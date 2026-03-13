ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

美國最新親子玩法！地下洞穴玩滑索　太空船博物館9月開幕

▲▼ 。（圖／美國國家旅遊局提供）

▲美國有許多親子特色玩法值得一訪。（圖／美國國家旅遊局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

美國今年迎來建國250周年，同時還有66號公路百年慶典與世界盃舉行，勢必吸引更多旅客赴美旅遊。美國國家旅遊局就推薦今年必玩「親子旅遊」亮點，以不同區域精選出獨特玩法，可以潛入洞穴玩地下滑索，或朝聖洛杉磯即將開幕的「太空船博物館」，今年就來場特別的美式體驗吧！

▲▼American Dream Mall。（圖／翻攝自American Dream臉書專頁）

▲美國夢購物中心有西半球最大的室內主題樂園。（圖／翻攝自American Dream臉書專頁

東北與中大西洋：除了看秀，還能去博物館過夜

如果行程集中在紐約、華盛頓特區或波士頓，美國國家旅遊局推薦藝文玩法，包括：

1.紐約市：「新勝利劇院（New Victory Theater）」專門為家庭設計，有馬戲團跟各類表演，重點是會標註「建議年齡」，不用擔心孩子坐不住。

2.華盛頓特區：「史密森尼學會（Smithsonian）」有 17 座免費博物館，最酷的是有「夜宿計畫」，讓你可以直接在博物館裡睡一晚！

3.紐澤西州：「美國夢購物中心（American Dream Mall）」裡面有全美最大的玩具反斗城，還有西半球最大的室內主題樂園，夏天進去吹冷氣放電首選。

4.佛蒙特州：「Ben & Jerry’s 冰淇淋工廠」是冰淇淋控必去，除了吃，還能看有趣的「口味墓園」。

▲▼美國地下洞穴滑索。（圖／翻攝自 Louisville Mega Cavern臉書專頁）

▲路易維爾超級洞穴地下滑索。（圖／翻攝自 Louisville Mega Cavern臉書專頁

中西部與南部：地底冒險與野生動物互動

如果想走點不一樣的路線，美國的中南部則讓旅客看到截然不同的特別地貌，包括：

1.印第安納州：「全球最大兒童博物館」共五層樓高，從恐龍化石到科學實驗都有，是世界公認的兒童天堂。

2.肯塔基州：「路易維爾超級洞穴」可以體驗地下滑索，這座巨大的地底空間，非常適合喜歡冒險的家庭。

3.德州：「休士頓牛仔競技秀」是每年春季舉辦的盛會，其中最可愛的是「Mutton Bustin'」，讓小朋友騎在綿羊背上比賽，體驗道地的德州文化。

4.奧斯汀：「國會大道橋」在傍晚可以看到數百萬隻蝙蝠齊飛，是免費且壯觀自然奇景。

▲▼洛杉磯太空船博物館。（圖／翻攝自Lucas Museum of Narrative Art官網）

▲洛杉磯將於今年9月開幕的「盧卡斯敘事藝術博物館」，外觀宛如一艘太空船。（圖／翻攝自Lucas Museum of Narrative Art官網）

美西與太平洋：經典地標與地質探險

美西則有新景點即將開幕，同時能觀察恐龍足跡化石，迪士尼樂園也將迎來70周年，推薦活動包括：

1.洛杉磯：「盧卡斯敘事藝術博物館」是由喬治·盧卡斯創立，外觀宛如一座太空船，預計今年9月22日開幕，將成為 LA 新地標。

2.安納罕：「迪士尼樂園」今年也剛好迎來70周年，園區將迎來許多特色活動。

3.華盛頓州：「猿洞（Ape Cave）」是全美最長的熔岩管，拿著頭燈走在地底熔岩隧道裡，很有探險感。

4.科羅拉多州：對化石有興趣的旅客不妨走趟「恐龍嶺」，這裡有超過 250 個真的恐龍足跡化石，適合恐龍迷小孩。

離島區：陽光海灘與南島文化

1.關島：關島是離台灣最近的美國領土，「查莫洛村夜市」是台灣人熟悉的夜市文化，還能看古代查莫洛遺跡。

2.夏威夷：「玻里尼西亞文化中心」可以體驗太平洋各島嶼的傳統舞蹈和划船。

關鍵字： 美國旅遊 美洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

推薦閱讀

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

東京史努比博物館新改版亮點一次按

東京史努比博物館新改版亮點一次按

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

香鷄城全新外帶店今日開賣

香鷄城全新外帶店今日開賣

「台灣好湯」跨區聯票　4大名湯1+1只要5900

「台灣好湯」跨區聯票　4大名湯1+1只要5900

7-11厚乳拿鐵「買8送6」　早餐飯糰搭奶茶39元

7-11厚乳拿鐵「買8送6」　早餐飯糰搭奶茶39元

維也納必去「哈布斯堡家族」導覽！

維也納必去「哈布斯堡家族」導覽！

高雄港整合優化棧9-2庫及棧8-2庫　重塑蓬萊國際旅運中心新風貌

高雄港整合優化棧9-2庫及棧8-2庫　重塑蓬萊國際旅運中心新風貌

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

亞尼克「脆皮黑巧克力生乳捲」回歸　辻利茶舗推5款全新櫻花甜點

藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

連假直飛紐西蘭「極光改運」

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

JR東日本周遊券3大改制懶人包

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

熱門行程

最新新聞更多

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

東京史努比博物館新改版亮點一次按

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

香鷄城全新外帶店今日開賣

「台灣好湯」跨區聯票　4大名湯1+1只要5900

7-11厚乳拿鐵「買8送6」　早餐飯糰搭奶茶39元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366