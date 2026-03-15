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民國67年開業至今！北投眷村味牛肉麵　白種元也來朝聖過

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

北投有好幾家牛肉麵，「吳家牛肉麵」算是生意最好的一家吧！民國67年營業到現在，也是北投牛肉麵老店了，十幾年前吃過一次，到現在都要排隊，生意還越來越好，黑白大廚白種元來吃過後又大爆紅！很多外國客人，味道不錯是眷村口味，最近天氣冷，來吃麵還送暖暖包也太貼心。紅燒牛肉麵口味偏鹹一點點，牛筋非常軟嫩，這次還點了麻醬麵意外好吃，味道也太香濃了吧！

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位置＆環境
距離新北投站、北投站都不算遠，開車來有點難停車。用餐區分了好幾個區域，排隊人潮雖多，但不會等太久，阿姨會帶位，環境上雖然是老店了，但都維持得乾乾淨淨的。

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲麵食、水餃、餛飩、湯類選擇很多，小菜則是在櫃台旁點餐，畫單後到櫃台買單。

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

牛三寶麵
牛肉口感比較偏硬一點，牛筋、牛肚比較軟嫩，肉量給得很多湯頭很濃，偏重口味一點，但喝起來蠻順口的，就是小時候吃到的眷村口味牛肉麵的味道。麵的口感很Q彈，細麵吃到最後也不會軟爛，算是還不錯。

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

麻醬麵

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲味道非常香濃，沒三兩下就吃光光。

地瓜葉

▲▼吳家牛肉麵。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲除了牛肉麵，還點了燙青菜。

心得
雖說吳家牛肉麵生意好到不行，不過個人口味比較喜歡粟家牛肉麵的味道，湯頭比較好喝，還有多種麵條可以選，湯頭口味比較沒那麼鹹。

吳家牛肉麵店

地址：台北市北投區中央北路一段224號
電話：02－28923686
營業時間：11：00－21：00（周三休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
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