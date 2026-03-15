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屏菸3/28重新開放　新特展「屏藏心」看療癒鯊魚先生、美美

▲▼屏菸1936文化基地。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏菸1936文化基地將重新開放。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

休園整修半年的「屏菸1936文化基地」宣布將於3月28日正式重新開放，此次回歸不僅迎來屏東縣立美術館啟用的重磅盛事，更同步推出台灣原創IP特展「屏藏心」，集結鯊魚先生、H.H先生（美美）等6組超人氣角色，打造南台灣最萌的次文化打卡聖地。

▲▼屏菸將重新開園。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼屏菸將重新開園，在屏菸8號倉庫全新「屏藏心」特展也將登場。

▲▼屏菸將重新開園。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府文化處表示，位於屏菸8號倉庫的「屏藏心」特展，特別邀請6組風格鮮明的台灣原創角色共同參與。展覽亮點包括「H.H先生」筆下的自信女神美美、「鯊魚先生Mr. Shark」的趣味驚喜箱、充滿日常幽默的「囂搞Shaogao」，以及走療癒系的「方坊Square Studio」。

此外，還有呈現藝術感視覺的「如意．RuRu」與展現夢幻風格的「摩沙熊&石虎帕帕」，各角色均設有獨體延伸場景，讓展區宛如一座創意遊樂園。

▲▼屏菸將重新開園。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼藉由特展打造出一座創意樂園。

▲▼屏菸將重新開園。（圖／屏東縣政府提供）

文化處指出，特展核心概念源於人們對角色的「收藏情感」，希望透過實體空間，讓粉絲能走入插畫世界與角色互動。除了超萌特展，屏東縣立美術館的啟用也讓屏菸正式成為南台灣藝術新地標。

針對旅客關心的票價資訊，館方表示，民眾只要購買屏菸常設展一般票（199元），即可一票玩到底，同時參觀常設展與「屏藏心」特展，屏東縣民則可享有免票入場優惠。3月底計畫造訪屏東的遊客，不妨將這個結合藝術美感與超萌IP的景點納入行程。

關鍵字： 屏東旅遊 屏菸1936文化基地

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