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大苑子「鳳梨季」明天開跑　鳳梨冰茶限時買1送1

▲▼大苑子「鳳梨季」3月16日開跑。（圖／大苑子提供）

▲大苑子鳳梨季登場。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

大苑子「鳳梨季」明天開跑，「鳳梨冰茶」、「芭梨戀人」及「鳳梨艾波」3款新品同步上市，17日鳳梨冰茶限時1天買1送1，限量5000組。

大苑子表示，３款鳳梨季新品皆以屏東台農17號金鑽鳳梨汁為基底，鳳梨冰茶結合文山青茶、芭梨戀人加入芭樂汁、鳳梨艾波則是混搭蘋果汁，大杯售價皆為75元。3月17日當天至門市購買鳳梨冰茶買1送1，全台限量5000組。

另外，大苑子同步推出會員優惠，加入APP會員即可享多項好禮，3月份首次加入者可獲得春熙柳丁翡翠（大杯）買1送1及50元折價券；加入尊寵會員只須99點黃金點數，每月再拿2杯免費飲品，指定商品消費享點數回饋最高達20%。

▲▼「可不可熟成紅茶」宣布改名為「可不可熟成茶行」，並於推出全新「茶花烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼可不可全新「茶花烏龍系列」共有5款飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「可不可熟成紅茶」宣布改名為「可不可熟成茶行」，並於推出全新「茶花烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，可不可熟成紅茶近日改名為「可不可熟成茶行」，並推出全新「茶花烏龍系列」，一共有茶花輕焙烏龍、茶花烏龍梅、茶花烏龍多多、茶花烏龍厚乳以及生茶烏龍厚乳等5款，售價40元起至79元，依北中南區有所不同。

新品上市，3月17日至23日期間於門市或電話自取，可享「茶花系列」任選第2杯6折優惠，以價低者折扣。

關鍵字： 美食情報 美食雲 大苑子 可不可熟成紅茶

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