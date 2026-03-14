新葡苑下午茶港點吃到飽4/7再登場　前3天4人同行1人免費

▲新葡苑下午茶港點吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

新葡苑平日港點吃到飽活動又回來了，4月7日至4月30日限時登場，這次換到台北遠東SOGO復興店舉辦，而且前3天4人同行可享1人免費。

新葡苑復興店下午茶港點吃到飽活動時間為4月7日至4月30日，時段為14:00至16:00，推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲。

下午茶港點吃到飽成人每位777元，身高90cm～130cm的兒童每位577元，90cm以下孩童酌收100元清潔費，用餐時間為90分鐘。此外，業者再加碼4月7日至4月9日4人同行1人免費。

▲板橋凱撒大飯店蓮花餐廳推出「南洋單點吃到飽」活動。（圖／板橋凱撒提供）

另外，板橋凱撒大飯店蓮花餐廳6月30日前的每周一、周二與周日，推出「南洋單點吃到飽」活動，桌邊單點形式提供，根據官網提供的菜單，共有22道菜，包括馬來風炒粿條、傳統辣醬炒飯、喀拉拉咖哩牛肉、仁當牛肉、金錢蝦餅、坦都里雞、饢烤餅、清蒸檸檬魚等。此外，自助沙拉吧、甜點飲品也是無限供應。

「南洋單點吃到飽」平日每人880元，假日1080元，用餐時間為110分鐘，每15分鐘開放點餐1次、每次最多可選6道菜色。為了避免浪費，飯店也規定每桌剩餘餐點不得超過2盤，若超過將收費每人150元的清潔費。