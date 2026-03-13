ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

花蓮2飯店住宿專案！早餐能吃到中午　出海賞鯨買一送一

▲▼花蓮太魯閣晶英。（圖／業者提供）

▲花蓮太魯閣晶英推出療癒住宿提案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻國旅市場，花蓮太魯閣晶英酒店即日起至4月30日推出行館專屬療癒提案，旅客預訂行館季節性專案並輸入特定折扣碼，可享有官網訂房現折2000元的優惠。花蓮福容大飯店則為了迎接4月兒童節，推出住房專案，不僅能體驗重新開放的無邊際泳池，還有賞鯨行程買一送一。

▲▼花蓮太魯閣晶英。（圖／業者提供）

▲早餐可以吃到中午。

花蓮太魯閣晶英酒店針對行館房型規劃了「五大舒眠體驗」，旅程從抵達交誼廳的聞香挑選開啟，旅客可依心境選擇「森香氛」或「沐蘭香氛」作為客房空間氣息。房內則提供三款特色湯浴素材，包括迷迭香薄荷海鹽、新鮮檸檬浴以及沐蘭薰香鎂鹽，透過睡前湯浴放鬆身心。此外，客房提供「開夜床服務」並附上每日更換的晚安小點，將舒緩情緒延伸至味蕾。

在睡眠品質方面，飯店選用英國皇室御用百年名床，並提供多款功能性枕頭選單，包含羽毛枕、茶葉枕、石墨烯決明子枕及防過敏枕，滿足不同睡眠習慣。為了讓度假節奏更從容，翌日早餐服務特別延長至中午12點。

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

▲▼花蓮福容大飯店針對兒童節推出專案。（圖／業者提供）

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

而花蓮福容大飯店則推出「2026兒童節賞鯨住房專案：一童趣賞鯨！」，4月期間入住市景家庭房，最低4699元起，3至12歲的小小冒險家還能獲得專屬的「鯨豚文創好禮」鯨豚掛布或毛巾，並享有賞鯨買一送一；4月3日至4日期間，飯店還推出「美人魚互動秀」。

同時，4月也是賞螢最好季節，旅客可從大農大富平地森林園區到鯉魚潭，都能看見漫天飛舞的夢幻螢光，或也可前往瑞穗一帶，欣賞清新柚花香氣。

關鍵字： 飯店旅館 花蓮旅遊 星級飯店 度假旅館 優惠快訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟

推薦閱讀

花蓮港親水遊憩區啟動招商　以今年內實現餐飲業進駐為目標

花蓮港親水遊憩區啟動招商　以今年內實現餐飲業進駐為目標

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

花蓮2飯店住宿專案　賞鯨買一送一

花蓮2飯店住宿專案　賞鯨買一送一

小福利麻辣鍋4人同行1人免費

小福利麻辣鍋4人同行1人免費

壽司芳Hiroki主理套餐新菜搶先看

壽司芳Hiroki主理套餐新菜搶先看

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

東京史努比博物館新改版亮點一次按

東京史努比博物館新改版亮點一次按

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

亞尼克「脆皮黑巧克力生乳捲」回歸　辻利茶舗推5款全新櫻花甜點

藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」

香鷄城全新外帶店今日開賣

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

JR東日本周遊券3大改制懶人包

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

連假直飛紐西蘭「極光改運」

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

熱門行程

最新新聞更多

花蓮港親水遊憩區啟動招商　以今年內實現餐飲業進駐為目標

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

花蓮2飯店住宿專案　賞鯨買一送一

小福利麻辣鍋4人同行1人免費

壽司芳Hiroki主理套餐新菜搶先看

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366