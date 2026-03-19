坐落台北公館鬧區旁的迷宮聚落！寶藏巖一日遊必吃必逛懶人包

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

說到台北旅行，多數人會先想到西門町、101、象山，但這次帶日本同學走一條「更像台北日常」的路線：寶藏巖國際藝術村。它就在台北市中心、公館附近，卻像突然闖進一座會轉彎的迷宮聚落——斜坡、階梯、巷弄、老屋、展間，走著走著就有種「這裡真的還在台北嗎？」的錯覺。更棒的是，這裡不只好拍，還能把台北美食、咖啡、復古零食一起收進同一天的行程裡。

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寶藏巖國際藝術村

一踏進寶藏巖，第一個反應就是：這也太像「台北版九份」。路不是直的，巷子也不是規則的，坡道一路蜿蜒往上，每轉一個彎都像開盲盒——可能是藝術工作室、可能是小展間、也可能只是某個安靜到讓人想放慢腳步的角落。很喜歡帶外國朋友來這裡的一個原因是，就算不懂藝術，也能玩得很開心。你可以把它當成一座「可以走進去的展場」，也可以把它當成「會讓人一直想拍照的聚落散步」。沿路的磚牆、光影、階梯轉角，隨便一站都像畫面。

圖／FB寶藏巖國際藝術村 Treasure Hill Artist Village

圖／ReadyGo

寶藏巖國際藝術村

地址：台北市中正區汀州路三段230巷14弄2號

電話：02－23645313

營業時間：11：00－22：00（周一休息）

秋紅肚房

走迷宮最需要的就是「先補血」，我們第一站直奔藏在聚落裡的老宅餐廳秋紅肚房。它真的很低調，招牌不太明顯，走到門口還會懷疑，這裡真的有店嗎？結果一上樓、推門進去，立刻是另一個世界——採光舒服、空間可愛，還有一種「老屋被好好照顧」的溫柔感。

圖／FB秋紅肚房

推薦招牌腱肚溏心拌麵

日本同學第一口吃到招牌腱肚溏心拌麵，直接大喊「Oishii」！牛腱和牛肚滷得夠軟，拌麵是細麵但保有Q勁，溏心蛋是那種人人都愛的熟度。如果你平常口味偏重，記得跟店家要辣醬，香麻感會把整碗麵的層次再拉高一階。

圖／ReadyGo

推薦時蔬嫩牛湯餃、香蕉海鹽捲餅

天氣冷的時候超推冬季限定「時蔬嫩牛湯餃」，湯頭鮮甜、喝起來很暖，帶外國朋友也很加分，因為它介於「台式溫暖」和「日式湯品舒服感」之間，很容易被喜歡。最後當然要以甜點收尾，我們點了香蕉海鹽捲餅，鹹甜交錯的味道很特別，不論是男生還是女生都對這種「甜點又不完全甜」的組合很買單。

圖／ReadyGo

秋紅肚房

地址：台北市中正區汀州路三段230巷43號

營業時間：周四、五 11：00－18：00／周六、日 11：00－19：00（周一、二、三休息）

寶村柑仔店

吃飽後，我們走到隔壁的寶村柑仔店，完全是那種走進去會開始懷念童年的地方。店不大，但每一格都塞滿回憶，復古糖果、餅乾、童玩，還有一些在地手作小物。最有趣的是，邊吃零食邊坐在門口歇腳的那一刻，你會突然覺得——在這麼繁華的台北，居然還保留著這種慢慢的、很生活的節奏。這一站很適合當作寶藏巖迷宮散步的中繼點，補水、補糖、補回憶。

圖／FB寶村柑仔店

寶村柑仔店

地址：台北市中正區汀州路三段230巷16弄1號

電話：02－23645642

營業時間：11：00－18：00（周一休息）

尖蚪

氛圍是那種一坐下就會不自覺把音量放小，然後開始想「今天就慢一點也沒關係」。老房子木頭的味道、昏黃的燈、書架與小角落，讓整間店像把城市噪音關在門外。我們點了超好拍的宇治檸檬冰茶，茶香和檸檬的清爽很搭，顏色也漂亮到會想先拍三張再喝。天氣冷的時候，再配一杯肉桂茶會很舒服，溫溫熱熱、香氣很安定。

圖／FB尖蚪、ReadyGo

享受安靜的下午茶時光

推薦點他們家的巴斯克蛋糕，當作今天這趟「台北迷宮小旅行」的甜甜句點。而且窗邊那個畫面真的很犯規——光線一進來，你會覺得自己根本不在台北，而是在某個山城老屋裡偷到了一段安靜的下午。

圖／ReadyGo

尖蚪

地址：台北市中正區汀州路三段230巷57號

電話：02－23692050

營業時間：周三、四、五 11：00－18：00／周六、日 11：00－20：00（周一、二休息）

常見問題

寶藏巖會不會很難走？需要注意什麼？

路線有坡道和階梯，建議穿好走的鞋。巷弄轉彎多，第一次來可以先抓「入口—秋紅肚房—寶村柑仔店—尖蚪」這條主線，再自由亂走探索。

寶藏巖國際藝術村怎麼去？

寶藏巖位於台北市中正區，最近的捷運站是「公館站」。從捷運公館站 1 號出口出站後，步行或騎 YouBike 約 10～15 分鐘即可抵達園區入口，沿途都有指標，路線不算複雜。

寶藏巖需要門票嗎？

不用門票，寶藏巖國際藝術村是免費開放參觀的戶外文化聚落，只有部分展覽或活動可能需依現場公告付費。

寶藏巖適合親子或帶長輩來嗎？

可以，但建議視體力調整路線。園區有平緩路段，也有較多階梯的區域，親子可選擇較平坦的主要動線慢慢逛。

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