美國最新親子玩法！地下洞穴玩滑索　太空船博物館9月開幕

▲美國有許多親子特色玩法值得一訪。（圖／美國國家旅遊局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

美國今年迎來建國250周年，同時還有66號公路百年慶典與世界盃舉行，勢必吸引更多旅客赴美旅遊。美國國家旅遊局就推薦今年必玩「親子旅遊」亮點，以不同區域精選出獨特玩法，可以潛入洞穴玩地下滑索，或朝聖洛杉磯即將開幕的「太空船博物館」，今年就來場特別的美式體驗吧！

▲美國夢購物中心有西半球最大的室內主題樂園。（圖／翻攝自American Dream臉書專頁）

東北與中大西洋：除了看秀，還能去博物館過夜

如果行程集中在紐約、華盛頓特區或波士頓，美國國家旅遊局推薦藝文玩法，包括：

1.紐約市：「新勝利劇院（New Victory Theater）」專門為家庭設計，有馬戲團跟各類表演，重點是會標註「建議年齡」，不用擔心孩子坐不住。

2.華盛頓特區：「史密森尼學會（Smithsonian）」有 17 座免費博物館，最酷的是有「夜宿計畫」，讓你可以直接在博物館裡睡一晚！

3.紐澤西州：「美國夢購物中心（American Dream Mall）」裡面有全美最大的玩具反斗城，還有西半球最大的室內主題樂園，夏天進去吹冷氣放電首選。

4.佛蒙特州：「Ben & Jerry’s 冰淇淋工廠」是冰淇淋控必去，除了吃，還能看有趣的「口味墓園」。

▲路易維爾超級洞穴地下滑索。（圖／翻攝自 Louisville Mega Cavern臉書專頁）

中西部與南部：地底冒險與野生動物互動

如果想走點不一樣的路線，美國的中南部則讓旅客看到截然不同的特別地貌，包括：

1.印第安納州：「全球最大兒童博物館」共五層樓高，從恐龍化石到科學實驗都有，是世界公認的兒童天堂。

2.肯塔基州：「路易維爾超級洞穴」可以體驗地下滑索，這座巨大的地底空間，非常適合喜歡冒險的家庭。

3.德州：「休士頓牛仔競技秀」是每年春季舉辦的盛會，其中最可愛的是「Mutton Bustin'」，讓小朋友騎在綿羊背上比賽，體驗道地的德州文化。

4.奧斯汀：「國會大道橋」在傍晚可以看到數百萬隻蝙蝠齊飛，是免費且壯觀自然奇景。

▲洛杉磯將於今年9月開幕的「盧卡斯敘事藝術博物館」，外觀宛如一艘太空船。（圖／翻攝自Lucas Museum of Narrative Art官網）

美西與太平洋：經典地標與地質探險

美西則有新景點即將開幕，同時能觀察恐龍足跡化石，迪士尼樂園也將迎來70周年，推薦活動包括：

1.洛杉磯：「盧卡斯敘事藝術博物館」是由喬治·盧卡斯創立，外觀宛如一座太空船，預計今年9月22日開幕，將成為 LA 新地標。

2.安納罕：「迪士尼樂園」今年也剛好迎來70周年，園區將迎來許多特色活動。

3.華盛頓州：「猿洞（Ape Cave）」是全美最長的熔岩管，拿著頭燈走在地底熔岩隧道裡，很有探險感。

4.科羅拉多州：對化石有興趣的旅客不妨走趟「恐龍嶺」，這裡有超過 250 個真的恐龍足跡化石，適合恐龍迷小孩。

離島區：陽光海灘與南島文化

1.關島：關島是離台灣最近的美國領土，「查莫洛村夜市」是台灣人熟悉的夜市文化，還能看古代查莫洛遺跡。

2.夏威夷：「玻里尼西亞文化中心」可以體驗太平洋各島嶼的傳統舞蹈和划船。