日月潭奢華飯店揭營運策略　1泊2食3萬元、打造豪宅式隱密入住

▲住一晚漢來日月行館要價不斐，業者認為「美食、藝術」是無可取代的加分項目。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／南投報導

日月潭度假飯店市場競爭激烈，漢來集團在2023年插旗台北南港後，接著砸15億元將蔣公行館打掉重練，於2024年11月成立漢來日月行館。飯店一泊二食要價3萬元，比旁邊的涵碧樓、雲品溫泉酒店貴上一倍，漢來日月行館駐店副總陳素娟認為，「美食與藝術」是差異化關鍵所在。

▲漢來日月行館「四季餐廳」自助式美食區。（圖／記者彭懷玉攝）



一般而言，位於偏遠景區的度假飯店較難維持高水準餐飲，陳素娟則坦言，有賴漢來美食的餐飲資源，在餐飲品質與研發上確保優勢；同時新增二位當代藝術家作品-「自游自在-劉子瑜」與「日月十二象形-朱芳毅」，更符合旅客對「湖濱美術館」的期待。

▲「日月十二象形-朱芳毅」位於12樓電梯旁。（圖／記者彭懷玉攝）



業者也觀察到，疫情過後高端旅客的需求出現明顯變化，其中「隱私」成為最受重視的關鍵之一。為此，飯店特別調整原本的入口動線設計，讓旅客開車抵達後可直接從停車場進入專屬入住區域，避免傳統大廳容易被他人注視的情況，打造如同豪宅般的隱密入住體驗。陳素娟補充道，為了確保住客的隱私與權益，飯店也採取相對嚴格的管制措施，謝絕非住客入內參觀或參與藝術導覽。

▲全館客房皆配備獨立陽台和溫泉池。（圖／記者彭懷玉攝）



至於旅宿業普遍痛點-缺工問題，陳素娟則回應，目前飯店人力編制已達約9成，「打破傳統以年輕族群為主要招聘對象的做法，積極招募『二度就業』族群。」

▲12樓無邊際泳池與天光相映。（圖／記者彭懷玉攝）



她進一步說明，高端飯店服務需要能與客人自然互動、分享故事的成熟服務人員，具備人生歷練的長者反而更適合此類型服務。此外，飯店也與學校推動產學合作，引進外籍學生實習，並推行員工「多工訓練」，例如同時具備櫃檯與餐飲服務能力，提升整體人力調度的彈性。

▲人力來源以二度就業長者和實習外籍生為大宗。（圖／記者彭懷玉攝）



在營運方面，飯店鎖定高端度假客群，平均房價設定為一泊二食約新台幣3萬元。陳素娟表示，未來希望平均住房率能達到70%的目標。以過年等旺季為例，住房率甚至可突破90%，而平日也能維持約5成的入住水準，整體營運表現持續穩定成長。

▲▼虹夕諾雅谷關是星野集團在台灣的唯一據點。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，日本星野集團在台唯一據點「虹夕諾雅谷關」，在經營上也實踐日本星野集團特有的「扁平化組織」與「魅力開發」。總經理吉田裕之說，飯店約有140名員工，大部分員工能跨足櫃檯、房務、活動與餐飲多領域，打破傳統飯店部門間隔閡，更快速貼近客人需求；同時鼓勵第一線員工提出新活動，長時間觀察細節後，開發出「氣循森呼吸」、「草花散策」等深度體驗，讓旅客遠離日常、沉浸自然的懷抱。