ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西　賞海豚灣、壯麗懸崖

▲▼巴西Aventora Resort Baía Formosa, Minor Reserve Collection。（圖／美諾酒店集團提供）

▲巴西「Aventora Resort Baía Formosa, Minor Reserve Collection」將於2028年開幕。（圖／美諾酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全球酒店業主與營運商美諾酒店集團（Minor Hotels）宣布，旗下全新奢華精選品牌「Minor Reserve Collection」首間酒店將落腳巴西，並命名為「Aventora Resort Baía Formosa, Minor Reserve Collection」，預計於2028年開幕。

「Aventora Resort Baía Formosa, Minor Reserve Collection」位於巴西北里奧格蘭德州的 Baía Formosa 地區。當地以豐富的自然景觀與生態環境聞名，是巴西重要的生態旅遊目的地之一。

▲▼巴西Aventora Resort Baía Formosa, Minor Reserve Collection。（圖／美諾酒店集團提供）

▲巴西Aventora Resort Baía Formosa, Minor Reserve Collection僅有50間客房。

酒店規劃設有50間客房及28套品牌住宅，餐飲設施包括全日餐廳、特色餐廳、泳池酒吧、燒烤區及大廳酒吧。喜愛戶外活動的旅客，可在酒店周邊體驗風箏衝浪、衝浪、立式槳板（SUP）及紅樹林獨木舟等海岸與自然探索活動。

酒店內亦設有健身中心、健身房與水療中心，提供身心放鬆空間；此外，酒店將提供兒童俱樂部及圖書館空間，滿足不同年齡層旅客的需求。

▲▼巴西Aventora Resort Baía Formosa, Minor Reserve Collection。（圖／美諾酒店集團提供）

▲入住的旅客能享受當地豐富自然景觀。

此外，旅客可前往鄰近的景點如傑尼帕布沙丘（Genipabu Dunes）、海豚灣（Baía dos Golfinhos）及皮帕海灘（Pipa Beach）等。皮帕海灘周邊擁有茂密大西洋森林植被與壯麗懸崖景觀，亦是海豚與海龜等海洋生物的重要棲息地。

▲▼京都帝國飯店，京都帝國酒店。（圖／翻攝自帝国ホテル 京都官網）

▲▼京都帝國飯店明年3月開幕，頂級套房住一晚300萬日圓。（圖／翻攝自帝国ホテル 京都官網）

▲▼帝國酒店 京都。（圖／翻攝自帝國酒店官網）

日本京都也不斷有奢華酒店開幕。位於祇園、以彌榮會館改裝的「帝國飯店 京都」已於3月5日正式開幕，也是自「帝國飯店 大阪」後，品牌睽違30年的全新旅宿。

▲▼帝國酒店 京都。（圖／翻攝自帝國酒店官網）

▲館內共有55間客房、5種房型。（圖／翻攝自帝国ホテル 京都）

業者鎖定金字塔頂端客群，以日本國家級非物質文化遺產「彌榮會館」的一部分進行改裝，館內設有55間客房、共5種房型，更首次設有榻榻米客房，其中最頂級的套房住一晚約300萬日圓（約新台幣62萬7000元），目標希望未來入住客群有6成為海外客。

關鍵字： 美洲旅遊 飯店旅館 度假旅館 星級飯店 巴西旅遊 美諾酒店集團 Minor Reserve

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【惡火奪命】台南永康鐵皮屋火警　延燒8戶...夫妻受困不幸雙亡

推薦閱讀

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西

全聯11款日系廚電換購「最低35折」　

全聯11款日系廚電換購「最低35折」　

新北推35項春季活動　可躺平淡江大橋

新北推35項春季活動　可躺平淡江大橋

築地銀章魚燒2號店插雙連商圈

築地銀章魚燒2號店插雙連商圈

平溪支線深度遊！無人車站找秘境咖啡

平溪支線深度遊！無人車站找秘境咖啡

功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

京都市公車推「觀光客價」最快明年實施

京都市公車推「觀光客價」最快明年實施

晶泉丰旅「賞海芋＋果乾水」春日專案

晶泉丰旅「賞海芋＋果乾水」春日專案

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

連假直飛紐西蘭「極光改運」

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

肥前屋復活「顧客評價魚刺少很多」

美到3月底！南投2000坪紫粉山丘超夢幻

藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

3條賞櫻路線「一日遊行程」懶人包！

熱門行程

最新新聞更多

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西

全聯11款日系廚電換購「最低35折」　

新北推35項春季活動　可躺平淡江大橋

築地銀章魚燒2號店插雙連商圈

平溪支線深度遊！無人車站找秘境咖啡

功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366