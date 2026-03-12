「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單　台北晶華軒奪第61名

▲晶華軒「八寶冬瓜盅」。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

亞洲50最佳餐廳將於3月25日舉行頒獎典禮，主辦單位搶先在今日公布No.51-100延伸榜單，入選餐廳涵蓋27個城市，其中台北晶華酒店館內的「晶華軒」拿到第61名。

亞洲50最佳餐廳每年的餐飲盛事，評審委員會由亞洲各地超過350位具影響力的業界領袖組成，當中包括餐廳經營者、主廚、烹飪專家、美食作家及食評家，今年頒獎典禮將於3月25日首次在香港舉辦。

今日主辦單位搶先公布No.51-100延伸榜單，台北的新入榜餐廳為台北晶華酒店館內的「晶華軒」（No.64），由香港主廚鄔海明（Max Wo）掌勺，以運用在地食材烹製精緻粵菜而著稱。

新加坡在本年度第51-100名榜單上表現突出，其中Thevar（No.58）從上年度的No.70攀升12位，成為榜上升幅最大的餐廳之一。此外，Peach Blossoms「鴻桃軒」（No.78）亦重登51-100榜單。

▲San排名No.54，為本年度One To Watch Award「最值得關注獎」得主。（圖／亞洲50最佳餐廳主辨單位提供）

首爾以7間上榜餐廳領先所有城市。新入選的San排名No.54，為本年度One To Watch Award「最值得關注獎」得主。釜山憑Fiotto（No.99）首次亮相榜單，該低調質樸的意大利餐廳由一對夫妻檔經營，著重使用自家農場出產的有機可持續食材，包括自製意粉、風乾火腿、康普茶醋及時令蔬果。

東京共有3間餐廳進榜，新入榜的Sushi Shunji（No.63）由曾跟隨壽司名匠齋藤孝司（Takashi Saito）學藝的橋場俊治（Shunji Hashiba）主理，以其獨有風格演繹江戶前壽司。

金澤迎來兩間新上榜餐廳──Kataori「片折」（No.82）被譽為未來的懷石料理食府；Respiración（No.92）由三位從小相識的主廚共同創立，啟發自名廚Ferran Adrià的傳奇餐廳El Bulli，其西班牙式佳餚讓賓客嘆為觀止。西川憑著Dewaya「出羽屋」（No.93）首度亮相榜單，該歷史悠久的旅館始於1929年，坐落山岳之中，如今憑藉主廚佐藤治樹（Haruki Sato）以當季食材烹製的山菜料理（sansai）而再次備受矚目。

曼谷Haoma（No.96）重新上榜，鞏固了當地作為亞洲餐飲界中堅力量的地位。吉隆坡Dewakan（No.62）錄得本年度51-100榜單的最大升幅，較上年度躍升22位，該餐廳在主廚Darren Teoh的帶領下持續探索馬來西亞原生食材。

孟買餐廳Papa's（No.66）也上榜，該餐廳僅設12個吧檯席位，氣氛私密歡欣，主廚Hussain Shahzad呈獻的嚐味菜單以充滿玩味的現代手法演繹印度風味。馬卡蒂市新入選餐廳Celera躋身No.100，其高度個性化且私密的當代料理風格，展現了主廚的個人理念及受到亞洲風味的啟發。至於馬尼拉Toyo Eatery的本年度排名為No.71。



完整No.51-100延伸榜單：https://www.theworlds50best.com/asia/en/list/51-100