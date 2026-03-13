中部最美繡球花園開跑！2萬朵搭配荷蘭風車如在歐洲　估下周滿開

▲花露農場繡球花季即日起開跑，2萬朵花依序綻放，預計持續至5月底 。（圖／花露農場提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

苗栗卓蘭花露農場繡球花季即日起開跑！今年一共引進12個品種，三個月期間，預計有2萬朵花逐步綻放。業者指出，因今年天氣冷的時間拉長，仍有許多花朵含苞待放，估計下周起將進入絕佳觀賞期。

▲今年加入象徵荷蘭風情的風車裝置，搭配圓潤飽滿的繡球花，營造出宛如歐洲花園般的浪漫景致 。



占地3.2公頃的花露農場被譽為苗栗的花草王國，每季都有不同花種盛開，並以繡球花打響名號。農場向《ETtoday》透露，園區繡球花景觀已布置完成，今年加入象徵荷蘭風情的風車裝置，搭配五彩繽紛、圓潤飽滿的繡球花，營造出宛如歐洲花園般的浪漫景致，也為一年一度最熱鬧的花季揭開序幕。

▲今年繡球花數量從去年的6萬朵調整至約2萬朵，仍不減其魅力。



場長陳基能認為，「數大便是美的觀念正在改變。」近年賞花型態已不再以大片花海堆疊取勝，而是透過花藝設計打造景觀空間，花露農場也逐步轉型為生態型園區。因此，今年繡球花數量從去年的6萬朵調整至約2萬朵，雖然規模縮減，但整體景觀更精緻、有層次。

農場第二代陳譽文補充，今年比照往年引進12個品種，從現在至5月底的3個月花期中，各品種將依時序輪番綻放，呈現不同風貌。

▲期間限定的「繡球花房」，將於4月1日起開放入住，每日限四間。（圖／翻攝自花露農場粉專）



若想與繡球花共度一夜，農場也擺進「真的繡球花」，佈置四間期間限定的「繡球花房」，將於4月1日起開放入住，讓旅客在繡球花包圍中入眠，平日住一晚3,880元起。

▲旋轉木馬供民眾體驗，每次收費100元，以乘坐三人為限。



園區設施方面，原本的雲霄花飛車已撤除，目前仍保留旋轉木馬供民眾體驗，每次收費100元，以乘坐三人為限。

▲▼大安森林公園繡球花綻放，為台北杜鵑花季加乘。（圖／翻攝自大安森林公園之友基金會）



至於北部民眾若想賞繡球花，也可就近前往大安森林公園。今年台北市政府以7個品系、約2,000盆洋繡球打造「杜鵑花心心」展區周邊花景，除了往年常見的粉紫色系「弗倫緹娜」、藍紫色系「藍繡」等品種外，今年純白色「Ice Boy」與粉嫩色系「Cold Rose」也首度亮相。

公園處表示，呼應活動10周年主題，今年特別打造大型木作裝置「拾花號」花船，彷彿停泊在城市心臟的一艘「生態方舟」，象徵10年來守護城市脈動，承載著無數台北市民與花相伴的美好回憶。