ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

4/12前4人同行1人免費　小福利麻辣鍋推熄燈優惠

▲麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場。（圖／饗賓餐旅提供）

▲小福利麻辣鍋4人同行1人免費。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓餐旅火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」宣布退場，4家分店將陸續結束營運，不過在熄燈前，品牌推出謝幕優惠，4月12日前至全台門市用餐，享用898元以上餐價，即享4人同行1人免費。

「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅旗下火鍋吃到飽品牌，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，經典麻辣湯底糅合26種中藥材，無限供應的肉片包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等8款，另有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片。自助餐檯上還有多種熟食吃到飽，包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點。

▲「小福利麻辣鍋」現有4家分店原址，全數由「朵頤牛排」進駐。（圖／饗賓餐旅提供）

不過近年火鍋市場競爭激烈，饗賓餐旅調整營運規劃，決定「小福利麻辣鍋」全面退場，新店小碧潭店、中和環球店、桃園中茂店及竹北遠百店將陸續結束營業，原址全數由「朵頤牛排」進駐。

熄燈前，小福利麻辣鍋推出謝幕優惠，4月12日前至全台門市用餐，享用898元以上餐價，即享4人同行1人免費，等於75折。

▲森森燒肉4/30前推出身分證優惠。（圖／森森燒肉提供）

另外，知名燒肉餐廳「森森燒肉」推出玩樂祭，4月30日前到全台門市用餐，只要身分證對中「523」（我愛森）任兩碼，整桌可享9折，如果3碼全中打85折。業者表示，順序不拘，但不能重複，例如2220xxxxx只算中1碼，2223xxxxx就是對中兩碼。

除了身分證優惠，到森森燒肉點指定套餐再抽「一番賞」，最大獎是「一年份森森燒肉免費吃」，其他還有當天用餐免單、免費肉品券及實用周邊杯墊，中獎率100%。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 小福利麻辣鍋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

張秀卿想邀Selina當嘉賓！　搬出任爸任媽殺價：打五折XD

推薦閱讀

花蓮港親水遊憩區啟動招商　以今年內實現餐飲業進駐為目標

花蓮港親水遊憩區啟動招商　以今年內實現餐飲業進駐為目標

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

花蓮2飯店住宿專案　賞鯨買一送一

花蓮2飯店住宿專案　賞鯨買一送一

小福利麻辣鍋4人同行1人免費

小福利麻辣鍋4人同行1人免費

壽司芳Hiroki主理套餐新菜搶先看

壽司芳Hiroki主理套餐新菜搶先看

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

東京史努比博物館新改版亮點一次按

東京史努比博物館新改版亮點一次按

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

亞尼克「脆皮黑巧克力生乳捲」回歸　辻利茶舗推5款全新櫻花甜點

藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」

香鷄城全新外帶店今日開賣

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

JR東日本周遊券3大改制懶人包

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

連假直飛紐西蘭「極光改運」

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

熱門行程

最新新聞更多

花蓮港親水遊憩區啟動招商　以今年內實現餐飲業進駐為目標

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

花蓮2飯店住宿專案　賞鯨買一送一

小福利麻辣鍋4人同行1人免費

壽司芳Hiroki主理套餐新菜搶先看

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366