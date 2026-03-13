ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

22道南洋料理無限續點　板橋凱撒「蓮花餐廳」吃到飽每周3天限定

▲板橋凱撒「蓮花餐廳」吃到飽每周3天限定。（圖／板橋凱撒提供）

▲板橋凱撒大飯店蓮花餐廳推出「南洋單點吃到飽」活動。（圖／板橋凱撒提供）

記者黃士原／台北報導

喜愛南洋料理的板橋人有口福了！板橋凱撒大飯店蓮花餐廳6月30日前的每周一、周二與周日，推出「南洋單點吃到飽」活動，除了22道菜色無限續點外，自助區的沙拉、甜點、飲料也無限供應，餐價每人880元起。

蓮花餐廳「南洋單點吃到飽」活動到6月30日，每周一、周二與周日午晚餐供應，以桌邊單點形式提供，根據官網提供的菜單，共有22道菜，包括有馬來風炒粿條、傳統辣醬炒飯、喀拉拉咖哩牛肉、仁當牛肉、金錢蝦餅、坦都里雞、饢烤餅、清蒸檸檬魚等。此外，自助沙拉吧、甜點飲品也是無限供應。

▲板橋凱撒「蓮花餐廳」吃到飽每周3天限定。（圖／板橋凱撒提供）

▲傳統辣醬炒飯（圖／板橋凱撒提供）

蓮花餐廳「南洋單點吃到飽」平日每人880元，假日1080元，用餐時間為110分鐘，每15分鐘開放點餐1次、每次最多可選6道菜色。為了避免浪費，飯店也規定每桌剩餘餐點不得超過2盤，若超過將收費每人150元的清潔費。

板橋凱撒大飯店蓮花餐廳今年1月聘請印度籍主廚契賽爾Kishor Chakraborty與馬來西亞籍主廚夏隆Shahrom Bin Saari加入廚藝團隊，將原有泰式料理與印度、馬來西亞料理融合，提供綜合南洋美食，包括坦都里雞、傳統辣醬炒飯、仁當牛肉、馬來咖哩蝦、紅腰豆瑪沙拉及甜點煎蕊等，展現印度與馬來西亞傳統經典料理。

▲高雄洲際酒店好客餐廳3月4日起至4月30日平日推出「南洋集錦巡禮」吃到飽活動。（圖／高雄洲際酒店提供）

另外，高雄洲際酒店館內的好客南洋餐廳（HAWKER）以象徵新加坡飲食文化的「Hawker Center」為名，提供各種經典南洋料理，如新加坡辣椒蟹、海南雞飯、巴東牛肉、海鮮叻沙。至4月30日前的平日午間時段（周二公休不營業）推出「南洋集錦巡禮」活動，精選飯麵主餐搭配無限續點的南洋料理。

▲沙嗲。（圖／記者黃士原攝）

南洋集錦巡禮菜單分成每人880元的「克拉碼頭」與1080元的「紅燈碼頭」。克拉碼頭主食為鳳梨炒飯、蟹肉炒飯、新加坡叻沙麵3選2，這是固定只上一次，而金沙魚皮、咖哩奶油蝦、巴東醬炒海鮮、參巴中卷、新加坡肉骨茶、馬來咖哩雞等15道南洋菜色，都可無限續點。

紅燈碼頭主食為醬蝦仁炒飯、鳳梨炒飯、乾炒牛粿條、新加坡叻沙麵4選2，無限續點菜色則是增加到20道。

關鍵字： 美食雲 南洋料理吃到飽 板橋凱撒 蓮花餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【多處旗幟遭殃】柯文哲布條被寫「王八、貪汙犯」！　民眾黨深夜衝警局提告

推薦閱讀

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

東京史努比博物館新改版亮點一次按

東京史努比博物館新改版亮點一次按

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

香鷄城全新外帶店今日開賣

香鷄城全新外帶店今日開賣

「台灣好湯」跨區聯票　4大名湯1+1只要5900

「台灣好湯」跨區聯票　4大名湯1+1只要5900

7-11厚乳拿鐵「買8送6」　早餐飯糰搭奶茶39元

7-11厚乳拿鐵「買8送6」　早餐飯糰搭奶茶39元

維也納必去「哈布斯堡家族」導覽！

維也納必去「哈布斯堡家族」導覽！

高雄港整合優化棧9-2庫及棧8-2庫　重塑蓬萊國際旅運中心新風貌

高雄港整合優化棧9-2庫及棧8-2庫　重塑蓬萊國際旅運中心新風貌

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

亞尼克「脆皮黑巧克力生乳捲」回歸　辻利茶舗推5款全新櫻花甜點

藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

連假直飛紐西蘭「極光改運」

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

JR東日本周遊券3大改制懶人包

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

熱門行程

最新新聞更多

坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳

哈根達斯冰淇淋買1送1　CREMIA推組合優惠1支省25元

中部最美繡球花園開跑　美到5月底

東京史努比博物館新改版亮點一次按

高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

香鷄城全新外帶店今日開賣

「台灣好湯」跨區聯票　4大名湯1+1只要5900

7-11厚乳拿鐵「買8送6」　早餐飯糰搭奶茶39元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366