀章魚台灣2號店燒插雙連商圈。（圖／安永生活提供）

▲築地銀章魚燒台灣2號店插旗雙連商圈。（圖／安永生活提供，下同）

另外，由安永生活代理的「築地銀だこ章魚燒（Tsukiji Gindaco）」台灣第2間分店「雙連店」今日開幕，店型保留銀角酒場DNA，以現點現做章魚燒與Highball為核心主軸，同時新增台式湯品系列，包括蛤蜊鱸魚湯、剝皮辣椒雞湯、蛤蜊雞湯等。

慶祝新店開幕，銀角酒場－築地銀だこ雙連店至4月15日前單筆消費滿600元，即贈酥炸鱸魚天婦羅1份，3人（含）以上同行來店用餐，再送每人指定飲品1杯。

▲築地銀章魚台灣2號店燒插雙連商圈。（圖／安永生活提供）

▲安永生活去年取得築地銀だこ章魚燒台灣代理權。

▲築地銀章魚台灣2號店燒插雙連商圈。（圖／安永生活提供）

▲蛤蜊鱸魚湯。

築地銀だこ章魚燒在全球擁有超過550家門市，為日本規模最大的章魚燒連鎖品牌之一，在日本市場更發展出「銀角酒場」型態門市，將章魚燒與Highball結合，而靠近台北市林森北路的七條通的銀角酒場，是築地銀章魚燒在台灣的唯一分店。

關鍵字： 美食情報 美食雲 天吉屋 築地銀だこ章魚燒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

李洙赫演霸總「台詞太肉麻」自爆：腳趾摳地了XD

推薦閱讀

2026台北「3-5月」展覽快閃懶人包！

2026台北「3-5月」展覽快閃懶人包！

福勝亭「截圖優惠」3款雙人餐335元

福勝亭「截圖優惠」3款雙人餐335元

台中退役火車化身景觀餐廳！

台中退役火車化身景觀餐廳！

天吉屋插旗台南！獨賣虱目魚天婦羅、蝦仁天丼「限時送天吉丼」

天吉屋插旗台南！獨賣虱目魚天婦羅、蝦仁天丼「限時送天吉丼」

大苑子「鳳梨季」明天開跑　鳳梨冰茶限時買1送1

大苑子「鳳梨季」明天開跑　鳳梨冰茶限時買1送1

民國67年開業至今！北投眷村味牛肉麵

民國67年開業至今！北投眷村味牛肉麵

旅行業數位、永續轉型最高補助90%　「總經費9千萬」明起上路

旅行業數位、永續轉型最高補助90%　「總經費9千萬」明起上路

北投市場低調蚵嗲攤！50元含鮮肉海菜

北投市場低調蚵嗲攤！50元含鮮肉海菜

屏菸1936文化基地3/28重新開放

屏菸1936文化基地3/28重新開放

一晚3萬元　日月潭飯店揭營運策略

一晚3萬元　日月潭飯店揭營運策略

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

一晚3萬元　日月潭飯店揭營運策略

民國67年開業至今！北投眷村味牛肉麵

美到3月底！南投2000坪紫粉山丘超夢幻

北投市場低調蚵嗲攤！50元含鮮肉海菜

JR東日本周遊券3大改制懶人包

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

連假直飛紐西蘭「極光改運」

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

香鷄城全新外帶店今日開賣

米其林公布3月新入選餐廳

熱門行程

最新新聞更多

2026台北「3-5月」展覽快閃懶人包！

福勝亭「截圖優惠」3款雙人餐335元

台中退役火車化身景觀餐廳！

天吉屋插旗台南！獨賣虱目魚天婦羅、蝦仁天丼「限時送天吉丼」

大苑子「鳳梨季」明天開跑　鳳梨冰茶限時買1送1

民國67年開業至今！北投眷村味牛肉麵

旅行業數位、永續轉型最高補助90%　「總經費9千萬」明起上路

北投市場低調蚵嗲攤！50元含鮮肉海菜

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366