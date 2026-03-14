3/14限定！新莊光雕河廊「闖關送好禮」　陽明山紫藤花架音樂會

▲自信橋下高達7公尺的立體發光裝置「星耀之樹」最受矚目 。（圖／新北市水利局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

白色情人節來臨，新北與台北市分別推出期間限定燈光與花季活動，從夢幻光雕河廊到山林花間音樂會都有，今日若對行程無想法，不妨攜手另一半或親友，共度光影交織的甜蜜夜晚。

▲▼「星河幻境」、「星潮之海」、「星月之門」等共4燈區，以及可愛的北極熊裝置，讓整條河廊宛如浪漫星光隧道 。



中港大排光雕展

位於新莊的中港大排光雕展，今年以「星耀中港 夢幻星河」為主題，打造長約1公里的燈光河廊，即日起展至3月29日。新北市水利局表示，自信橋下高達7公尺的立體發光裝置「星耀之樹」最受矚目，搭配「星河幻境」、「星潮之海」、「星月之門」等燈區，以及可愛的北極熊裝置，讓整條河廊宛如浪漫星光隧道，成為新莊夜間必拍景點。

▲通過互動遊戲關卡「真情告白」、「濃情光翼」，就可以獲得限量「情侶拼圖鑰匙圈」 。



水利局將於今（14日）晚間6點，在新莊中港廣場加碼舉辦闖關互動活動。民眾只要現場報名，完成「真情告白」、「濃情光翼」等遊戲關卡，即可獲得限量「情侶拼圖鑰匙圈」，共200份，送完為止。活動不限情侶參加，單身朋友、家人或好友都能一起挑戰，留下難忘的白色情人節回憶。

▲陽明山夜晚可賞「湖山光影節」，還有白色情人節限定的音樂會。（資料照／翻攝自Facebook／陽明山花季）



陽明山花季湖山光影節

當下竹子湖除了海芋盛開，位處硫磺口附近的「頂湖櫻王」也已大肆綻放，賞完花可別急著離開，位於陽明山公車總站旁、前山公園的紫藤花架，今（14日）舉辦「2026陽明山花季湖山光影暨學校表演活動」，以「春光合奏・花語共鳴」為主題，結合自然環境與音樂舞蹈演出，打造別具特色的花季體驗。

活動將打破傳統舞台形式，在紫藤花架下以地毯劃分表演空間，不設高台，讓表演者與觀眾同在花間、近距離互動。活動表演時間為下午3點至晚間7點，而夜間光影則於下午5點至10點點亮花徑與表演場域，以柔和燈光營造低碳夜花園氛圍，在不干擾自然的前提下勾勒出靜謐山林夜景。