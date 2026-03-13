ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

中部最美繡球花園開跑！2萬朵搭配荷蘭風車如在歐洲　估下周滿開

▲花露農場繡球花季即日起開跑，2萬多花預計持續開至5月底 。（圖／花露農場提供,翻攝自粉專）

▲花露農場繡球花季即日起開跑，2萬朵花依序綻放，預計持續至5月底 。（圖／花露農場提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

苗栗卓蘭花露農場繡球花季即日起開跑！今年一共引進12個品種，三個月期間，預計有2萬朵花逐步綻放。業者指出，因今年天氣冷的時間拉長，仍有許多花朵含苞待放，估計下周起將進入絕佳觀賞期。

▲花露農場繡球花季即日起開跑，2萬多花預計持續開至5月底 。（圖／花露農場提供,翻攝自粉專）

▲今年加入象徵荷蘭風情的風車裝置，搭配圓潤飽滿的繡球花，營造出宛如歐洲花園般的浪漫景致 。

占地3.2公頃的花露農場被譽為苗栗的花草王國，每季都有不同花種盛開，並以繡球花打響名號。農場向《ETtoday》透露，園區繡球花景觀已布置完成，今年加入象徵荷蘭風情的風車裝置，搭配五彩繽紛、圓潤飽滿的繡球花，營造出宛如歐洲花園般的浪漫景致，也為一年一度最熱鬧的花季揭開序幕。

▲花露農場繡球花季即日起開跑，2萬多花預計持續開至5月底 。（圖／花露農場提供,翻攝自粉專）

▲今年繡球花數量從去年的6萬朵調整至約2萬朵，仍不減其魅力。

場長陳基能認為，「數大便是美的觀念正在改變。」近年賞花型態已不再以大片花海堆疊取勝，而是透過花藝設計打造景觀空間，花露農場也逐步轉型為生態型園區。因此，今年繡球花數量從去年的6萬朵調整至約2萬朵，雖然規模縮減，但整體景觀更精緻、有層次。

農場第二代陳譽文補充，今年比照往年引進12個品種，從現在至5月底的3個月花期中，各品種將依時序輪番綻放，呈現不同風貌。

▲花露農場繡球花季即日起開跑，2萬多花預計持續開至5月底 。（圖／花露農場提供,翻攝自粉專）

▲期間限定的「繡球花房」，將於4月1日起開放入住，每日限四間。（圖／翻攝自花露農場粉專）

若想與繡球花共度一夜，農場也擺進「真的繡球花」，佈置四間期間限定的「繡球花房」，將於4月1日起開放入住，讓旅客在繡球花包圍中入眠，平日住一晚3,880元起。

▲花露農場繡球花季即日起開跑，2萬多花預計持續開至5月底 。（圖／花露農場提供,翻攝自粉專）

▲旋轉木馬供民眾體驗，每次收費100元，以乘坐三人為限。

園區設施方面，原本的雲霄花飛車已撤除，目前仍保留旋轉木馬供民眾體驗，每次收費100元，以乘坐三人為限。

▲大安森林公園繡球花綻放。（圖／翻攝自大安森林公園之友基金會）

▲▼大安森林公園繡球花綻放，為台北杜鵑花季加乘。（圖／翻攝自大安森林公園之友基金會）

▲大安森林公園繡球花綻放。（圖／翻攝自大安森林公園之友基金會）

至於北部民眾若想賞繡球花，也可就近前往大安森林公園。今年台北市政府以7個品系、約2,000盆洋繡球打造「杜鵑花心心」展區周邊花景，除了往年常見的粉紫色系「弗倫緹娜」、藍紫色系「藍繡」等品種外，今年純白色「Ice Boy」與粉嫩色系「Cold Rose」也首度亮相。

公園處表示，呼應活動10周年主題，今年特別打造大型木作裝置「拾花號」花船，彷彿停泊在城市心臟的一艘「生態方舟」，象徵10年來守護城市脈動，承載著無數台北市民與花相伴的美好回憶。

關鍵字： 苗栗旅遊 花露農場 賞花旅遊 花海旅遊 繡球花季 卓蘭旅遊 繡球花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

推薦閱讀

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

東京史努比博物館新改版亮點一次按

東京史努比博物館新改版亮點一次按

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

香鷄城全新外帶店今日開賣

香鷄城全新外帶店今日開賣

「台灣好湯」跨區聯票　4大名湯1+1只要5900

「台灣好湯」跨區聯票　4大名湯1+1只要5900

7-11厚乳拿鐵「買8送6」　早餐飯糰搭奶茶39元

7-11厚乳拿鐵「買8送6」　早餐飯糰搭奶茶39元

維也納必去「哈布斯堡家族」導覽！

維也納必去「哈布斯堡家族」導覽！

高雄港整合優化棧9-2庫及棧8-2庫　重塑蓬萊國際旅運中心新風貌

高雄港整合優化棧9-2庫及棧8-2庫　重塑蓬萊國際旅運中心新風貌

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

亞尼克「脆皮黑巧克力生乳捲」回歸　辻利茶舗推5款全新櫻花甜點

藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

連假直飛紐西蘭「極光改運」

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

JR東日本周遊券3大改制懶人包

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

熱門行程

最新新聞更多

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

東京史努比博物館新改版亮點一次按

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

香鷄城全新外帶店今日開賣

「台灣好湯」跨區聯票　4大名湯1+1只要5900

7-11厚乳拿鐵「買8送6」　早餐飯糰搭奶茶39元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366