新北推35項春季活動　淡江大橋躺平野餐、美術館煙火秀成亮點

▲淡江大橋。（圖／記者李姿慧攝）



記者彭懷玉／綜合報導

新北市政府今（12日）公布「新北Chill好玩 春聚馬上出發」系列活動，從3月至6月串聯35項活動，涵蓋賞花、市集、展覽、音樂與戶外運動等主題。今年適逢淡江大橋即將通車，以及新北市美術館開館滿周年兩大亮點，屆時將有橋上躺平野餐、煙火秀等活動。

其中，淡江大橋即將在5月通車，交通部公路局陸續於4月18日至5月9日舉辦路跑、自行車漫遊、步行體驗、星空音樂會、橋上躺平野餐及市集活動等，邀民眾以不同視角親近橋體，一併飽覽淡水河風光。

市府也整合周邊文化資源，如淡水古蹟博物館、十三行博物館，推出走讀導覽，串聯橋梁建設、河港發展與城市歷史脈絡，讓民眾在通車前後近距離感受國門級地標的壯闊景觀與城市蛻變。

▲新北市美術館。（圖／記者彭懷玉攝）



新北市美術館開館滿周年活動則於4月至6月陸續推出，囊括煙火秀、音樂展演、文創市集及建築光雕等，並結合鶯歌陶瓷博物館特展，實踐「全民美術館」理念，展現新北深厚的文化底蘊與創意能量。

▲2026中港大排光雕展3公尺高的北極熊十分搶眼。（圖／新北市水利局提供）



除了上述兩大亮點，3月起各地賞花、光雕展陸續登場，舉凡即日起至4月30日的「茶山繚療」、展至3月29日「中港大排光雕展」、3月14日至3月22日「觀音觀鷹再觀櫻活動」、3月15日至3月31日「土城櫻花季」，以及3月21日至3月22日「新北春紛節」、3月28日至3月29日「三峽綠茶季」。

此外，「黃金博物館文化健走」將於3月至5月舉行，帶領民眾走訪山城景點。4月活動包括4月3日至6日「435藝啟童樂兒童節系列活動」、4月17日至19日「坪林賞螢活動」，以及4月19日「新北市鐵道馬拉松接力賽」。

▲春天正是賞花時節，櫻花、杜鵑花與油桐花陸續綻放。（圖／新北市觀旅局提供）



5月4日至13日「萬金杜鵑花攝影展」、5月16日至24日「新北市鼓藝節」、5月22日至24日「夏日府中派對」，以及5月30日至6月21日「潮盛新莊」。同時還有5月至10月登場的「福隆國際沙雕藝術季」，以及5月16日至7月12日「淡江航海趣」、5月「碧潭水舞」。

▲6月28日至7月12日「野柳石光夜訪女王」。（圖／新北市觀旅局提供）



6月則接續推出茶文化與音樂活動，如6月6日至21日「新北好茶」、6月27日至28日「新北市河海音樂季－八里場」，以及6月28日至7月12日「野柳石光夜訪女王」，透過夜間光影藝術點亮北海岸。

▲新北市政府今（12日）公布「新北Chill好玩 春聚馬上出發」3-6月系列活動。（圖／新北市觀旅局提供）