花蓮日式老宅麵店「一碗小」將歇業　老闆曝主因：人潮變少了

▲花蓮日式老宅麵店「一碗小」宣布將於4月熄燈。（圖／翻攝自「花蓮一碗小」臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

深受許多遊客喜愛的花蓮日式老宅麵店「一碗小」，近日於官方粉專宣布將從4月8日起暫停營業，消息一出令許多人大喊不捨。老闆坦言，受到地震、交通及觀光環境變化的重創，加上人生邁入新階段，決定暫時畫下句點，並透露未來有出售房產的計畫。

位於花蓮市巷弄內的「一碗小」以清燉與紅燒羊肉、牛肉麵聞名，加上能在百年日式老屋中用餐，成為許多人必訪店家。然而，店主於公告中表示，近年來花蓮觀光環境經歷劇烈變動，從疫情到地震，加上交通因素導致來訪花蓮的人潮變少，影響甚鉅。

店主表示，除了外部大環境影響，經營多年的店面設備也面臨需要整理更新的階段，加上個人規劃調整，經過長時間思考後，決定將最後營業日定在4月7日。

雖然實體店面即將歇業，但業者表示「冷凍包」仍會持續提供訂購，讓想念這份味道的粉絲還能透過宅配解饞。此外，店主也公開「尋找有緣人」，由於未來生活規劃調整，目前有打算將該棟房子出售，若有民眾對這個空間感興趣，或夢想在花蓮經營小店可私訊洽談。消息傳開後，不少網友紛紛留言：「花蓮必吃的回憶又要少一個了」、「怎麼會！！」、「已經下訂冷凍包了。」