DQ全新「水果優格奶昔」3/18開賣　還有摩卡、抹茶口味

▲Dairy Queen推全新優格奶昔。（圖／Dairy Queen提供）

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「Dairy Queen（DQ）」3月18日起推出全新優格奶昔，以搭配水果做為主打，包括草莓、芒果等，一般奶昔也有摩卡、抹茶等新口味。

DQ「超好喝奶昔」系列以100%純冰淇淋為基底，不含碎冰稀釋，維持濃郁口感。此次推出全新清爽優格選擇，有「草莓優格奶昔」、「芒果優格奶昔」及「酪梨優格奶昔」，售價179元。

一般奶昔也有「咖啡」、「摩卡」、「抹茶」3種新口味，售價149元。奶昔全系列共有11種口味，除上述6種，還有Oreo、巧克力、草莓、芒果、香草等5款。

▲新加坡冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co.（ICC）」插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，新加坡頂級冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co.（ICC）」全台首間概念店近日插旗統一時代百貨台北店B2，主打使用天然食材與健康概念，選用日本北海道牛乳、以椰子花糖做為天然甜味劑，更添加益生元纖維，糖分減少最高達40%。

ICC開賣全球首發新品「冰淇淋配薯條餅乾」，將軟餅乾變成薯條造型，有巧克力脆片、雙重巧克力脆片2種口味，可任意搭配冰淇淋1球，組合價180元，餅乾單點78元。「經典冰淇淋餅乾三明治」則選用2片軟餅乾夾冰淇淋，有8種冰淇淋及8種軟餅乾任意混搭，售價188元。

▲經典冰淇淋餅乾三明治。

▲門市提供8種冰淇淋口味。

門市提供8種冰淇淋口味，包括開心果、焦糖脆餅、斑蘭椰子麻糬、白桃烏龍、茉莉白巧、薄荷巧克力、薑汁牛奶及黑芝麻，單球售價128元、雙球147元、3球168元。

8款軟餅乾為70%巧克力、雙重巧克力碎餅乾、抹茶麻糬、堅果、花生醬、蘋果派、黑芝麻麻糬及焦糖脆餅，單片售價68元、6入餅乾盒338元（8種口味任選）。

The Ice Cream & Cookie Co.統一時代店

地點：統一時代百貨B2 312-5（台北市信義區忠孝東路五段8號B2）

營業時間：周日至周四11:00-21:30；周五六11:00-22:00