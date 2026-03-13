花蓮2飯店住宿專案！早餐能吃到中午　出海賞鯨買一送一

▲花蓮太魯閣晶英推出療癒住宿提案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻國旅市場，花蓮太魯閣晶英酒店即日起至4月30日推出行館專屬療癒提案，旅客預訂行館季節性專案並輸入特定折扣碼，可享有官網訂房現折2000元的優惠。花蓮福容大飯店則為了迎接4月兒童節，推出住房專案，不僅能體驗重新開放的無邊際泳池，還有賞鯨行程買一送一。

▲早餐可以吃到中午。

花蓮太魯閣晶英酒店針對行館房型規劃了「五大舒眠體驗」，旅程從抵達交誼廳的聞香挑選開啟，旅客可依心境選擇「森香氛」或「沐蘭香氛」作為客房空間氣息。房內則提供三款特色湯浴素材，包括迷迭香薄荷海鹽、新鮮檸檬浴以及沐蘭薰香鎂鹽，透過睡前湯浴放鬆身心。此外，客房提供「開夜床服務」並附上每日更換的晚安小點，將舒緩情緒延伸至味蕾。

在睡眠品質方面，飯店選用英國皇室御用百年名床，並提供多款功能性枕頭選單，包含羽毛枕、茶葉枕、石墨烯決明子枕及防過敏枕，滿足不同睡眠習慣。為了讓度假節奏更從容，翌日早餐服務特別延長至中午12點。

▲▼花蓮福容大飯店針對兒童節推出專案。（圖／業者提供）

而花蓮福容大飯店則推出「2026兒童節賞鯨住房專案：一童趣賞鯨！」，4月期間入住市景家庭房，最低4699元起，3至12歲的小小冒險家還能獲得專屬的「鯨豚文創好禮」鯨豚掛布或毛巾，並享有賞鯨買一送一；4月3日至4日期間，飯店還推出「美人魚互動秀」。

同時，4月也是賞螢最好季節，旅客可從大農大富平地森林園區到鯉魚潭，都能看見漫天飛舞的夢幻螢光，或也可前往瑞穗一帶，欣賞清新柚花香氣。