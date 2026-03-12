全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西　賞海豚灣、壯麗懸崖

▲巴西「Aventora Resort Baía Formosa, Minor Reserve Collection」將於2028年開幕。（圖／美諾酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全球酒店業主與營運商美諾酒店集團（Minor Hotels）宣布，旗下全新奢華精選品牌「Minor Reserve Collection」首間酒店將落腳巴西，並命名為「Aventora Resort Baía Formosa, Minor Reserve Collection」，預計於2028年開幕。

「Aventora Resort Baía Formosa, Minor Reserve Collection」位於巴西北里奧格蘭德州的 Baía Formosa 地區。當地以豐富的自然景觀與生態環境聞名，是巴西重要的生態旅遊目的地之一。

▲巴西Aventora Resort Baía Formosa, Minor Reserve Collection僅有50間客房。

酒店規劃設有50間客房及28套品牌住宅，餐飲設施包括全日餐廳、特色餐廳、泳池酒吧、燒烤區及大廳酒吧。喜愛戶外活動的旅客，可在酒店周邊體驗風箏衝浪、衝浪、立式槳板（SUP）及紅樹林獨木舟等海岸與自然探索活動。

酒店內亦設有健身中心、健身房與水療中心，提供身心放鬆空間；此外，酒店將提供兒童俱樂部及圖書館空間，滿足不同年齡層旅客的需求。

▲入住的旅客能享受當地豐富自然景觀。

此外，旅客可前往鄰近的景點如傑尼帕布沙丘（Genipabu Dunes）、海豚灣（Baía dos Golfinhos）及皮帕海灘（Pipa Beach）等。皮帕海灘周邊擁有茂密大西洋森林植被與壯麗懸崖景觀，亦是海豚與海龜等海洋生物的重要棲息地。

▲▼京都帝國飯店明年3月開幕，頂級套房住一晚300萬日圓。（圖／翻攝自帝国ホテル 京都官網）

日本京都也不斷有奢華酒店開幕。位於祇園、以彌榮會館改裝的「帝國飯店 京都」已於3月5日正式開幕，也是自「帝國飯店 大阪」後，品牌睽違30年的全新旅宿。

▲館內共有55間客房、5種房型。（圖／翻攝自帝国ホテル 京都）

業者鎖定金字塔頂端客群，以日本國家級非物質文化遺產「彌榮會館」的一部分進行改裝，館內設有55間客房、共5種房型，更首次設有榻榻米客房，其中最頂級的套房住一晚約300萬日圓（約新台幣62萬7000元），目標希望未來入住客群有6成為海外客。