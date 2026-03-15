天吉屋插旗台南！獨賣虱目魚天婦羅、蝦仁天丼「限時送天吉丼」

▲天吉屋全台第6家分店插旗台南。（圖／天吉屋提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本新宿人氣天婦羅丼飯專門店「天吉屋」插旗台南，全台第6家分店進駐MITSUI OUTLET PARK台南二期，將於3月17日試營運、3月20日開幕，新門市不僅推出2款獨家限定料理，再祭出限時指定商品送「天吉丼」兌換券1張。

▲▼天吉屋台南三井店推出2款門市限定料理。

2款門市限定料理包括「虱目魚天婦羅+冷柴魚湯烏龍麵」，把台南最具代表性的虱目魚裹粉酥炸，同時吃得到虱目魚肉及魚肚，搭配白蝦、舞菇、南瓜、糯米椒及茄子等天婦羅，佐以冷柴魚湯烏龍麵，售價460元；「台南風柴香蝦仁天丼」則使用蝦仁搭配溫泉蛋、玉米筍、紅椒與糯米椒，鋪在越光米飯上，再淋上秘傳天丼柴魚醬汁，售價420元。

為慶祝首度南下展店，17日起至22日期間購買「虱目魚天婦羅+冷柴魚湯烏龍麵」或「台南風柴香蝦仁天丼」，即送「天吉丼」兌換券1張，每日限量50份；點購「天幕御膳」或「極嫩炙燒牛天婦羅御膳」則送「抹茶慕絲蜜豆脆片」1份。

天吉屋台南三井店

地址：台南市歸仁區歸仁大道101號（MITSUI OUTLET PARK台南二期）

▲築地銀章魚燒台灣2號店插旗雙連商圈。（圖／安永生活提供，下同）

另外，由安永生活代理的「築地銀だこ章魚燒（Tsukiji Gindaco）」台灣第2間分店「雙連店」今日開幕，店型保留銀角酒場DNA，以現點現做章魚燒與Highball為核心主軸，同時新增台式湯品系列，包括蛤蜊鱸魚湯、剝皮辣椒雞湯、蛤蜊雞湯等。

慶祝新店開幕，銀角酒場－築地銀だこ雙連店至4月15日前單筆消費滿600元，即贈酥炸鱸魚天婦羅1份，3人（含）以上同行來店用餐，再送每人指定飲品1杯。

▲安永生活去年取得築地銀だこ章魚燒台灣代理權。

▲蛤蜊鱸魚湯。

築地銀だこ章魚燒在全球擁有超過550家門市，為日本規模最大的章魚燒連鎖品牌之一，在日本市場更發展出「銀角酒場」型態門市，將章魚燒與Highball結合，而靠近台北市林森北路的七條通的銀角酒場，是築地銀章魚燒在台灣的唯一分店。