JR東日本周遊券3大改制！新版東北10日券明登場　4票券漲價

▲JR東日本宣布全新「JR EAST PASS」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

JR東日本宣布，從3月14日起調整訪日外國旅客鐵路周遊券制度，包括推出全新「JR EAST PASS」明天起就能用，更首次推出10天版本，以及停售東北與長野新潟周遊券、調漲包括東京廣域周遊券在內共4種票券價格。

JR東日本表示，周遊券改制主要是為了提升東北地區觀光，並提供外國旅客更整合的鐵路旅行選擇。此次JR東日本周遊券改制包含三大重點：推出全新「JR EAST PASS」兩種版本、擴大部分跨區周遊券使用範圍，以及調漲東京廣域周遊券等4款票券價格。

▲日本東北新幹線示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

改制一：JR EAST PASS上路 整合東北、長野、新潟周遊券

過去JR東日本鐵路周遊券分為「東北地區」與「長野、新潟地區」兩種版本，從13日起兩版本停售，取而代之的是推出整合度更高的「JR EAST PASS」。

全新「JR EAST PASS」特點：

1.一張票券即可通行JR東日本全線，包含東北、上越、北陸新幹線部分區間及東京廣域範圍，以及部分私鐵。

2.JR EAST PASS推出5日券與10日券兩種版本，售價分別為3萬5000日圓（約新台幣7010元）和5萬日圓（約新台幣1萬元）。

3.10日券為首次推出，適合想要深度旅遊青森、仙台、新潟與長野的長程旅客。

▲北陸新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

改制二：北海道、北陸周遊券範圍擴大 並同時漲價

「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」範圍向南延伸，並新增可搭乘上越新幹線與羽越本線全線，讓旅客能從南北海道一路玩到新潟、甲信越地區，同時價格從原本3萬5370日圓調整為4萬日圓（約新台幣8017元）。

「北陸拱型鐵路周遊券」則新增甲信越地區（中央線、大糸線等），對於想從東京經由長野、松本一路玩到金澤、關西的旅客來說，銜接性大幅提升。價格從原本3萬日圓調漲至3萬5000日圓（約新台幣7010元）。

▲N'EX成田Express特快列車往返券也漲價。（圖／記者蔡玟君攝）

改制三：東京廣域周遊券等4種人氣票券漲價 最高漲近10％

JR東日本也同時調漲4款外國人常用的票券價格，包括：

1.東京廣域周遊券 （JR TOKYO Wide Pass）： 由1萬5000日圓漲至1萬6000日圓。

2.N'EX 成田特快往返券： 從5000日圓調升至5200 日圓。

3.JR東北・南北海道鐵路周遊券（JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass）：從原本3萬640日圓調漲為3萬2000日圓。

4.仙台區域周遊券 （SENDAI AREA PASS）： 從原本1320日圓調漲至1420日圓，漲幅近10％。

JR東日本也宣布，從4月1日起，凡是透過官方網站「JAPAN RAIL PASS Reservation」預訂全國版JR PASS，將可在東京、新宿、上野、仙台等 11 個主要車站，使用配備護照讀取器的指定席售票機直接領票，再也不用在綠色窗口排隊。

