可不可推「茶花烏龍系列」　限時第2杯6折

▲▼「可不可熟成紅茶」宣布改名為「可不可熟成茶行」，並於推出全新「茶花烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成紅茶宣布改名為「可不可熟成茶行」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」今日宣布改名為「可不可熟成茶行」，並推出全新「茶花烏龍系列」，3月17日上市，限時一周可享任選第2杯6折優惠。

▲▼「可不可熟成紅茶」宣布改名為「可不可熟成茶行」，並於推出全新「茶花烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼茶花烏龍系列共有5款飲品。

▲▼「可不可熟成紅茶」宣布改名為「可不可熟成茶行」，並於推出全新「茶花烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝）

可不可「茶花烏龍系列」共有5款，包括茶花輕焙烏龍、茶花烏龍梅、茶花烏龍多多、茶花烏龍厚乳以及生茶烏龍厚乳，售價40元起至79元不等，依北中南區有所不同。

新品上市，3月17日至23日期間於門市或電話自取，可享「茶花系列」任選第2杯6折優惠，以價低者折扣。

▲▼迷客夏推出全新「焦糖茶沙龍」系列、「茶奇諾」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏推出全新「焦糖茶沙龍」系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，迷客夏本周也推出全新「焦糖茶沙龍」系列，其中「焦糖雲朵拿鐵」以娜杯紅茶為基底，結合焦糖醬、綠光鮮奶，再淋上焦糖奶霜並灑上焦糖脆奇，售價75元；「鹽味焦糖伯爵拿鐵」以伯爵紅茶搭配鮮奶與鹽味焦糖，售價55元起；「焦糖脆奇紅茶」則是大正紅茶、鹽味焦糖醬與焦糖脆奇的組合，售價45元。

至19日前，「焦糖雲朵拿鐵」享優惠價65元；至31日前，購買焦糖茶沙龍系列單杯可用59元加購花磚原味可麗露1顆，售完為止；20日至26日「1+1」99元組合優惠，買焦糖脆奇紅茶任選1杯鹽味焦糖伯爵拿鐵或焦糖雲朵拿鐵，特價99元。以上優惠皆開放累贈。

▲▼迷客夏推出全新「焦糖茶沙龍」系列、「茶奇諾」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲4月1日起「茶奇諾（Teaccino）」系列接棒上市。

迷客夏4月1日起再推「茶奇諾（Teaccino）」系列，「琥珀奇諾」以琥珀烏龍為基底，加入焦糖醬及焦糖奶泡；「寶包奇諾」選用鮮奶結合焦糖醬，2款皆售75元。4月1日至7日購買茶奇諾系列優惠價69元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 可不可熟成茶行 迷客夏

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【差點出事...】阿里山公路邊買飲料！ 幼童衝車道家長急攔下

東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366