深刻品嘗京都魂！盤點當地9家「京町家」食堂　錯開人潮享受寧靜

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳莉玟

京都的熱鬧與繁華，相信很多人都看過了，然而京都真正迷人的地方，往往藏在街道之中，需要慢下來，繞一繞，才會發現低矮木造房屋，窄長的通道、深邃的院落之中的「京町家」。

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京町家多建於江戶至明治時期

過去商人與職人「前店後宅」的生活空間，這類建築有幾個典型特徵，例如被稱為「鰻の寝床」的格局，門面狹窄、縱深極長，越往內走越安靜；格子窗（虫籠窓）讓光線變得柔和，同時保有室內隱私，光影斑駁是町家氛圍的靈魂；建築深處常設有坪庭，為宅邸引入自然光與空氣流動；最後則是進門後的土間與通り庭，串連起工作與生活的動線。這些設計不只是建築形式，更是一種回應氣候、生活節奏與人際距離的京都生活方式。

體驗京都獨有的靜雅

試著想像一下，你推開一扇有點沉的木拉門，門縫先透出一股溫熱的燈色，腳下換上拖鞋，踩過吱呀作響的老木地板，鼻尖被炭火、味噌和出汁的香氣一同包裹。這座百年老屋，它曾住過的人、見過的四季，遠比想像得多。

尤其在冬天，坐在榻榻米上，手裡握著一碗熱湯，外頭冷風從格子窗縫隙輕輕滲進來，那種被老屋包住的暖，被人照顧到的暖，才是京都最動人的待客之道。如今，京町家不再只是私宅，也成為餐廳、茶寮、甜品店與旅宿。它們，是你錯開人潮、重新認識京都的入口。

卯sagiの一歩（Usagi no Ippo）

距離平安神宮步行5分鐘內，「卯sagiの一歩／Usagi no Ippo」是一家供應京都家常風味的私宅料理食堂，外觀低調到宛如僅供熟客入內的私廚食堂。拉開拉門後，一位京都婦女從後廚快步過來，簡單英文詢問是否還有供餐，對方笑笑示意招呼表示可以，所以我換了鞋，隨著指引踏上鋪著溫潤觸感的榻榻米地板。

外面看不出來但店內卻高朋滿座

看起來幾乎都是地方媽媽或上班族用餐，儘管人數雖多，卻不嘈雜不擁擠。我的座位緊鄰日式拉門旁，既可看見窗外庭園撒入的光線，也可看見一桌桌正在用餐的盤中飧，是一個很棒的雙人座位！

使用當地食材製作的京都家常菜

如豆腐料理、蒟蒻料理、馬鈴薯料理、雞肉料理、煮牛肉、燒茄子與京惣菜等招牌京都家常菜口味的定食套餐，每份套餐都包含五種時令家常惣菜、醬菜、米飯、味噌湯。

Usagi No Ippo

地址：91-23 Okazaki Enshojicho, Sakyo Ward, Kyoto, 606-8344日本

營業時間：11：00－14：30（周三、四休息）

晦庵河道屋

距離京都地下鐵東西線的京都市役所車站，向西側小巷子步行5分鐘，就能在現代樓房之中，發現一間低調古樸的傳統屋舍「晦庵河道屋」。

走進彷佛時光倒流，瞬間置身於江戶時代的古典風華之中。推開紙拉門，迎面而來的是略顯窄小卻潔靜無比的傳統京都町屋內，處處保持著日本老派影劇才看得見的町屋元素；而晦庵河道屋的蕎麥麵技藝也經過數代人傳承和改進，至今因仍保留傳統手工製麵技法與多道繁複工序而聞名。

最經典蕎麥麵是選用來自北海道蕎麥

並且只以100%蕎麥粉與水製成的十割蕎麥麵，口感彈韌、麥香濃郁，許多人都是一吃成主顧。供應冷的、熱的蕎麥麵料理，從天婦羅蕎麥麵、鴨南蠻蕎麥麵、鯡魚蕎麥麵、星鰻蕎麥麵、玉子蕎麥麵、月見蕎麥麵、山藥泥蕎麥麵、蘿蔔泥蕎麥麵，價格落在950日圓（約新台幣190元）到2200日圓（約新台幣440元）不等。

晦庵河道屋

地址： 日本〒604-8092 Kyoto, Nakagyo Ward, Anedaitocho, 556-1

營業時間：11：00－16：00（周三、四、五休息）

いづ重

位於八坂神社正門對面，「いづ重」是一家創業超過百年的京壽司老舖。外觀是典型町家格局，木製門面低調內斂，門口展示古樸的壽司模型與菜單，觀光客經常擦肩而過，但懂的人會直接走進去。

推門入內

是沉穩的木質吧台與榻榻米座席，店員以簡單英文詢問人數，隨後安排入座，室內光線被格子窗切割得柔和，與門外的祇園人潮形成鮮明對比。

招牌是鯖姿壽司與上箱壽司

醋漬鯖魚壓製成型，口感緊實；上箱壽司整齊排列，一盒十六口，是京都熟成壽司文化的代表。餐點可單點，也可搭配味噌湯成為簡潔套餐。

いづ重

地址：292-1 Gionmachi Kitagawa, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0073日本

營業時間：10：30－19：00（周三、四休息）

北川半兵衛 祇園

開業於1861年的「北川半兵衛」，昔日是宇治的百年製茶老舖，門口暖簾低垂，木製立招簡潔克制，沒有華麗招牌，卻自然流露出老茶舖的自信。

承襲本家宇治製茶商的百年傳統

在舊的方面，建築保留町家原有的橫樑、土牆、榻榻米比例，整個空間如同一只被緩緩打開的茶罐。在新的方面，由建築師與茶師聯手打造的日式負空間的設計氛圍，茶席不密集，每一組客人皆擁有「一人一席一景」的空間領域，店內不放音樂，讓木頭、陶器、茶湯與人聲的細微摩擦，自然生成空氣之中的旋律。

北川半兵衛的茶の会席套餐（CHA-YOMI／チャ読み），供應五種日本茶：抹茶、煎茶、焙茶、烏龍茶和日本紅茶，如同一天五個時段的情緒縮影，而搭配的五款茶菓：生巧克力、梅漬、酥餅、柑橘軟糖、起司蛋糕，則精準地搭起茶味的橋樑。

北川半兵衛 祇園

地址：570-188 Gionmachi Minamigawa, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0074日本

營業時間：平日11：00－18：00／假日11：00－20：00

鍵善良房 本店

位於祇園花見小路旁，「鍵善良房」是一間創業超過三百年的和菓子老舖。外觀是經典町家建築，黑色木牆與格子窗低調排列，門口僅以簡潔字樣標示店名。

進門後，一樓販售和菓子，二樓為榻榻米茶席空間。店員帶位後，遞上茶水，動作俐落卻不急促。室內光線柔和，氣氛比想像中更安靜，招牌葛切現點現做，透明葛條搭配黑蜜，口感清爽滑順。另有蕨餅與季節甜點，甜品結構簡單，但細節講究。

鍵善良房 四條本店

地址：264 Gionmachi Kitagawa, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0073日本

營業時間：09：30－18：00（周一休息）

祇園おくむら

位於祇園花見小路一帶，從建仁寺步行約5分鐘，「祇園おくむら」藏身於典型京町家之中。既像傳統京都老屋，又像一間隱身花街的法式餐館，外觀保留低矮木造門面與格子窗，夜晚時分暖色燈光從拉門縫隙透出，與祇園街道的石板路與燈籠相互呼應。拉門背後，迎面而來的是沉穩木質香氣與安靜有序的服務節奏，店員以柔和語氣帶位。

主打「京野菜 × 法式手法」的創作套餐料理，菜單依季節更換，春季可能出現竹筍與白蘆筍搭配法式醬汁，夏季以賀茂茄子或萬願寺辣椒為主角，秋冬則常見松茸、鴨肉或當地牛肉入菜。每一道料理皆以套餐形式呈現，從前菜、湯品、主菜到甜點，保留法餐的結構，同時融入京都食材的細膩風味。

祇園おくむら

地址：570-6 Gionmachi Minamigawa, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0074日本

營業時間：12：00－15：00、17：30－22：00（周二、三休息）

Starbucks Kyoto Ninenzaka Yasaka Chaya

「星巴克二寧坂店」位於京都歷史保留區的二寧坂街道上，靠近三年坂，往清水寺方向，外觀保留了京都典型的木造老屋元素，深色木梁、格子窗與瓦片屋頂與周遭的古街形成和諧節奏，彷彿一棟隱藏在傳統京都町家時光裡的咖啡館，而非一般都市連鎖店的樣貌。

低矮的天花板、細長的動線，以及使用木質與和紙打造的柔和光線，座位區包括吧台座位、榻榻米式座席以及靠窗的角落位；店內供應與日本各地星巴克門市類似的經典咖啡與飲品，同時也有限定的京都風味飲品與甜點，例如以抹茶、焙茶為基底的特製拿鐵或季節限定甜點。

地處熱門歷史街區

上午10點過後至下午3點左右的時段常有排隊人潮，不妨錯開，尤其建議傍晚選擇坐在靠榻榻米或窗邊位置時，可以安靜地看著街道上過往遊人步伐緩緩，手裡一杯抹茶拿鐵或焙茶冰沙，這種城市與傳統交錯的瞬間，是京都獨有的旅程感。

星巴克 京都二寧坂Yasaka茶屋店

地址：日本〒605-0826 Kyoto, Higashiyama Ward, Masuyacho, 349

營業時間：08：00－20：00

藍瓶咖啡京都一號店

位於前往南禪寺的必經道路之前，「京都藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）」選址一棟經過翻修的百年京町家，建築空間保留了傳統日式風格，分成前院、前廳、後院和後廳，這樣的建築風格對大家來說，無疑是一大亮點！

分成兩落建築空間，前庭主要是做咖啡豆、周邊商品的販售區域，部分保留內用席位，後庭則有挑高寬敞的內用席位、沖煮區和櫃台區，內用席有雙人座、四人座和適合筆電族的長桌區域，保留了日式建築的典雅與樸實，大量的自然光線也隨著木製窗格灑入室內，營造出一種溫暖而舒適的氛圍。

撲鼻而來的咖啡香與周圍的古老寺廟、傳統庭園映襯，讓人食欲為之一振！店內提供外帶與內用的手沖咖啡、濃縮咖啡，冷萃咖啡，內用餐食選擇也相當多元，三明治、麥片碗、早午餐盤、聖代甜食和司康。

如果說，京都藍瓶咖啡與其他日本分店相比，這裡更加強調出與京都文化的融合，從店內設計到咖啡沖煮，彷彿都特別注入了京都當地的禪意和美學，尤其是享用咖啡的同時，也能沉浸於左京地區與南禪寺的四季美景和寧靜氛圍，陶醉在這一區獨特的慢速生活之中。

藍瓶 京都店

地址：64 Nanzenji Kusakawacho, Sakyo Ward, Kyoto, 606-8437日本

營業時間： 09：00－18：00

五右衛門茶屋

距離哲學之道步行約3分鐘，「五右衛門茶屋」是一間藏在綠意之中的町家豆腐料理食堂。外觀低調樸實，木格子窗與暖簾幾乎不張揚，若不是門口立著簡潔菜單，很容易以為是私人住宅。

拉開木門後，店內傳來熱湯翻滾的細碎聲響，一位親切的店員從裡頭走出來，輕聲詢問用餐人數。我換上拖鞋，踏上木質地板，穿過狹長動線後進入榻榻米區。窗外就是哲學之道的樹影，風輕輕晃動。

五右衛門茶屋主打湯豆腐定食、豆腐漢堡排套餐與豆乳甜品。套餐包含主菜、數道小鉢、漬物、白飯與味噌湯，豆腐口感細緻，昆布高湯清透而不厚重，甜點則使用宇治豆乳製作，味道溫潤不甜膩。

五右衛門茶屋

地址：67 Nanzenji Kusakawacho, Sakyo Ward, Kyoto, 606-8437日本

營業時間：11：00－18：00

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