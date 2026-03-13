4/12前4人同行1人免費　小福利麻辣鍋推熄燈優惠

▲小福利麻辣鍋4人同行1人免費。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓餐旅火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」宣布退場，4家分店將陸續結束營運，不過在熄燈前，品牌推出謝幕優惠，4月12日前至全台門市用餐，享用898元以上餐價，即享4人同行1人免費。

「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅旗下火鍋吃到飽品牌，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，經典麻辣湯底糅合26種中藥材，無限供應的肉片包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等8款，另有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片。自助餐檯上還有多種熟食吃到飽，包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點。

▲「小福利麻辣鍋」現有4家分店原址，全數由「朵頤牛排」進駐。（圖／饗賓餐旅提供）

不過近年火鍋市場競爭激烈，饗賓餐旅調整營運規劃，決定「小福利麻辣鍋」全面退場，新店小碧潭店、中和環球店、桃園中茂店及竹北遠百店將陸續結束營業，原址全數由「朵頤牛排」進駐。

熄燈前，小福利麻辣鍋推出謝幕優惠，4月12日前至全台門市用餐，享用898元以上餐價，即享4人同行1人免費，等於75折。

▲森森燒肉4/30前推出身分證優惠。（圖／森森燒肉提供）

另外，知名燒肉餐廳「森森燒肉」推出玩樂祭，4月30日前到全台門市用餐，只要身分證對中「523」（我愛森）任兩碼，整桌可享9折，如果3碼全中打85折。業者表示，順序不拘，但不能重複，例如2220xxxxx只算中1碼，2223xxxxx就是對中兩碼。

除了身分證優惠，到森森燒肉點指定套餐再抽「一番賞」，最大獎是「一年份森森燒肉免費吃」，其他還有當天用餐免單、免費肉品券及實用周邊杯墊，中獎率100%。