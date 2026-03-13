香鷄城回歸「西門外帶店」開賣　頭香從桃園提前4小時來排

▲香鷄城全新外帶店今開賣，吸引民眾排隊搶吃。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣手扒雞始祖、承載無數台灣人兒時回憶的「香鷄城（香雞城）」，全新純外帶店今日開賣，吸引60多位民眾排隊搶吃，早上10點到現場搶得頭香的潘小姐，特地一早就從桃園開車到西門町，就是希望確保自己能買到手扒雞。

香鷄城西門外帶店今日開始試營運，雖然下午2點開賣，但一早就有許多人排隊，早上10點到現場搶得頭香的潘小姐，特地一早就從桃園開車到西門町，就是希望能夠確保買得到。排第3位的張先生則是想再品嚐手扒雞的味道，他說，小時候考到好成績，爸媽就會帶他去吃香鷄城。

▲香鷄城西門店初期每日限量150隻手扒雞。（圖／記者黃士原攝）

香鷄城西門店初期每日限量150隻手扒雞，單點469元，套餐569元（含地瓜薯條1份、飲料2瓶）其餘點心將延後推出。第三代接班人陳巧瑜表示，試營運期間會逐漸調整作業，接下來將根據營運狀況，逐周調高產量，也會販售香鷄城雞塊、鹹酥雞、小肉豆。

▲香鷄城手扒雞單點469元，套餐569元。（圖／記者黃士原攝）

香鷄城是許多五、六年級生的回憶，不過在麥當勞、肯德基等速食連鎖店進入台灣後逐漸消失。2016年由第三代操盤，在新北市八里區回歸，後續為了擴大產能，先收掉八里店，再開設新莊旗艦店及新店店。2021年遇到新冠肺炎疫情，遭遇毀滅性的打擊，連收掉2家店，退回食品代工保留實力。

不過，陳巧瑜一直存有開設實體店面的想法，疫情結束後就著手相關規劃，首先要解決過去大型店面經營成本過高的痛點，因此這次回歸，推出更具彈性的「小型經營模式」的外帶店，第一家選址西門町。

此外，為了避免手扒雞放久而變得乾巴巴，外帶店採現點現做，不過陳巧瑜提到，央廚已先進行第一階段處理，消費者點完餐後，店員就會進行蒸烤，約15分鐘就可拿到熱呼呼的手扒雞。

▲鰻魚飯名店「肥前屋」原址復活，客人覺得魚刺變少。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於台北市條通商圈的肥前屋，在當地經營已超過40年，曾被列為「台北四大鰻魚飯」，去年6月底無預警歇業。不過，農曆春節前傳出原址復活，前天開始試營運，午餐、晚餐分別於11:15、17:15開始發放號碼牌，各發放100張，1人限領取1張號碼牌，不限內用或外帶，1張可點蒲燒鰻重（大）1份或蒲燒鰻重（小）2份，採現場候位，不提供訂位服務。試營運期間為限定菜單，餐點售完為止。

至於肥前屋鰻魚飯過去魚刺偏多的評價，部落客貓大爺今天搶先品嚐後，覺得整體表現不錯，不但魚刺少很多，醬味也夠濃，雖然重新開幕後有漲價，但這個價格可以接受。