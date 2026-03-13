武陵農場凍到零下0.6度　藤花園再度變「水晶宮殿」超夢幻

▲武陵農場今（13日）凌晨氣溫驟降至零下0.6度，藤花園再度化身「水晶宮殿」。（圖／武陵農場提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

武陵農場今（13日）凌晨氣溫驟降至零下0.6度，藤花園再度化身宛如童話般的「水晶宮殿」，壯觀的冰封景象讓一早巡園的工作人員驚呼「美到太不科學」。不過，這樣的夢幻景致僅短暫出現，隨著太陽升起、氣溫回升，晶瑩剔透的冰晶也逐漸融化。

▲冰封奇景的現身，是因為園方啟動灑水防凍措施所致。



武陵農場表示，今天凌晨2點測得最低溫為零下0.6度。為避免低溫導致灌溉系統結冰造成管線破裂，園方啟動灑水防凍措施。沒想到細小水滴在接觸藤架與植物的瞬間迅速凝結，從藤架垂掛而下的冰柱如瀑布般傾瀉，形成一道巨大的「水晶簾幕」，將整座藤花園裝點成晶瑩剔透的冰雪世界。

▲藤架垂掛而下的冰柱如瀑布般傾瀉，形成一道巨大的「水晶簾幕」，將整座藤花園裝點成晶瑩剔透的冰雪世界。



農場指出，園內紫藤嫩芽與不知名的小紫花也被厚厚冰晶包覆，宛如大自然打造的「鮮花琥珀」，甚至有遊客打趣形容，這如同高山限定版的「冰糖葫蘆」，畫面相當夢幻。

第一次造訪武陵農場，就遇到冰封奇景的遊客表示，「聽工作人員說藤花園結冰，趕快跑來看，覺得好夢幻、好美，深感幸運。」

▲園內紫藤嫩芽與不知名的小紫花也被厚厚冰晶包覆，宛如大自然打造的「鮮花琥珀」。



不過，隨著陽光照射、氣溫逐漸回升，藤花園的冰晶景觀將會慢慢融化消失。農場也提醒，近期上山氣溫仍偏低，民眾前往時務必注意保暖並留意氣候變化，若運氣好，仍有機會在清晨時分遇見大自然精心打造的冰封奇景。