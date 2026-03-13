東京史努比博物館新改版！圓柱Snoopy超療癒　躺草地看漫畫

▲東京史努比博物館推出全新「鬆軟博物館」企劃。（圖／翻攝自東京史努比博物館官網，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

位於東京町田的東京史努比博物館（Snoopy Museum Tokyo）宣布即日起推出全新企劃「鬆軟博物館（ふかふかミュージアム）」，將館內升級為充滿療癒感的「鬆軟空間」，並新增可躺著閱讀漫畫的「微型鬆軟公園」、韓式拍貼機與多項互動設施，讓粉絲能在被史努比角色包圍的環境中放鬆參觀。

此次東京史努比博物館以《Peanuts》世界觀為主題，強調「柔軟、放鬆與療癒」的沉浸式體驗。館方表示，從入口開始就設置全新拍照區，讓 Snoopy 與其兄弟角色化身為大型圓柱造型裝置，遊客可以直接觸摸並合影留念，打造不同於以往的互動拍照空間。

▲▼有鬆軟地面能坐著翻閱書籍，還有可愛的史努比單人椅。

其中最受矚目的新設施為 「微型鬆軟公園（ミニふかパーク）」。該區域以綠色草地意象打造療癒休憩空間，遊客可躺在柔軟地面上翻閱《花生漫畫》，並在場內尋找隱藏的史努比角色裝飾。此外，館內也新增以史努比兄弟為設計靈感的「鬆軟單人椅」，讓遊客在參觀展覽之餘能坐下休息拍照。

▲▼也有全新拍貼、打卡、DIY體驗。

體驗活動方面，博物館同步升級手作課程。最受歡迎的「史努比吊飾標籤」工作坊新增印有史努比名言的愛心配件與多種裝飾零件，讓粉絲可DIY專屬毛絨吊飾；原本的徽章製作活動則移至微型鬆軟公園舉行。館方表示，兩項體驗皆無需事前預約，現場即可參加。

▲博物館內的特色餐點。

館內也首度引進韓國人氣自助拍貼機 Photomatic，並推出 6款史努比博物館限定相框。周邊商店 BROWN'S STORE 也將配合活動推出春季限定商品，包括史努比兄弟系列鬆軟玩偶、托特包與刺繡貼紙等收藏商品。

此外，博物館也推出全新企劃展 「Together with LINUS：大家的好朋友萊納斯」，介紹《花生漫畫》中經常抱著藍色「安心毛毯」的角色 Linus van Pelt。展覽將展出漫畫原稿與複製原稿，並推出限定商品，讓粉絲更深入了解角色故事。

