漢來日月行館再添2裝置藝術　「湖畔美術館」每天免費導覽

▲漢來日月行館2024年11月開幕以來，不只成日月潭，甚至躍升全台最昂貴的旅宿，一泊二食要價逾3萬元。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／南投報導

坐落於日月潭涵碧半島制高點的漢來日月行館，自2024年11月開幕以來，憑藉豐富的藝術收藏、頂樓無邊際泳池，以及每房皆配備專屬陽台與溫泉池的奢華設計，迅速擄獲旅人的心，也被譽為「可以入住的湖濱美術館」。以下整理出6大必住理由，給準備來趟奢華度假的旅人參考。

▲一踏入館內大廳，便能看見與中信銀商借的草間彌生作品「南瓜」。（圖／記者彭懷玉攝）

館內增添「自游自在」、「日月十二象形」新作

一踏入館內大廳，便能看見草間彌生的經典裝置作品「南瓜」矗立中央，這件由中國信託商業銀行借展的藝術作品，自展出以來便成為館內最具代表性的鎮館之寶。

▲▼一樓茶室展出陶藝家劉子瑜的裝置作品「自游自在」；12樓電梯旁則可見朱芳毅創作的「日月十二象形」。（圖／記者彭懷玉攝）



近期館內藝術收藏再添新亮點，一樓茶室展示陶藝家劉子瑜的裝置作品「自游自在」，12樓電梯旁則可見朱芳毅創作的「日月十二象形」，為館內增添更多藝術層次。每天下午4點30分，館內也提供免費藝術導覽，由專業領導員帶領住客探索館內藝術收藏，從作品中感受不同的靈感與故事。

▲每天下午4點30分，館內也提供免費藝術導覽。圖為《西北海峽》（northweststraits）。（圖／記者彭懷玉攝）



房內即可泡美人湯、陽台盡覽日月雙潭

漢來日月行館共規劃93間客房與套房、9種房型，每房皆擁有專屬陽台與溫泉池，走出陽台即可遠眺日月潭景致。旅客即使不離開房間，也能浸泡於取自地下1,600公尺深的碳酸氫鹽泉-俗稱「美人湯」的天然溫泉，泉質無色無味，泡後肌膚柔滑細致。

▲▼半露天湯池緊鄰陽台，推開側窗即可引入戶外清新空氣。（圖／記者彭懷玉攝）



值得一提的是，半露天湯池緊鄰陽台，推開側窗即可引入戶外清新空氣，泡湯時不覺得悶熱，彷彿與日月潭山水靈氣融為一體。

▲▼約16坪的「尊榮湖景客房」同樣可眺望湖景；33坪「豪華套房」客廳、陽台空間更寬闊。（圖／記者彭懷玉攝）



記者此次入住位於6樓、約16坪的「尊榮湖景客房」，同時開箱33坪的豪華套房，格局包含客廳、臥室、更衣室與寬敞湯屋空間。兩種房型皆配備雙洗手台、乾濕分離衛浴與TOTO免治馬桶，貼心設計讓雙人入住也能保有餘裕動線。

▲▼漢來日月行館被譽為「可以入住的湖濱美術館」。（圖／記者彭懷玉攝）



房內配備3萬元精品音響

客房備品也是旅人關注的一大重點。館內房型全面配備Dyson吹風機、 Devialet法國精品音響、 Samsung QLED電視與Nespresso Vertuo膠囊咖啡機。

▲被譽為音響界夢幻逸品的Devialet藍牙音箱，經查單價超過3萬元。（圖／記者彭懷玉攝）



其中，被譽為音響界夢幻逸品的Devialet藍牙音箱，經查單價逾3萬元，讓住客在房內即可享受高品質聲音體驗，也展現飯店對住宿質感的細膩講究。

▲沙拉吧嚴選在地當令食材，包含少見的青花筍、花生芽等小農葉菜，另有鮮美蛤蜊湯、麵包甜點與現沖咖啡等多元選擇。（圖／記者彭懷玉攝）



早餐吃得到河龍蝦歐姆蛋、鮑魚粥

早餐同樣讓人眼睛為之一亮。館內提供中、西式主餐選擇，中式包含清燉牛肉麵、極品鮑魚粥等6款主食；西式則有河龍蝦歐姆蛋、美國肋眼牛排與雞蛋料理等4款選項，主餐皆可無限續點。

▲▼館內提供中、西式主餐無限供應，中式有極品鮑魚粥等6款主食；西式則有河龍蝦歐姆蛋等4款主餐。（圖／記者彭懷玉攝）

沙拉吧則嚴選在地當令食材，包含少見的青花筍、花生芽等小農葉菜，另有鮮美蛤蜊湯、麵包甜點與現沖咖啡等多元選擇。早餐於館內四季餐廳供應，時間從每日7點到11點。

▲早餐於館內四季餐廳供應，時間從每日7點到11點。（圖／記者彭懷玉攝）



頂樓無邊際泳池宛如「游入湖中」

頂樓無邊際泳池是入住時不能錯過的亮點！漢來日月行館擁有全日月潭海拔最高的無邊際泳池，有著與公主遊輪上同款的透明設計，宛如置身郵輪上巨型魚缸內悠遊，度假感十足。泳池高度與湖面視覺巧妙銜接，營造出彷彿「游入日月潭」的錯視效果。

▲▼泳池高度與湖面視覺巧妙銜接，營造出「游入日月潭」的效果；泳池旁設有泡湯池。（圖／記者彭懷玉攝）







泳池旁還設有圓弧形景觀泡湯池，即使氣溫偏低，也能在游泳後體驗冷熱交替的舒暢感，一邊泡湯一邊飽覽270度日月雙潭的湖光山色。

▲飯店與埔里廣興紙寮合推的「紙藝撕畫DIY」，旅客可選擇兩款圖案創作。（圖／記者彭懷玉攝）



館內推出多項在地文化DIY

漢來日月行館也持續將在地文化融入旅宿體驗，推出多項館內活動，皆需提前預約。包含與埔里廣興紙寮合推的「紙藝撕畫DIY」，旅客可選擇兩款圖案創作，手工染紙皆由職人逐張製作，讓旅人動手體驗，了解傳統造紙工藝之奧秘，每周一、三、五限定。

▲「紅茶印香」則與魚池鄉紅茶工廠合作，將製茶餘料再利用製成日、月造型的香氛磚。（圖／記者彭懷玉攝）



「紅茶印香」則與魚池鄉紅茶工廠合作，將製茶餘料再利用製成日、月造型的香氛磚，每周二、四、六限定，體驗價每人350元。

▲除了館內手作體驗之外，也有湖濱漫步、夕陽遊湖等戶外活動可提前預約報名。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，館內也規劃運用頭社活盆地在地絲瓜絡材料的「絲瓜物語」手作，以及敲敲經絡、湖濱漫步、夕陽遊湖與夜間頌缽等多元活動，從清晨到夜晚皆有豐富體驗，為旅人在日月潭留下獨特而深刻的旅宿記憶。

